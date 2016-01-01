Наверное, каждый из нас имеет какое-то представление о том, что такое дружба. Разные люди вкладывают разный смысл в это слово. Кто-то возлагает на него большие ожидания. Кого-то пугают предъявляемые им требования. Одни могут похвалиться большим количеством друзей, другие испытывают в них постоянный недостаток. Кто-то может назвать другом любого знакомого, а кто-то только очень близких людей. Царь Соломон в книге Притчей оставил для нас интересные слова о друзьях и дружбе: «Друг любит во всякое время и, как брат, явится во время несчастья» (Пр.17:17). Нередко, выбирая друзей, люди ориентируются на положительные качества и черты, которые свойственны тому или иному человеку. Именно они привлекают нас. С кем-то легко и весело, кто-то умен, кто-то безотказно готов всем помочь… Список можно продолжать бесконечно, но суть в том, что именно достоинства человека вызывают в нас добрые чувства, заставляют нас желать быть рядом, общаться с ним, иметь что-то общее – одним словом, дружить. Сильные стороны могут впечатлить нас настолько, что мы забываем, что у любого человека имеются и слабые. И, как правило, их примерно столько же, сколько и сильных.

Но нам может казаться, что их как будто нет, или они незначительны. И, когда в тех, кого мы «записали» в друзья, вдруг проявляется что-то негативное, некоторые из нас разбиваются и разочаровываются. В голову приходят мысли – «как вообще я мог связаться с таким человеком».

Пропадает желание иметь какие-то общие дела. Сказать короче: дружбе приходит конец. Получается, что мы полюбили не человека, которого в какой-то момент мы назвали другом (а сейчас думаем – как это могло случиться?), но его достоинства и положительные качества. И, когда они пропали, человек стал нам неинтересен, потому что мы не оценили его, как личность, нам были интересны его черты, а не он сам. Такой подход не соответствует тому, что говорил Соломон. По его словам, настоящий друг будет любить и тогда, когда все хорошо, и тогда, когда хуже некуда. Дни несчастья характерны не только тем, что в это время от близких нужна помощь, но и тем, что эти дни открывают наши слабые стороны и порой делают нас неспособными скрыть свои недостатки. Нашим друзьям приходится столкнуться лицом к лицу с нашими неприглядными чертами, и это вовсе не привлекает, а напротив, отталкивает.

Некоторые после этого развернутся и уйдут. Может быть, стоит постараться не сильно переживать об этом. Если этих людей убедить остаться сегодня, они все равно уйдут завтра, так как они с нами не из-за нас, а из-за наших сильных качеств, которые обязательно еще не раз омрачатся слабыми. Но некоторые все-таки останутся. И это те, которых Соломон называет друзьями, говоря: «Друг любит во всякое время и, как брат, явится во время несчастья…» (Пр. 17:17). Замечательно, если нас окружают подобные люди, еще более замечательно, если нас самих можно записать в их число. Но, что бы ни случилось, есть Личность, Которая вполне соответствует этому описанию. Иисус Христос изначально возлюбил нас не потому, что Его привлекли какие-то положительные черты, свойственные нам. Вовсе нет! Он видел людей, испорченных грехом, но пожелал войти в общение и иметь с ними нечто общее.

Одному христианину неверующие родственники неоднократно делали зло. После очередного раза он сказал свой жене: «Довольно! Я их больше не собираюсь прощать…» Жена начала увещевать его, на что он ответил: «Что они сделали, что я должен вновь простить им…» И вдруг в его голову пришла мысль, будто кто-то проговорил: «Что ты сделал для того, чтобы Я полюбил тебя?..» Христос полюбил нас без всякой на то причины. Лучше сказать, мы ничего не сделали и не могли бы сделать, чтобы заслужить Его любовь. Фактически, Он полюбил нас вопреки тому, что должно было родиться в Нем в ответ на то, что мы совершали. При этом Его любовь распространяется на нас не только в дни нашего последующего успеха и благоденствия. Он любит нас не только, когда у нас все правильно и хорошо получается. Он любит нас во всякое время. Это значит, что Он не поворачивается к нам спиной после каждой нашей неудачи и не говорит: «Я больше знать тебя не хочу!..», но продолжает оставаться нашим Другом и во дни несчастья. Когда будут проявляться худшие черты твоего характера, и многие будут готовы отвернуться от тебя, Он скажет: «Я все еще с тобой!» Даже если ты согрешишь, при твоем покаянии Он простит тебя. Если опустишь руки, Он поддержит. Если разочаруешься – укрепит. Мы видим это на примере Апостолов. Если мы посмотрим на их слова и действия, описанные в четырех Евангелиях, то увидим людей, которые в ряде вопросов являлись полной противоположностью учению Иисуса Христа. Он учит кротости и смирению, а одной из основных тем их разговоров был вопрос, кто из них больше. Христос говорит о милосердии и прощении, а ученики говорят после того, как их не приняли в одном из селений: «Давай, сведем на них огонь с неба…» Это были те люди, которые, в конце концов, в самый трудный момент разбежались и оставили Иисуса одного. Но, несмотря на все это, Он продолжал трудиться над их сердцами и восстанавливать разрушенные ими взаимоотношения. И преуспел в этом. Впоследствии мы видим измененных и преображенных людей, ставшими в основании церкви. Потому что Он есть Тот, Который «любит во всякое время и, как брат, явится во время несчастья…» Так же из Писания мы видим, что Иисус Христос называет Своих учеников друзьями.

В Евангелии от Иоанна написано: «Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его; но Я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца Моего…» (Ин.15:16). Получается, Бог хочет взрастить в своих учениках такое же стабильное отношение к Нему, как и у Него к ним. В дружбе со Христом мы не столкнемся с Его слабыми сторонами или отрицательными чертами, у Него их просто нет. Нам не придется страдать от Его недостатков, они у Него отсутствуют. Но мы встретимся с чем-то, что приведет нас в замешательство, если мы неправильно понимаем, что значит быть Божьими друзьями. Одним из ярких примеров был Авраам. Самим Богом он был назван другом. Это был человек, которому Бог обещал дать сына. Авраам поверил этому слову, и оно исполнилось. Но прежде чем это случилось, Аврааму пришлось ждать долгое время. Бог же молчал. Наверняка к нему подходили сомнения, возможно, он был готов разочароваться, но, несмотря ни на что, он был верен Богу. Так поступают настоящие друзья. Быть другом Богу – это значит любить Его, независимо от обстоятельств. Отвечает ли Бог на твои молитвы или молчит, исполняет ли твои желания, или у тебя есть ощущения, что все, что ты просишь, Он игнорирует, созидает ли Он твою жизнь, или тебе кажется, что Он занялся ее разрушением; если ты – друг Божий, ты будешь любить Его во всякое время. Так как ты с Ним ради Него Самого, а не ради того, что Он дает или делает. Самая большая потеря для друга будет тот, с кем он дружит, а не то, что он от него получает. Кроме этого, быть другом Божиим – это значит быть готовым разделять с Ним не только Его славу, но и Его боль, скорбь и переживания. Такой человек первый увидит проблемы в церкви и будет молиться за их разрешение. Он будет испытывать боль за погибающих грешников. Он будет готов встать в пролом там, где в этом будет необходимость. Ибо кому Он откроет все это, как не Своим друзьям?

Приятно, когда ты можешь уверенно сказать, что Христос – твой Друг, еще более приятно и славно, когда о тебе Он может сказать то же самое. Пусть так и будет…



