Книга, изменяющая жизни...

Ассоциация евангельских христиан «Гедеон» - это христианская межконфессиональная организация, основанная более века назад. Сотрудники этой миссии бесплатно распространяют Новый Завет и Библию в учебных заведениях, больницах, тюрьмах, гостиницах, среди военных и полиции. Служение совершается почти в 200 странах мира. В нашей стране книги Священного Писания распространяются в синодальном переводе. О том, как люди приходят к вере в Бога через служение миссии «Гедеон», вы можете прочитать в этих двух небольших свидетельствах.





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Свидетельство детского хирурга Центральной районной больницы г. Балашов (Саратовская область)

Анатолий Степанович в 70-х годах закончил Саратовский медицинский институт и после его окончания приехал в Балашов. Стал работать детским хирургом в центральной районной больнице этого города. Вскоре он завоевал уважение и авторитет среди коллег и жителей города своим профессионализмом. Спустя некоторое время он был назначен заместителем главного врача этой больницы. Благодарные горожане стали узнавать его на улицах города, а дети при встрече радостно приветствовать своего любимого доктора. Анатолий Степанович говорит о себе: «…У меня была хорошая карьера и уважение от людей, достаток, хорошая семья. Вроде бы все было. Что еще надо? Однако когда я оставался наедине с собой, испытывал пустоту и тоску, и душа моя томилась».

Однажды Анатолий Степанович получил в подарок от верующих людей из христианской организации «Гедеон» Новый Завет, но его чтение оставил на потом, так как посчитал себя очень занятым человеком.

В 1993 году он сильно заболел и был госпитализирован в больницу, в которой сам работал. Болезнь прогрессировала, ему становилось хуже. И вот однажды его лечащий врач (кардиолог) объявила на утреннем совещании о том, что Анатолий Степанович скорее всего не доживет до следующего утра. Когда она это сказала, все врачи по одному стали приходить к нему в палату для того, чтобы попрощаться. Они заходили под предлогом справиться о здоровье, при этом молча прощались с ним. Медсестры очень любили Анатолия Степановича и не могли смотреть, как умирает дорогой для них человек.

В ту ночь его оставили одного. Он был весь синий, и ему становилось все хуже. Тогда он стал читать Новый Завет. Он читал в эту ночь Евангелие от Иоанна и когда дочитал до 3-й главы о рождении свыше, где Иисус сказал такие слова: «... истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Божия... истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух» (Иоан.3:3-6), Анатолий Степанович обратился к Богу с вопросом: «Что это за рождение свыше? Если это поможет мне достичь Царства Небесного, то роди меня свыше!» И собрав все силы, Анатолий Степанович встал на колени и впервые в жизни помолился Богу. Вдруг он почувствовал какие-то изменения в своем теле, пришло облегчение, и он вскоре уснул.

И до сего дня он жив. И продолжает лечить детей. Он посвятил свою жизнь Тому, Кто даровал ему исцеление и несет служение пастора одной из самых старых церквей в городе Балашове. Слава Богу!





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Свидетельство Натальи Ухиной (Назарцевой) 1976 года рождения, г. Рязань

29 ноября 1990 года восьмикласснице средней школы города Рязани Наталье Ухиной был подарен Новый Завет, который распространяется миссией «Гедеон». В этот же день она начала читать Священное Писание и приняла Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, о чем сделала запись на последней странице. Через некоторое время Наташа нашла евангельских христиан и стала посещать их собрание. Когда ее мама узнала об этом, она стала препятствовать общению своей дочери с верующими. «Моя дочь попала в секту!» - говорила она своим родственникам, которые сразу же подключились к спасению Натальи от влияния «сектантов». Девочка не выдержала давления родственников, и вскоре перестала посещать богослужения. Шло время, Наташа oхладела в вере, перестала читать Священное Писание. Подаренный ей Новый Завет был утерян. А еще через некоторое время Наташа перестала молиться. Ее общение с Иисусом Христом окончательно прекратилось, и ее жизнь ничем не отличалась от жизни тысяч рязанских школьниц. Наташа закончила обучение в школе и пожелала как можно скорее освободиться от влияния родителей. Отказавшись от дальнейшего обучения, Наташа освоила не совсем обычную для девушки профессию, и стала работать водителем такси. Шли годы. Однажды у Наташи сломалась сумочка для личных вещей. Вспомнив о том, что у нее есть старая, но пригодная к использованию сумочка, она решила не тратить деньги на приобретение новой. Наташа поспешила домой и начала поиски своей старой сумочки в шкафу на балконе. В тот момент, когда она перебирала старые вещи, неожиданно для нее с полки прямо в ее руки упал ТОТ САМЫЙ НОВЫЙ ЗАВЕТ, подаренный ей в школе! Наташа застыла от неожиданности. Открыв его, она вспомнила события, связанные с ее первой встречей с Иисусом Христом. Здесь же, не сдерживая слез, она попросила прощения у Него за то, что оставила путь следования за Ним. Сегодня Наташа активно трудится в христианской церкви. Она счастлива и довольна своей жизнью. «Иисус ждал меня двадцать лет!..» - делилась она своим свидетельством. Также она радостно сообщила о том, что недавно вышла замуж за христианина, трудящегося в миссии «Гедеон» и вместе с ним теперь делится своей верой с жителями города Рязани.