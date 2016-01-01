Рубрика «Спрашивали? Отвечаем!»

Вопрос: Подскажите, пожалуйста, что такое символ веры? Его же нет в Библии?

Ответ: Си́мвол ве́ры – это краткое изложение библейского вероучения. Существует несколько общепринятых символов веры. Самый известный, Никео-Цареградский символ веры, составленный в четвёртом веке на Вселенских соборах, в современной русской редакции звучит так:

«Верую во единого Бога, Отца Всемогущего, Творца неба и земли, видимого всего и невидимого. И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия Единородного, от Отца рождённого прежде всех веков, Бога от Бога, Свет от Света, Бога истинного от Бога истинного, рождённого, несотворённого, единосущного Отцу, через Которого всё сотворено. Ради нас, людей, и ради нашего спасения сошедшего с небес и воплотившегося от Духа Святого и Марии Девы, и ставшего Человеком; распятого за нас при Понтии Пилате, страдавшего и погребённого, воскресшего в третий день по Писаниям, восшедшего на небеса и сидящего одесную Отца, вновь грядущего со славою судить живых и мёртвых, и Царству Его не будет конца. И в Духа Святого, Господа Животворящего, от Отца исходящего; Которому вместе с Отцом и Сыном подобает поклонение и слава; Который вещал через пророков. И во единую Святую Вселенскую и Апостольскую Церковь. Исповедую единое крещение во отпущение грехов. Ожидаю воскресения мёртвых и жизни будущего века. Аминь».

Конечно, таких слов нет в Библии, но этот текст точно и ясно излагает основы христианской веры.

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Вопрос: Иисус говорил ученикам: «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, Который втайне» (Мф 6:6). Однако в других местах Библия одобряет и публичные молитвы. Например, Даниил молился с открытыми окнами, так что его видели (см. Дан 6:10). Соломон совершал молитву при освящении храма открыто (см. 3Цар 8:22). И Павел советовал «чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи» (1Тим 2:8). Так как же надо молиться: наедине или при людях?

Ответ: Иисус осуждал не публичные, а показные молитвы. Важно не то, слышат ли другие нашу молитву, важно другое, как и сказал Христос: «И, когда молишься, не будь, как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно» (Мф 6:5-6).

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Вопрос: В Ин 9:31 написано, что «грешников Бог не слушает». Однако Иисус говорил, что Бог услышал молитву мытаря: «Боже, будь милостив ко мне грешнику!» (Лк 18:13). Так слышит ли Бог молитвы грешников?

Ответ: Бог слышит молитвы грешников, когда они признают свои грехи и каются перед Ним. Ибо «всякий, кто призовет имя Господне, спасется» (Рим 10:13). Иисус обещал: «Приходящего ко Мне не изгоню вон» (Ин 6:37). Однако Бог не обещает, что Он ответит на молитвы грешников, которые не служат истинному Богу. Иисус сказал: «Кто чтит Бога и творит волю Его, того Он слушает» (Ин 9:31). Но даже в этом случае милость Бога превосходит Его обещание, и Он иногда отвечает на молитвы не спасённого человека, чтобы люди увидели Его любовь. В этом смысле ответ Бога на молитву грешника – это часть благости Божией, которая ведёт к покаянию (См. Рим 2:4).



