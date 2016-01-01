Ответы на вопросы в свете Библии

Ответы на вопросы в свете Библии


       ВОПРОС: Если до того, как уверовала, жила гражданским браком с мужчиной, в Церкви считаюсь разведенной?

       Ответ: Нет, не считаетесь. Разведённой может считаться женщина, которая состояла в официальном браке. Но "гражданский брак", как и все другие виды незаконного сожительства, является блудом. Именно об этом говорит Иисус Христос женщине из города Самария в 4 главе Евангелия от Иоанна: "...у тебя было пять мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе" (Иоан.4:18). Господь строго относится к подобным грехам, к примеру: «Вы слышали, что сказано древним: не прелюбодействуй. А Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем» (Матф.5:27-28), и еще: «Или не знаете, что неправедные Царства Божия не наследуют? Не обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники - Царства Божия не наследуют. И такими были некоторые из вас; но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего» (1Кор.6:9-11). И когда человек становится верующим, то, во-первых, должен раскаяться в своих грехах, а во-вторых, оставить эти грехи, (в зависимости от личной ситуации должен либо прекратить связь со своим партнёром, либо официально зарегистрировать отношения). Такие вопросы решаются человеком самостоятельно, но часто бывает полезен и совет опытного служителя Церкви.

       Таким образом, став верующим, после покаяния и водного крещения, каждый из нас, независимо от прежней жизни, имеет возможность начать жизнь буквально по-новому. В случае, если такая связь (гражданский брак) была разорвана, человек считается свободным и впоследствии может выйти замуж или жениться только уже в Церкви, связав свою жизнь с верующим.





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       ВОПРОС: Скажите, как правильно брать пост? Что можно делать и чего нельзя делать в этот день? Заранее спасибо!

       Ответ: Рассуждая о посте, мы руководствуемся некоторыми принципами.
Слово «пост» еврейского происхождения и буквально означает «накрыть рот», что символизирует воздержание от еды и (или) питья. Во время поста человек смиряется перед Богом, отказываясь от еды. Пост - это время размышления о своих взаимоотношениях с Богом, покаяния в грехах, сердечных молитвенных просьб, обращенных к Господу. Это день целенаправленного общения с Богом с отвержением бытовых, житейских и прочих дел, которые мы можем отложить и сделать в иное время. Когда Моисей взошел на гору Синай, он не тратил время на готовку шашлыков и не бегал по траве с сачком за бабочками. Он поднялся для общения с Богом. Этим должны руководствоваться и мы.

       Так что вопрос поста – это вопрос потребности человека в Боге и общении с Ним, и все то, что мешает этому должно быть удалено.

       Если же во главу угла мы будем ставить вопрос о том, что можно, а чего нельзя в день поста, мы подвергаем себя риску превратить этот особенный день в набор формализованных правил и можем потерять главное – простоту в отношениях с Богом. Господу нужно наше открытое перед ним сердце. В посте главное не «как», а «для чего», не «когда», а «зачем», не «отказаться от», а «отказаться для».

       Советуем прочитать отрывок из книги пророка Исайи 58:2-11, в котором говорится о посте.






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       ВОПРОС: Как вернуть веру в Бога? Стремился узнать новое, хотел всё попробовать. Где та надежда?


       Ответ: Надежда в словах Господа: "И скажи им: так говорит Господь: разве, упав, не встают и, совратившись с дороги, не возвращаются?" (Иер.8:4). И ещё: "А я буду взирать на Господа, уповать на Бога спасения моего: Бог мой услышит меня. Не радуйся ради меня, неприятельница моя! хотя я упал, но встану; хотя я во мраке, но Господь свет для меня" (Мих.7:7,8). Дорогая душа! Вспомните слова Писания: "...потщитесь явиться пред Ним неоскверненными и непорочными в мире; и долготерпение Господа нашего почитайте спасением" (2Пет.3:14,15). Господь любит нас и "…Бог не желает погубить душу и помышляет, как бы не отвергнуть от Себя и отверженного" (2Цар.14:14). Есть у Господа милость, не отвергайте её и в этот раз, ведь это именно Он посылает Вам желание вернуться, Он зовёт Вас! И то, что у Вас есть понимание, что с Вами что-то не так, является началом пути к духовному выздоровлению.

       Вам необходимо покаяться перед Богом во всех своих грехах, исповедаться. Несмотря ни на что, стараться регулярно посещать богослужения в поместной Церкви, читать Библию, молиться Богу, как можете (говорить Ему и об этой Вашей проблеме, что у Вас нет веры, просить Его, чтобы Он дал ее Вам). Если Вы осознаёте всю серьезность Вашего положения, то будете делать все вышеперечисленное и вскоре увидите результаты своих стараний. Да благословит Вас Господь!






По материалам сайта Библейского Центра Пензенской области www.center-bible.ru

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ВЫПУСК 49 2012\3