Боже, продли дни спасения!..

Чтоб не мыслить мне этим временем

Убегаю в Писанье Божие, -

Пусть сквозь толщу пробьется семенем

Драгоценное из ничтожного.



Твоим Словом дышу, как воздухом,

Среди гари бунта и критики.

Мир воюет без сна и продыху,

Даже в церкви вошла политика…



Боже мой, что же мы наделали?

Как смешали с святым заклятое?

Если рядом кресты с прицелами,

А священник в строю с солдатами.



Из бурлящего настоящего

В тишине моей тайной горницы

Вижу Господа, вниз смотрящего -

Не пройди мимо тех, кто молится!



Чтоб любовь до конца не выстыла

От растущего беззакония,

Дай нам, Боже, стоять на истине,

А не биться, как все, в агонии.



Чтоб, закрыв глаза, не мерещилась

Кровь людская, зазря пролитая,

Чтобы сердце не дало трещину,

Дай хранить нам себя молитвами.



Понимаю, что дни последние,

Что пророчество исполняется,

Но продли еще дни спасения,

Пусть хоть кто-то еще покается…