Бог не желает, чтобы кто-нибудь погиб…

«Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением; но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию» (2Пет.3:9).

___________________________________________________________________________________



В наши дни слово «ад» употребляют как шутку. Люди, ругаясь друг с другом, произносят это слово, смеются над его значением. Но ад существует, это реальная действительность! Ад приготовлен для дьявола и для падших ангелов, не для человеческих душ. Для людей Бог приготовил Царство, для людей Он послал Сына Своего Иисуса Христа, Который стал жертвой за грехи, чтобы спасти человечество. Но к сожалению, многие люди продолжают жить греховной жизнью, отвергая Бога, Его милость. Всякий человек, который не принял Иисуса Христа и не посвятил Ему свою жизнь, исполняет волю дьявола и находится на пути в ад. Бог не желает, чтобы люди шли в погибель, поэтому Он старается остановить каждого на этом греховном пути и привести его на путь ко спасению, на путь в Царствие Божье. А делает Господь это посредством Слова Божьего (Библии), Духа Святого, молитв верующих людей и Своего личного вмешательства в жизнь человека.



СЛОВО БОЖЬЕ



В Америке после Первой мировой войны в обществе началась так называемая тотальная депрессия. Была безработица. Даже многие состоятельные люди потеряли свой бизнес и все, что имели, за одну ночь. В то время резко возросло число самоубийств. Были такие случаи, когда люди снимали комнаты в отелях на верхних этажах, для того чтобы выброситься в окно. В Америке и Англии тогда в номерах отелей были Библии. И некоторые из этих людей для того чтобы написать предсмертную записку, в поисках бумаги и ручки находили Библию. И тот, кто решал напоследок открыть эту книгу, обнаруживал в ней для себя утешение и вместо того, чтобы прыгнуть в окно, вставал на колени пред Богом. Слово Божие способно вдохнуть силы и надежду в самого отчаявшегося человека. Приведу еще пример. Одна женщина, пережив тяжелую семейную драму, находилась в ужасных терзаниях души. Она дошла до того, что решила убить своих детей и повеситься. Женщина включила радио, чтобы музыкой заглушить крик детей. Но в то время по радио передавали проповедь Евангелия. И она, услышав Слово Божье, упала на колени пред Богом в раскаянии. Слово Божье имеет способность говорить к человеческому сердцу. Оно открывает нам Бога, а также открывает, в каком мы состоянии пред Ним, показывает путь к исправлению. Оно способно дать надежду тому, у кого ее нет.



Многие души были бы в аду, но слава Богу за Слово Божие, которое они услышали или прочитали! Сегодня Библия - самая издаваемая книга в мире. Слава Богу за это! Итак, посредством Слова Божьего Бог желает остановить человека на пути в ад. Кто бы его ни читал – безбожник-атеист, христианин, человек иного вероисповедания, оно говорит ко всем и способно изменить жизнь каждого.



ДУХ СВЯТОЙ



Расскажу историю, взятую из жизни. Один шахтер шел после работы домой. Слышит прекрасное пение, доносящееся из окна дома. Пели о Боге. У шахтера возникло сильное желание заглянуть в дом, и он вошел туда. В том доме проходило богослужение. Этот человек там услышал Слово Божье, покаялся в своих грехах и принял Иисуса Христа в свое сердце. На следующий день в шахте, где он работал, произошел обвал, и его смертельно ранило. Перед смертью он произнёс такие слова: «Слава Богу за то, что вчера все было решено...» Дух Святой привел этого человека на богослужение. Но это произошло, потому что шахтер повиновался влечению Духа Святого. Жизнь его, к сожалению, трагически оборвалась, но душа была спасена! Никто из нас не знает, когда окончится наш земной путь. И как важно вовремя откликнуться на призыв Божий и спастись от ада и мучений!

Сам Бог Дух Святой, являющийся третьей Личностью Божества, находясь рядом с человеком, может мощно влиять на его жизнь и вести ко спасению. Есть один христианский псалом, в котором такие слова: «тебя на служенье Дух Божий привел, чтоб ты для души исцеленье нашел». Дух Святой способен воздействовать на умы и души людей. Когда говорится Слово Божье, в Церкви ли на служении или в личном общении с человеком, проповедующий говорит, а Дух Святой в это время работает с сердцем слушающего. Он призывает прийти к Богу. Он обличает, предостерегает, напоминает, утешает. Он может мощно действовать в жизни человека, чтобы остановить его на пути в ад.



МОЛИТВЫ ХРИСТИАН



Это было во время Второй мировой войны. В одной христианской многодетной семье один из сыновей, будучи еще неверующим, служил во флоте на военном корабле. Этот корабль подвергся нападению летчика-камикадзе. Из всех находящихся на нем спасся только этот молодой человек, потому что мама и папа молились к Богу, прося о сохранении его жизни. Он пришел домой с войны героем, его грудь вся была в орденах. По прошествии времени мама заболела и умерла. На похоронах этот сын снял с себя ордена и медали и перед погребением положил их на грудь своей мамы. «Ты заслужила их...» - сказал он. Молитва матери и со дна моря достанет – так гласит пословица. И это именно так! Молитва родителей, а в особенности матерей, за своих детей имеет огромную силу! Скажем Господу спасибо за верующих матерей и отцов, которые своими молитвами многие годы ограждали своих детей от погибели и зла. Также молитва верующих людей, молитва Церкви способна остановить человека на пути в погибель. Многие из нас были бы уже давно в аду, если бы не молитвы верующих. Слава Богу за это!



БОЖЕСТВЕННОЕ ПРОВИДЕНИЕ



Божественное провидение - вмешательство Самого Бога в нашу жизнь. Это было в 1944 году, когда я и мой отец были беженцами. Везде война. Европа полыхает. Мы едем в поезде в Словакию в надежде найти хоть какое-то пристанище и пропитание. Проехали две станции, входит кондуктор и спрашивает билеты. А у нас ни билетов нет, ни денег. Мы оборванные, изможденные, жалкие на вид. Кондуктор приступил к нам: «Где билеты? Без билетов выходите!» Другие пассажиры стали просить за нас, даже со слезами: «Ты посмотри на них, какие они. Пожалей этих людей. Пусть едут...» А он ни в какую. На очередной станции этот кондуктор стал нас заставлять сойти с поезда. Люди позвали начальника станции. Начальник тоже стал уговаривать этого человека: «Зачем они тебе нужны? Отстань от них». Но все было напрасно. В конце концов он ссадил нас. В то время мы с отцом были еще неверующими людьми. И конечно, были очень раздосадованы на этого кондуктора. И только через месяц мы узнали, что в той местности, куда мы ехали, внезапно возникли военные действия и было убито огромное количество людей. Сейчас я понимаю, что не тот человек был такой плохой, но Сам Бог в тот момент вмешался, чтобы сохранить наши жизни. В то же время, когда мы были беженцами, нам пришлось четыре раза ночью на ходу прыгать с поезда. Ничего не видно. Куда прыгаешь, не знаешь. Можно было насмерть разбиться. Но слава Богу, остались живы! И вот после того, как в очередной раз пришлось прыгнуть с поезда, мы решили дальше идти по шпалам. Я был уверен, что когда поезд будет идти, мы услышим его приближение. Но все оказалось иначе. Когда поезд идет в стороне, слышно, что он приближается, но когда идет прямо на тебя и на большой скорости, можно не услышать. И вот мы идем по шпалам и по какой-то причине вместе сходим со шпал в сторону и только мы сделали несколько шагов по направлению от железной дороги, как вдруг скорый поезд пролетел, как стрела. Все это случилось в считанные секунды. До сих пор, когда я вспоминаю этот случай, у меня мороз идет по коже. Божественное провидение сохранило нас. Там была бы наша смерть. Думаю, многие из вас переживали подобные случаи в своей жизни. Помню такой случай из детства. В местности, где мы жили, была небольшая река. Через речку был старый мост. Весной во время половодья лед так напирал на этот мост, что был готов разрушить его. Каждую весну вызывали военных, и они взрывали лед. А для нас, мальчишек, это было хорошим зрелищем. Солдаты всякий раз просили нас, чтобы мы отошли. Нас отгонят – а мы снова там. Однажды я с другими детьми, ослушавшись слов взрослых, наблюдал за этим мероприятием. Прозвучал взрыв, и я почему-то сделал шаг назад. И огромная льдина упала на то место, где я только что стоял. Если бы я не отошел, меня бы скорее всего убило. Божественное вмешательство в нашу жизнь способно остановить на пути в ад, дать возможность задуматься о смысле жизни. Бог неустанно хранит неверующего человека, продлевая его жизнь, надеясь, что настанет день, и он, услышав призыв Господа ко спасению души, откликнется на него и примирится с Богом.



Если ты читаешь эту статью, но еще не примирился с Богом, то знай, что это Он, твой Господь и Спаситель, по Своей великой любви к тебе, предлагает возможность остановиться на греховном пути, чтобы ты не погиб, но приобрел жизнь вечную. Остановись, не шагай дальше по этой дороге, которая приведет тебя к погибели. Тогда уже ничего нельзя будет изменить... Но постарайся изменить все сейчас и встать на путь Божий, который ведет к вечному блаженству и жизни вечной.



