Воздержание – это способность удерживать свои неугодные Богу желания, не давать им волю, не предаваться излишествам, ограничивать себя, исходя из заповедей Божьих. Это добровольный волевой отказ. В Библии говорится, что воздержание - это один из девяти плодов духа, которые возрастают в человеке в процессе общения с Богом и исполнения Божьего Слова. «Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание…» (Гал 5: 22-23). В этом перечне воздержание стоит на последнем месте. Кто-то скажет, что это не самый важный плод. На самом деле не так. Воздержание стоит на последнем месте, потому что это завершающий плод, который вырастает на фоне первых восьми. Если у человека нет предыдущих восьми плодов, то о воздержании вряд ли можно говорить. Но Бог нас этому учит. Бог хочет, чтобы этот плод вырастал.

Воздержание - это плод моего человеческого духа, это не плод моего интеллекта, моих знаний, моего образования, это не плод моей силы воли. Однако если бы не Дух Святой, если бы не работа Бога во мне, то я не смог бы ни воздерживаться, ни приносить какой-либо другой плод. Но всё могу в укрепляющем меня Иисусе Христе, слава Богу! Уже не я живу, но живёт во мне Христос.

Все мы до того, как прийти к Господу, были одурманены порочным течением злого мира. Мы жили этим миром. Сегодня Бог нас воздерживает от того, чем мы жили, когда были невозрождёнными и неверующими. Бог воздерживает нас от греха, идолов и удовольствий мира. И воздержание как плод духа - это абсолютно практический вопрос. Плохо, если этот вопрос остаётся для верующего человека лишь теоретическим, и христианин лишь только соглашается: да, мы должны воздерживаться, ведь об этом говорит Библия.

Бог, взращивая в нас плод воздержания, формирует у нас хорошую, святую, духовную привычку. Например, я работаю за компьютером, пользуюсь интернетом. Сначала я, контролируя себя, воздерживаюсь от нажатия на экране монитора тех ссылок, которые не касаются моей профессиональной деятельности. Спустя некоторое время у меня формируется духовная привычка. Я не обращаю внимание на эти ссылки, я от этого свободен. Я к этому привыкаю. И я в этом живу.

Другой пример. Сначала я, контролируя себя, воздерживаюсь от того, чтобы кричать на своих детей, когда они не слушаются меня. Спустя время Бог сформирует у меня привычку вообще не кричать на своих детей. Ещё пример. У меня формируется привычка не участвовать в неугодных Богу разговорах среди моих сослуживцев на работе, а потом у меня появляется опыт по воздержанию даже слуха. Я просто не слышу, о чём они так громко говорят. Меня это не касается, меня Бог от этого освободил. Плод воздержания во мне вырастает практическим образом. Он вырастает в нас на месте вредной привычки или греха.

Сегодня у многих людей есть привычка - зависимость «от экрана» - телевизора, компьютера, телефона. Это увлекает их настолько, что они уже жить не могут без этого. Может быть, человек смотрит вполне невинные передачи и фильмы. Такая зависимость настолько увлекает и порабощает его, что приносит урон его духовной жизни и, соответственно, неугодна Богу и является грехом. И от этого нужно освобождаться с Божьей помощью.

У меня была такая привычка: когда я заходил на кухню кушать, то мои руки тянулись в первую очередь не к посуде, не к газовой плите и не к холодильнику, а к пульту от телевизора. Я включал телевизор, нейтральный канал «Моя планета», где есть много познавательного. Но я заметил, что у меня желудочный сок вырабатывается в прямой зависимости с включённым телевизором. Я понял, что так не должно быть. Сегодня я научился воздерживаться от телевизора на кухне и не только. Плод воздержания приносит пользу.

Когда я согрешаю, я виню себя. Виноват я. Когда у меня получается воздерживаться, я должен хвалить не себя, но Духа Святого. Я хвалю Того, Кто делает меня способным освободиться от всего греховного и неугодного Богу.