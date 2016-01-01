Твоя душа спасена? 

Твоя душа спасена? 

 

          Это случилось 15 апреля 1912 года, когда гигантский корабль под названием «Титаник» утонул в холодных водах Атлантического океана, забрав с собой 1517 человеческих жизней. Это был самый большой и шикарный корабль того времени. Его гибель стала одной из самых больших катастроф двадцатого столетия. 

          Но мало кто знает, что с гибелью «Титаника» связана одна потрясающая история, которую Голливуд отказался включить в свой знаменитый фильм «Титаник» - история отважного пастора по имени Джон Харпер. 

          Джон Харпер родился в городе Глазго в Шотландии и был большим евангелистом своего времени, обратив к Иисусу тысячи людей. В возрасте 25 лет он уже стал пастором маленькой церкви, состоящей из 30 человек, которая в последствии за короткое время выросла до 500 человек.

          В 1912 году Джон получил приглашение проповедовать в знаменитой церкви Moody в Чикаго. Так 11 апреля того же года он сел на «Титаник» со своей шестилетней дочкой, чтобы плыть в Америку. Пару лет до этого у него умерла жена. На этом «непотопляемом» корабле находились крупные бизнесмены, знаменитые семьи Британии и другие важные лица. Джон с самого начала начал ходить по кораблю и разговаривать с людьми об Иисусе. 

          Вечером 14 апреля, когда большинство людей танцевали в бальном зале и играли в карты, Джон положил свою дочь спать и начал молиться. В 11.40 вечера «Титаник» столкнулся с айсбергом, и корабль, получив пробоину, начал медленно тонуть. Когда пассажиры осознали реальность всего происходящего, на корабле началась паника. Услышав звук сирены, Джон разбудил свою дочь, закутал её в одеяло и поднялся на верхнюю палубу. Видя все происходящее, он поцеловал свою дочь на прощание и передал её члену экипажа, который посадил дочь Джона в спасательную лодку под номером 11. Джон понимал, что он больше никогда не увидит свою дочь, которая с шести лет останется круглой сиротой. Свою спасательную жилетку он отдал стоящему рядом пассажиру, тем самым не оставив себе ни единого шанса на выживание. У Джона не было времени на размышление, поэтому он начал быстро говорить бегающим в панике людям о Христе. Очевидцы рассказывали, что видели молодого человека, подходившего к людям и задававшего им один вопрос: твоя душа спасена?

          15 Апреля 1912 года в 2.40 утра, когда «Титаник» начал уходить под воду, Джон прыгнул в холодную воду Атлантического океана. Больше тысячи людей, не вместившихся в спасательные шлюпки, барахтались в ледяной воде. Вскоре Джону удалось найти какой-то обломок от корабля. Схватившись за него, пастор начал подплывать к людям и задавать им все тот же вопрос: твоя душа спасена? Со временем, когда люди уже замерзали от холода, Джон двигался еще быстрее…

          Посреди этого хаоса и криков он направлял людей к Иисусу! Джон Харпер умер, как и жил, с одним именем на устах - Иисус Христос!

          Через несколько лет после этих трагических событий в канадском городе Гамильтон на служении в одной церкви мужчина по имени AguillaWebb рассказал интересное свидетельство: он был одним из шести человек, которые выжили в водах Атлантики в ту страшную ночь, когда затонул «Титаник». В то время, когда он барахтался в воде, среди криков и стонов людей, он услышал вопрос, обращенный к нему, спасена ли его душа? Он ответил, что нет! Но вдруг волна накрыла того, кто задал ему этот вопрос, и он ушел под воду… Через некоторое время он вынырнул и снова закричал ему уже слабым срывающимся голосом, спасена ли его душа? AguillaWebb опять ответил, что нет! Тогда тот человек сказал, чтобы он веровал в Господа Иисуса Христа и просил прощения, чтобы получить спасение. Снова большая волна накрыла его, и он ушел под воду... Там, в холодных водах Атлантики, AguillaWebb примирился с Богом, воззвав к Нему… AguillaWebb сказал, что является последним плодом пастора Джона Харпера…

          Сегодняшний мир напоминает нам Титаник. Суета, заботы, занятость важными делами… Но, несмотря на то, что все выглядит красиво и стабильно, есть одна проблемка - это пробоина. Рано или поздно мы все окажемся в вечности… Мы можем суетиться и заниматься своими делами, а можем задуматься о своей бессмертной душе и пока еще не поздно примириться с Богом.

 

 

 

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