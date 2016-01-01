Ответы на вопросы в свете Библии

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Нет, не считаетесь. Разведённой может считаться женщина, которая состояла в официальном браке. Но "гражданский брак", как и все другие виды незаконного сожительства, является блудом. Именно об этом говорит Иисус Христос женщине из города Самария в 4 главе Евангелия от Иоанна:. Господь строго относится к подобным грехам, к примеру:, и еще:. И когда человек становится верующим, то, во-первых, должен раскаяться в своих грехах, а во-вторых, оставить эти грехи, (в зависимости от личной ситуации должен либо прекратить связь со своим партнёром, либо официально зарегистрировать отношения). Такие вопросы решаются человеком самостоятельно, но часто бывает полезен и совет опытного служителя Церкви.Таким образом, став верующим, после покаяния и водного крещения, каждый из нас, независимо от прежней жизни, имеет возможность начать жизнь буквально по-новому. В случае, если такая связь (гражданский брак) была разорвана, человек считается свободным и впоследствии может выйти замуж или жениться только уже в Церкви, связав свою жизнь с верующим.Рассуждая о посте, мы руководствуемся некоторыми принципами.Слово «пост» еврейского происхождения и буквально означает «накрыть рот», что символизирует воздержание от еды и (или) питья. Во время поста человек смиряется перед Богом, отказываясь от еды. Пост - это время размышления о своих взаимоотношениях с Богом, покаяния в грехах, сердечных молитвенных просьб, обращенных к Господу. Это день целенаправленного общения с Богом с отвержением бытовых, житейских и прочих дел, которые мы можем отложить и сделать в иное время. Когда Моисей взошел на гору Синай, он не тратил время на готовку шашлыков и не бегал по траве с сачком за бабочками. Он поднялся для общения с Богом. Этим должны руководствоваться и мы.Так что вопрос поста – это вопрос потребности человека в Боге и общении с Ним, и все то, что мешает этому должно быть удалено.Если же во главу угла мы будем ставить вопрос о том, что можно, а чего нельзя в день поста, мы подвергаем себя риску превратить этот особенный день в набор формализованных правил и можем потерять главное – простоту в отношениях с Богом. Господу нужно наше открытое перед ним сердце. В посте главное не «как», а «для чего», не «когда», а «зачем», не «отказаться от», а «отказаться для».Советуем прочитать отрывок из книги пророка Исайи 58:2-11, в котором говорится о посте.Надежда в словах Господа:. И ещё:(Мих.7:7,8). Дорогая душа! Вспомните слова Писания:. Господь любит нас и. Есть у Господа милость, не отвергайте её и в этот раз, ведь это именно Он посылает Вам желание вернуться, Он зовёт Вас! И то, что у Вас есть понимание, что с Вами что-то не так, является началом пути к духовному выздоровлению.Вам необходимо покаяться перед Богом во всех своих грехах, исповедаться. Несмотря ни на что, стараться регулярно посещать богослужения в поместной Церкви, читать Библию, молиться Богу, как можете (говорить Ему и об этой Вашей проблеме, что у Вас нет веры, просить Его, чтобы Он дал ее Вам). Если Вы осознаёте всю серьезность Вашего положения, то будете делать все вышеперечисленное и вскоре увидите результаты своих стараний. Да благословит Вас Господь!