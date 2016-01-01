О Библии

О Библии

 

          …Рожденная на Востоке и одетая в восточную форму и образы, Библия проходит по всему миру обычными шагами и входит в страну за страной, чтобы всюду найти своих. Она научилась говорить к сердцу человека на сотнях языков. Дети слушают ее рассказы с удивлением и удовольствием, а мудрецы размышляют о них, как о притчах жизни.

          Лукавые и гордые страшатся ее предупреждений, а к израненным сердцем и кающимся она говорит языком матери. Она вплетается в наши драгоценнейшие мечты для того, чтобы Любовь, Дружба, Сочувствие, Преданность, Воспоминание и Надежда были украшением на одеянии ее драгоценной речи. Никто не должен считать себя бедным и одиноким, кто обогатил себя этим богатством. Когда небосвод начинает темнеть и испуганный странник подходит к Долине Смертной Тени, он не страшится войти в нее. Он берет в свои руки жезл и посох Священного Писания и говорит другу и спутнику «до свидания, мы встретимся опять». Поддержанный этой надеждой, он идет пустынной тропинкой, пробиваясь из тьмы к свету

 

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СЕМЬ ЧУДЕС БИБЛИИ

 
1. Чудо её составления: одна книга была написана в одном месте на одном языке, другая - в другой стране спустя столетия и на другом языке.

2. Чудо её единства: это буквально библиотека из 66 книг и в то же время это одна книга, не содержащая никаких противоречий, Автор которой – Святой Дух.

3. Чудо её долголетия: из всех книг – она наиболее древняя книга.

4. Чудо её популярности: она бестселлер всех времён и народов.

5. Чудо широты её читательской аудитории: её читают представители разных классов и сословий, интеллектуальных способностей и возрастов. Её читают мудрецы и дети, все народы и нации.

6. Чудо её языка: хотя в большинстве своём написанная необразованными людьми, она по праву считается шедевром литературы.

7. Чудо её сохранения: ни одна книга не была так ненавидима, как Библия. Время, цари и правительства пытались отменить, упразднить, запретить, уничтожить, сжечь её, но Бог сохранил её до сегодняшнего дня, и теперь её можно найти почти в каждом доме.

 

 

 

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ВЫПУСК 58 2015\3