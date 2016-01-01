Девушка сидела на скамейке в парке и горько плакала. В это время малыш ехал на трехколесном велосипеде по аллее. И так жалко стало ему девушку, что он спросил:

— Тетя, ты почему плачешь?

— Ой, малыш, ты не сможешь понять, — отмахнулась девушка.

Малышу показалось, что после этого она стала плакать еще сильнее. Он спросил:

— У тебя что-то болит? Хочешь, я подарю тебе игрушку? У меня много есть…

Еще больше разрыдалась девушка:

— Ой, мальчик, — ответила она, — я не нужна никому, меня никто не любит…

Мальчик посмотрел серьезно и сказал:

— А ты точно у всех спросила?

В нашей жизни может быть много разочарований. Наша любовь может не иметь взаимности. Любящие нас будут уходить из жизни. Но есть Тот, который всегда рядом с нами. От первого вздоха до последнего выдоха. Это наш любящий Бог. И если тебе кажется, что ты одинок, то посмотри на небо. Ты точно у всех спросил? Господь в Своем Слове говорит: «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? но если бы и она забыла, то Я не забуду тебя» (Ис.49:15).