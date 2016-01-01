Случай в аэропорту

Девушка ожидала свой рейс в большом аэропорту. Он задерживался на несколько часов. Она купила книгу, печенье и поудобней устроилась на креслах в зале ожидания. Рядом, через одно сиденье расположился мужчина, который что-то читал. Девушка вытащила из пачки, лежащей на пустом кресле, одно печенье и начала читать свою книгу. А мужчина, сидевший рядом, тоже взял из этой же пачки печенье и съел его! Девушку это возмутило, но она ничего не сказала и продолжила чтение. Каждый раз, когда она брала печенье, мужчина тоже брал. Она кипела от гнева, но не хотела устраивать скандал. Когда осталось только одно печенье, она подумала: "Интересно, что сделает этот тип?" Как будто прочитав ее мысли, мужчина взял печенье, сломал его пополам и протянул ей, не поднимая глаз. Это было последней каплей, переполнившей чашу ее терпения. Она встала, собрала свои вещи и ушла...

Позже, когда она села в самолет и открыла сумочку, то вдруг обнаружила там свою пачку печенья. Девушка вспомнила, что положила ее туда. Оказалось, что человек, на которого она злилась, делился с ней своим печеньем, не проявляя ни капли гнева, просто из доброты. Ей было так стыдно, и не было возможности исправить свою вину...



Прежде чем гневаться, задумайтесь: а может быть, не правы именно вы?!