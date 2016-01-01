Выбор правильной Церкви

Не так давно мне довелось прочитать книгу одного современного российского богослова, которая называлась «Все ли равно, как верить?». Мне думается, что на сегодняшний день в России данный вопрос актуален как никогда прежде. По статистике, восемь из десяти россиян считают себя верующими людьми. Если почти все верят в Бога, то почему даже во время Великого Поста употребление алкоголя в нашей стране не уменьшается? Кроме того, в какую христианскую церковь идти ищущей Бога душе, ведь их так много сегодня? Мы постараемся ответить на эти вопросы.

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Итак, прежде всего нам необходимо понять, что такое вера. К сожалению, в нашем обществе бытует весьма опасное заблуждение – раз я верю в Бога, Иисуса Христа, то я уже являюсь христианином. Или даже еще хуже – раз уж я родился в России, то автоматически стал православным христианином.

Такой образ мышления находится в полном противоречии с Библией, книгой Божией.

Библия учит, что верить в Бога – это значит быть послушным Ему, исполнять Его волю и во всем угождать Творцу. Это означает, что необходимо не просто признание факта существования Бога, но и построение всех сфер своей жизни в соответствии с этим фактом: учебы, работы, семейной жизни.

Поясню это на доступном примере.

Если человек, которому необходимо ехать на работу, будет разглагольствовать на автобусной остановке о том, что он верит в то, что троллейбус №1 довезет его до места работы, но так и не сядет в него, то - вне всякого сомнения – до работы он никогда не доберется. Он так и останется со своей верой стоять на остановке.

Сегодня, к сожалению, мы наблюдаем подобную картину в нашей стране. Многие заявляют, что они верующие, но ни Библию не читают, ни Бога не слушаются.

Кроме того, необходимо осознать, что мы, люди, будучи изначально созданы Творцом для общения с Ним, без этого общения деградируем как духовно, так и душевно. Именно потому, что обращение к Богу нашего народа, в большинстве своем, порой просто формальность – жизнь нашего общества не просто ухудшается, но несется в пропасть порока и безнравственности ужасающими темпами: наркомания, пьянство, убийства, аборты, насилие и т.д. Все это результат того, что люди отвернулись от Бога, идут своими путями, хоть и называют себя христианами.

Но и это еще не самое печальное – самое страшное то, что человек, который думает, что просто формальная вера спасет его – жестоко заблуждается. В аду будет много крещенных и якобы верующих людей, но которые никогда не знали Спасителя и Бога. Ибо Он Сердцеведец и Праведный Судия.

Пусть на всех нас отрезвляюще подействуют слова Господа Иисуса Христа, которые Он скажет на последнем суде ложным верующим:

«Многие скажут Мне в тот день: Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие» (Ев. от Матфея 7:22-23).

Но остановиться сейчас в своих рассуждениях по этому вопросу было бы нечестно, так как сказана еще не вся правда. А правда в том, что Бога можно познать лично, получить у Него прощение своих грехов и спасение. Необходимо просто признать себя грешником, доверить всю свою жизнь в руки Божии, веря в своем сердце, что Иисус Христос умер за все наши грехи на Голгофе.

Остается еще один очень важный вопрос: «В какую Церковь идти?» Прежде всего, необходимо осознать, что у Иисуса Христа – одна Церковь. Она не может быть ограниченной никакими границами: будь то территориальные или национальные.

К сожалению, с первых веков Христианская Церковь в результате воздействия богопротивника–дьявола и человеческой гордости, а также политических интриг, в которые она была ввергнута формальными верующими, – была разделена на различные конфессии. Откуда же нам узнать наверняка, что церковь, которую мы решили посещать, можно смело отнести к Церкви Христа?

Ответ прост – если эта Церковь поступает, как учил Господь Иисус. Библия дает вполне ясные и полные указания для жизни на земле как всей поместной церкви, так и отдельного ее члена. Если мы увидим, что данная поместная церковь стремится исполнять заповеди Христа, послушна Его учению, живет по Его повелениям, то можно не сомневаться, что это Христова Церковь. Если же в какой-либо «церкви» за высший авторитет для жизни принимаются какие-то книги или писания помимо Библии, а ее практику и служение определяет не закон Христов, а постановления людей, то стоит опасаться посещать такую «церковь», так как это может оказаться гибельно для нашей бессмертной души.

Одним из сильных внешних показателей истинности церкви является жизнь ее членов. Это не является абсолютно верно во всех случаях. Но если вы увидите, что бывший пьяница или наркоман не просто получил свободу от своих пороков, но и стал делать добро, благодаря за все Бога и Спасителя, то, мой вам совет: разузнайте побольше об этой церкви.

Подытоживая размышление о выборе правильной церкви, можно сказать следующее – есть много различных церквей, и все они могут по-разному повлиять на ищущую Бога душу. Одни могут помочь найти Господа и стать ближе к Нему, другие - спрятать Его и не допускать к Нему, а может даже и оттолкнуть человека от Христа. И зависит это практически от одного – что является высшим авторитетом для вероучения и практики данной церкви – Библия или что-нибудь еще, и вполне ли следует она Книге Божией, Библии, в своей жизни.

Будем радоваться возможности встречи с Богом через Господа Иисуса Христа, будем искать Его, пока не найдем, и будем честны сами с собой в данном поиске.