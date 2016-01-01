Несправедливый суд над Иисусом Христом

Синедрион являлся высшим иудейским судебным органом со времен Неемии. По всем юридиче-ским параметрам он был самым справедливым и самым гуманным судом в мире. Жизнью людей судьи распоряжались осмотрительно. Совет состоял из 71 члена и заседал в Иерусалиме. В синедрион выбирались самые мудрые и опытные люди, первосвященники, старейшины и книжники. Первосвященники были самыми могущественными людьми в синедрионе, обычно из саддукеев, они и возглавляли синедрион. В Новом Завете этой важной фигурой был Каиафа, он занимал этот пост в дни Иисуса (Мф. 26:3). Еще был один первосвященник по имени Анна (Деян. 4:6), но этот почетный титул остался за ним, хотя его правление закончилось в 15 г. по Р.Х. Среди старейшин, входивших в синедрион, были и состоятельные миряне, такие как Иосиф из Аримафеи (Мк. 15:43). Книжники были профессиональными законниками, специалистами по богословию и юриспруденции, в основном из фарисеев.

Места для членов синедриона располагались полукругом, чтобы они могли видеть друг друга. На концах каждого ряда сидело по два служителя, которые вели протокол и подсчитывали голоса. Обвиняемый стоял посредине, лицом к старейшинам, и от него требовалось вести себя с величайшей кротостью. После допроса обвиняемого уводили, и совет решал дело без свидетелей.

В основном этот совет занимался проблемами, связанными с иудейским законом, когда возникали разногласия. В любом случае его решение обжалованию не подлежало. В синедрионе рассматривались дела и о богохульстве, как в случае Иисуса (Мф. 26:65).

Во время суда над Иисусом иудейские власти вынуждены были вовлечь в дело прокуратора Пилата, римского властителя, потому что только он мог приговорить Иисуса к смерти (Ин. 18:31).

НАРУШЕНИЯ, ДОПУЩЕННЫЕ В СУДЕ НАД ИИСУСОМ В СИНЕДРИОНЕ:



1. Несправедливый суд.



Судя по процедуре, разработанной для решения дел, которые могли окончиться казнью преступника, члены совета весьма беспокоились о том, чтобы вынести справедливый приговор. Но члены Синедриона в тот раз не могли судить Иисуса Христа справедливо, потому что Он наносил ущерб их интересам - Он прогнал из храма продавцов жертвенных животных и тех, кто обменивал деньги, чем нанес ущерб их прибыльной торговле... При таких обстоятельствах беспристрастный суд невозможен.



2. Обвинительный приговор был предрешен заранее.



В святом Евангелии есть три места, в которых прямо говорится о намерении старейшин Синедриона заманить Христа в ловушку. Первое (Ин. 7: 37-53) - примерно за шесть месяцев до ареста, когда Спаситель вызвал сильное раздражение среди фарисеев, второе - воскрешение Лазаря, когда прямо сказано о желании погубить и его и Христа (Ин. 11: 47-53), и третье - незадолго до Пасхи, когда первосвященники изыскивают способы умертвить Спасителя (Лк. 22: 1-3; Матф. 26: 3-5).



3. Не было адвоката.



Для обвиняемого назначался адвокат, ему гарантировалось право на защиту. Иисусу Христу не было представлено никакой судебной защиты.



4. Ложные свидетели.



Свидетели были ложные и были наняты Синедрионом! «Первосвященники, и старейшины, и весь синедрион искали лжесвидетельства против Иисуса, чтобы предать Его смерти. И не находили, и хотя много лжесвидетелей приходило, не нашли. Но наконец пришли два лжесвидетеля и сказали: Он говорил: «могу разрушить храм Божий и в три дня создать его» (Мф. 26:59-61). В Ветхом Завете сказано: «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего» (Исх.20:16). Поэтому неправедный суд для еврея – грех. Для обвинения достаточно было двух свидетелей, которые должны говорить одно.



5. Обвиняемый свидетельствовал против себя.



И даже если обвиняемый признавал свою вину, его слова не брались в качестве улик и не рассматривались в качестве претензий к обвинению. Нужно было найти внешние свидетельства ви-новности этого человека, потому что он мог оговорить себя или дать признание под чьим-то давлением. Так что все эти процедуры не были учтены. Синедрион признал Иисуса виновным в святотатстве (богохульстве) и заслуживающим за это смертной казни (Мф. 26:62-66). Право же выносить смертные приговоры имели только римские власти, которые со своей стороны не считали, что святотатство должно караться смертью. В результате первосвященнику пришлось выдвинуть новое обвинение в нарушении законов империи: «...И начали обвинять Его, говоря: мы нашли, что Он развращает народ наш и запрещает давать подать кесарю, называя Себя Христом Царем» (Лук.23:2).



6. Синедрион сам выдвинул обвинение.



Что интересно, сам синедрион не имел права выдвигать ни одного обвинения, он должен был заслушивать обвинения извне (Мк. 14:61-64).



7. Заседание проводилось ночью.



Был установлен определенный регламент по проведению заседаний - нельзя было проводить заседание ночью.



8. Заседание синедриона проходило в пятницу перед субботой.



В случае, если обвиняемый приговаривался к смертной казни, провозглашение приговора откладывалось на день. Следовательно, такой суд не мог проводиться накануне субботы или праздника.



9. Смертный приговор исполнили сразу.



Смертный приговор, если он был вынесен, приводился в исполнение только на третий день. Но прежде чем привести этот приговор в исполнение, все члены синедриона целый день постились, а на следующее утро каждого из членов должны были спросить, не изменил ли он своего решения.



10. Единогласное решение синедриона.



Синедрион должен был руководствоваться одним принципом - спасти жизнь человека, а не уничтожить ее. И если вдруг весь синедрион единогласно утверждал, что человек виновен и достоин смертной казни, то виновного отпускали, потому что считалось, что не может быть единогласного решения по такому вопросу - жизнь или смерть человека. Значит, отсутствовало необходимое милосердие.

Таким образом мы видим, что именно в деле суда над Христом эта безукоризненная система «дала сбой». Чтобы осудить Его, синедрион собрался ночью. Христу не дали права на защиту. Члены синедриона искали свидетельств против Христа, более того, - они нашли лжесвидетелей и подкупили их! Совершенно очевидно, что в аресте, допросе и решении казнить Иисуса были совершены многочисленные правовые нарушения.

Христос добровольно отдал Себя в руки неправедного суда, потому что Он для того и родился в мир, чтобы пострадать за грехи всего человечества. Поэтому представ пред Пилатом, Христос сказал: "...Ты не имел бы надо Мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше..." (Иоан.19:11).







