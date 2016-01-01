Сколько раз…
Сколько раз, мой Господь, Ты меня поднимал?
Сколько раз Ты мне руку Свою подавал?
Сколько раз изливал, как бальзам, благодать?
Сколько раз, сколько раз? Не могу сосчитать…
Сколько милостей в жизни Ты щедро дарил?
Сколько раз о Своей мне любви говорил?
Сколько мук на кресте за мой грех перенёс?
Сколько крови Твоей за меня пролилось…
Сколько раз у постели моей Ты стоял?
Сердца боль сколько раз нежно Ты унимал?
В дни скорбей утешал Ты меня сколько раз
И стучался ко мне в одиночества час?
Ну, а я? Сколько я на пути растерял!
Сколько раз я не шёл от Тебя – убегал!
Сколько раз я блуждал по пустыням ума,
И сгущалась над мною греховная тьма…
Сколько раз я от тягостных мыслей слабел…
Сколько раз на колени вставать не хотел…
Сколько раз увлекала меня суета,
И земные дела заслоняли Христа.
Сколько раз я помочь людям страждущим мог
Так, как Ты помогал мне, мой Царь и мой Бог!
Но я сердце от ближних моих закрывал,
Как я мало любил, скольких я не прощал…
Сколько раз враг мне голову гнул до земли,
Сколько раз заставлял задыхаться в пыли,
Мою веру, надежду, пытался сломить.
И с Тобою меня съединяла лишь нить!
Можно было б её, не жалея, порвать,
Мог бы Ты моё тело с землёю смешать,
Но Ты ниточку делал канатом тугим,
Обнимал и прощал, и я вновь был Твоим!
Ты незримый Свой мир предо мной открывал
И небесным огнём душу вновь зажигал.
И сгорали во мне все земные мечты,
Я жил только Тобою, и жил во мне Ты!
И теперь вспоминаю, пред небом в долгу,
Всё, что помнить так стыдно и что берегу.
Изумляюсь, как Ты терпелив был ко мне,
Как лелеял меня, как прощал Ты вдвойне!
Как носил у груди на Отцовских руках,
Как с Тобой забывал я и горе, и страх!
И в молитве склоняю колени, мой Бог!
Царь вселенной! Создатель сердец и миров!
Сколько раз я воспеть должен славу Тебе?
Сколько раз должен встать пред Тобою в мольбе?
Сколько раз должен ближним и дальним простить?
Скольких должен врагов, так, как Ты полюбить?
Нет, Господь! Я не «должен» - желаю, хочу,
Я на крыльях молитвы к Тебе улечу,
И у ног Твоих, Боже, в смиренье склонюсь,
Благодарность мою принесу, Иисус!
За пронзённые руки и ноги Твои.
За терновый венец, обагрённый в крови,
За спасения дар, за любви благодать
И за то, что Ты грешников можешь прощать.
Ты – мой Бог и Отец! Я – Твой раб и Твой сын!
Всемогущий Спаситель, души Властелин,
Верю, слышишь молитву мою Ты сейчас!
Боже Вечный, прославить Тебя сколько раз!