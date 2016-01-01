Эта история, произошедшая более 200 лет назад, известна во всём мире, о ней написаны книги и сняты фильмы. Только не все её подробности получили широкую огласку. Теперь уже мало кто знает, какую роль в счастливом конце этой удивительной истории сыграла Библия.

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…В 1789 году на британском корабле «Баунти» произошёл бунт. Мятежники, захватив судно, отправили на лодке в открытый океан жестокого капитана Блая и верных ему офицеров. Восставшие матросы, спасаясь от судебного преследования, захватили несколько жителей Таити и приплыли на далёкий необитаемый остров в южной части Тихого океана, который они назвали Питкэрн. Там они попытались начать новую жизнь. Но несмотря на прекрасные климатические условия, в которых они поселились, эти люди не смогли ужиться вместе. В течение десяти лет продолжались пьянство, драки, ссоры, убийства и изнасилования. Однажды в результате схватки между враждовавшими группировками погибли почти все жители острова. В живых остались лишь несколько человек. Воевать больше было не с кем.

Среди предметов, уцелевших с парусника «Баунти», была Библия. Матрос, которого звали Александр Смит, нашел её и начал читать. «Когда я дошёл до описания жизни Иисуса, - рассказывал Смит позднее, - моё сердце начало раскрываться, как двери. Как только я убедился, что Бог является любящим и милующим Отцом для кающихся, мне показалось, что я буквально ощущаю Его присутствие, и с тех пор я всё более и более убеждаюсь в том, что Его рука направляет меня».

Смит не только сам возродился при чтении Библии, но благодаря проповеди Евангелия был возрождён практически каждый обитатель этого острова, и на острове возникло мирное, спокойное, живущее в любви друг к другу сообщество людей.

Исследователь пишет: «С тех пор на Питкэрне воцарился мир. Двое взрослых мужчин почувствовали свою ответственность за судьбу маленькой колонии, за будущее женщин и детей. На острове начались регулярные чтения Библии и богослужения. В 1800 году Янг умер от астмы. К началу XIX века матрос Александр Смит стал единовластным правителем Питкэрна.

Этому человеку, много размышлявшему о своей прежней беспорядочной жизни, совершенно переродившемуся в результате раскаяния, пришлось исполнять обязанности отца, священнослужителя, мэра и короля. Своей справедливостью и твердостью он сумел завоевать неограниченное влияние в этой общине.

Необыкновенный наставник морали, который в дни своей молодости нарушал все законы, проповедовал теперь милосердие, любовь, согласие, и маленькая колония процветала под кротким, но в то же время твердым управлением этого человека, ставшего под конец жизни праведником».

В начале XIX века остров был обнаружен. Все были поражены живущими на острове людьми и царившей там атмосферой доброжелательности и мира. Когда встал вопрос об аресте патриарха Питкэрна – Александра Смита, то, рассмотрев все обстоятельства дела, английские власти простили бывшего мятежника и оставили в покое. Умер он в 1829 году, в возрасте 62 лет, окружённый любящими его людьми. Библия с парусника «Баунти», которая сыграла такую роль в истории жителей Питкэрна, хранится в местном музее.

Эта история еще раз доказывает щедрость и милосердие Бога, дарующего прощение и любовь людям, открывающим Ему своё сердце. Как написано в Библии: «Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив: не до конца гневается, и не вовек негодует. Не по беззакониям нашим сотворил нам, и не по грехам нашим воздал нам…» (Пс. 102:8-10).