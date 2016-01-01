О том, что мы слышали, что видели своими очами...

Событий, которые описываются во всех четырех Евангелиях, немного. Но во всех четырех Евангелиях рассказывается об одном из чудес, совершённых Иисусом Христом, – насыщении пяти тысяч человек. Можно задать такой вопрос: эта история рассказана теми, кто был в центре предполагаемых событий или нет? А может, это вообще «легенда»? Поиском ответов на эти вопросы мы и займемся.



Начнем с математики. Как можно посчитать пять тысяч человек? Вам когда-нибудь доводилось посещать мероприятия, на которых было много присутствующих? Как посчитать людей? Может, ученики просто предположили, что там было пять тысяч? Однако Марк и Лука описывают, как проводился подсчет людей. «Тогда повелел им рассадить всех отделениями на зеленой траве. И сели рядами, по сто и по пятидесяти» (Мк 6:39-40). «Ибо их было около пяти тысяч человек. Но Он сказал ученикам Своим: рассадите их рядами по пятидесяти. И сделали так, и рассадили всех» (Лк. 9:14-15). Итак, сто рядов по пятьдесят человек. Или пятьдесят рядов по сто человек – пять тысяч. Ученики Господа могли справиться с этой задачей!



Именно детали показывают или правдивость истории, или её надуманность. Марк пишет о том, что «много было приходящих и отходящих» (Мк 6:31). Он не объясняет, почему много людей приходило и уходило, но об этом нам говорит Иоанн: «Приближалась же Пасха, праздник Иудейский» (Ин 6:4). В данном случае эти две детали объясняют друг друга: в это время множество людей приходили праздновать Пасху. Таким образом, одно объясняет другое: приближалась Пасха, было много народу, и Иисус отозвал Своих учеников в пустынное место. Но нашлись те, которые пошли за ними! Они и стали очевидцами чуда.



Далее у Иоанна мы читаем: «Иисус … говорит Филиппу: где нам купить хлебов, чтобы их накормить?» (Ин 6:5). Почему из всех учеников Он обращается с этим вопросом именно к Филиппу? Из Евангелия от Луки мы узнаем, что эти события происходили «…близ города, называемого Вифсаидою» (Лк 9:10), а Иоанн писал, что «Филипп же был из Вифсаиды, из одного города с Андреем…» (Ин 1:44). Если читать только лишь Евангелие от Иоанна, то можно не придать этому значения. Все эти подробности по отдельности – просто не связанные между собой детали. Стоит добавить к ним информацию из Евангелия от Луки и начинает вырисовываться цельная картина! Иисус обращается, по сути, к местному человеку с вопросом, где можно купить хлеб. И ему отвечают местный и еще один его земляк. Все стало на свои места. Даже такая маленькая деталь как «…пять хлебов ячменных…» (Ин 6:9) прекрасно соответствует времени года, когда была Пасха, потому что именно в это время собирали урожай ячменя.



Марк и Иоанн упоминают: «на зеленой траве» (Мк 6:39); «на том месте много травы» (Ин 6:10). Зачем они описывают такие мелкие детали? Или это то, что бросилось им в глаза? Но я хочу спросить: а действительно ли трава в это время была зеленой? Исследования показывают, что в этой местности, в то время, когда примерно праздновалась Пасха, длился период обильных осадков. Означает ли это, что трава была зеленой? Безусловно! Итак, все сходится. А потому вывод: рассказ правдив, заслуживает доверия. Он не мог быть придуман людьми, живущими вдали от описываемых мест или в другое время, это явные свидетельства очевидцев!



Это и подобные исследования вновь и вновь показывают, что Евангелия – это документальные свидетельства очевидцев жизни Иисуса Христа, как пишет апостол Иоанн: «О том… что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши… и возвещаем вам» (1Ин 1:1-3)