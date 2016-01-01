Сколько раз, мой Господь, Ты меня поднимал?

Сколько раз Ты мне руку Свою подавал?

Сколько раз изливал, как бальзам, благодать?

Сколько раз, сколько раз? Не могу сосчитать…

Сколько милостей в жизни Ты щедро дарил?

Сколько раз о Своей мне любви говорил?

Сколько мук на кресте за мой грех перенёс?

Сколько крови Твоей за меня пролилось…

Сколько раз у постели моей Ты стоял?

Сердца боль сколько раз нежно Ты унимал?

В дни скорбей утешал Ты меня сколько раз

И стучался ко мне в одиночества час?

Ну, а я? Сколько я на пути растерял!

Сколько раз я не шёл от Тебя – убегал!

Сколько раз я блуждал по пустыням ума,

И сгущалась над мною греховная тьма…

Сколько раз я от тягостных мыслей слабел…

Сколько раз на колени вставать не хотел…

Сколько раз увлекала меня суета,

И земные дела заслоняли Христа.

Сколько раз я помочь людям страждущим мог

Так, как Ты помогал мне, мой Царь и мой Бог!

Но я сердце от ближних моих закрывал,

Как я мало любил, скольких я не прощал…

Сколько раз враг мне голову гнул до земли,

Сколько раз заставлял задыхаться в пыли,

Мою веру, надежду, пытался сломить.

И с Тобою меня съединяла лишь нить!

Можно было б её, не жалея, порвать,

Мог бы Ты моё тело с землёю смешать,

Но Ты ниточку делал канатом тугим,

Обнимал и прощал, и я вновь был Твоим!

Ты незримый Свой мир предо мной открывал

И небесным огнём душу вновь зажигал.

И сгорали во мне все земные мечты,

Я жил только Тобою, и жил во мне Ты!

И теперь вспоминаю, пред небом в долгу,

Всё, что помнить так стыдно и что берегу.

Изумляюсь, как Ты терпелив был ко мне,

Как лелеял меня, как прощал Ты вдвойне!

Как носил у груди на Отцовских руках,

Как с Тобой забывал я и горе, и страх!

И в молитве склоняю колени, мой Бог!

Царь вселенной! Создатель сердец и миров!

Сколько раз я воспеть должен славу Тебе?

Сколько раз должен встать пред Тобою в мольбе?

Сколько раз должен ближним и дальним простить?

Скольких должен врагов, так, как Ты полюбить?

Нет, Господь! Я не «должен» - желаю, хочу,

Я на крыльях молитвы к Тебе улечу,

И у ног Твоих, Боже, в смиренье склонюсь,

Благодарность мою принесу, Иисус!

За пронзённые руки и ноги Твои.

За терновый венец, обагрённый в крови,

За спасения дар, за любви благодать

И за то, что Ты грешников можешь прощать.

Ты – мой Бог и Отец! Я – Твой раб и Твой сын!

Всемогущий Спаситель, души Властелин,

Верю, слышишь молитву мою Ты сейчас!

Боже Вечный, прославить Тебя сколько раз!





