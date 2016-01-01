Ты точно у всех спросила?

Ты точно у всех спросила?

 

          Девушка сидела на скамейке в парке и горько плакала. В это время малыш ехал на трехколесном велосипеде по аллее. И так жалко стало ему девушку, что он спросил:

          — Тетя, ты почему плачешь?
          — Ой, малыш, ты не сможешь понять, — отмахнулась девушка.

          Малышу показалось, что после этого она стала плакать еще сильнее. Он спросил:

          — У тебя что-то болит? Хочешь, я подарю тебе игрушку? У меня много есть…

          Еще больше разрыдалась девушка:

          — Ой, мальчик, — ответила она, — я не нужна никому, меня никто не любит…

          Мальчик посмотрел серьезно и сказал:

          — А ты точно у всех спросила?

          В нашей жизни может быть много разочарований. Наша любовь может не иметь взаимности. Любящие нас будут уходить из жизни. Но есть Тот, который всегда рядом с нами. От первого вздоха до последнего выдоха. Это наш любящий Бог. И если тебе кажется, что ты одинок, то посмотри на небо. Ты точно у всех спросил? Господь в Своем Слове говорит: «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? но если бы и она забыла, то Я не забуду тебя» (Ис.49:15).

 

 

 

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ВЫПУСК 58 2015\3