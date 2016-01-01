Книга, изменяющая жизни...

Книга, изменяющая жизни...

 

          Ассоциация евангельских христиан «Гедеон» - это христианская межконфессиональная организация, основанная более века назад. Сотрудники этой миссии бесплатно распространяют Новый Завет и Библию в учебных заведениях, больницах, тюрьмах, гостиницах, среди военных и полиции. Служение совершается почти в 200 странах мира. В нашей стране книги Священного Писания распространяются в синодальном переводе. О том, как люди приходят к вере в Бога через служение миссии «Гедеон», вы можете прочитать в этих двух небольших свидетельствах.

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Свидетельство детского хирурга Центральной районной больницы г. Балашов (Саратовская область)

Свидетельство детского хирурга

          Анатолий Степанович в 70-х годах закончил Саратовский медицинский  институт и  после его окончания приехал в Балашов.  Стал работать детским хирургом  в центральной районной больнице  этого города. Вскоре он завоевал уважение и авторитет среди коллег и жителей города своим профессионализмом.  Спустя некоторое время он был назначен заместителем главного врача этой больницы. Благодарные горожане стали узнавать его на улицах города, а дети при встрече радостно приветствовать своего любимого доктора.  Анатолий Степанович говорит о себе: «…У меня  была хорошая карьера и уважение от людей, достаток, хорошая семья. Вроде бы все было. Что еще надо? Однако когда я оставался наедине с собой, испытывал  пустоту и тоску, и душа моя томилась».

         Однажды Анатолий Степанович получил в подарок от верующих людей из христианской организации «Гедеон» Новый Завет, но его  чтение оставил на потом, так как посчитал себя очень занятым человеком.

         В 1993 году он  сильно заболел и был госпитализирован в больницу, в которой сам работал.  Болезнь прогрессировала, ему становилось хуже. И вот однажды его лечащий  врач (кардиолог) объявила на утреннем совещании о том, что  Анатолий Степанович скорее всего не доживет до следующего утра. Когда она это сказала, все врачи по одному стали приходить к нему в палату для того, чтобы попрощаться. Они заходили под предлогом справиться о здоровье, при этом молча прощались с ним.  Медсестры очень  любили Анатолия Степановича и не могли смотреть, как умирает дорогой для них человек.

          В ту ночь его оставили одного. Он был весь синий, и ему становилось все хуже. Тогда он стал читать Новый Завет. Он читал в эту ночь Евангелие от Иоанна и когда дочитал до 3-й главы о рождении свыше, где Иисус сказал такие слова: «... истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Божия... истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух» (Иоан.3:3-6),   Анатолий Степанович обратился к Богу с вопросом: «Что это за рождение свыше?  Если это поможет мне достичь Царства Небесного, то роди меня свыше!»  И собрав все силы, Анатолий Степанович встал на колени и впервые в жизни помолился Богу. Вдруг он почувствовал какие-то изменения в своем теле, пришло облегчение,  и он  вскоре уснул.   

         И до сего дня он жив. И продолжает лечить детей. Он посвятил свою жизнь Тому, Кто даровал ему исцеление и несет служение пастора одной из самых старых церквей в городе Балашове. Слава Богу!

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Свидетельство Натальи Ухиной (Назарцевой) 1976 года рождения,   г. Рязань

Свидетельство Натальи Ухиной

          29 ноября 1990 года восьмикласснице средней школы города Рязани Наталье Ухиной был подарен Новый Завет, который распространяется миссией «Гедеон». В этот же день она начала читать Священное Писание и приняла Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, о чем сделала запись на последней странице. Через некоторое время Наташа нашла евангельских христиан и стала посещать их собрание. Когда ее мама узнала об этом, она стала препятствовать общению своей дочери с верующими. «Моя дочь попала в секту!» - говорила она своим родственникам, которые сразу же подключились к спасению Натальи от влияния «сектантов». Девочка не выдержала давления родственников, и вскоре перестала посещать богослужения. Шло время, Наташа oхладела в вере, перестала читать Священное Писание.  Подаренный ей Новый Завет был утерян. А еще через некоторое время Наташа перестала молиться. Ее общение с Иисусом Христом окончательно прекратилось, и ее жизнь ничем не отличалась от жизни тысяч рязанских школьниц.  Наташа закончила обучение в школе и пожелала как можно скорее освободиться от влияния родителей. Отказавшись от дальнейшего обучения, Наташа освоила не совсем обычную для девушки профессию, и  стала работать водителем такси. Шли годы.  Однажды у Наташи сломалась сумочка для личных вещей. Вспомнив о том, что у нее есть старая, но пригодная к использованию сумочка, она решила не тратить деньги на приобретение новой. Наташа поспешила домой и начала поиски своей старой сумочки в шкафу на балконе. В тот момент, когда она перебирала  старые вещи, неожиданно для нее с полки прямо в ее руки упал ТОТ САМЫЙ НОВЫЙ ЗАВЕТ, подаренный ей в школе! Наташа застыла от неожиданности. Открыв его, она вспомнила события, связанные с ее первой встречей с Иисусом Христом. Здесь же, не сдерживая слез, она попросила прощения у Него за то, что оставила путь следования за Ним. Сегодня Наташа активно трудится в христианской церкви. Она счастлива и довольна своей жизнью. «Иисус ждал меня двадцать лет!..» - делилась она своим свидетельством. Также она радостно сообщила о том, что недавно вышла замуж  за христианина, трудящегося в миссии «Гедеон» и вместе с ним теперь делится своей верой с жителями города Рязани.

 

 

 

Записал А. Чепрасов 29 августа 2013 года.

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