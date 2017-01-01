Подвиг матери

Однажды юный Томас Эдисон вернулся домой из школы и передал маме записку от учителя. Мама со слезами на глазах прочитала ее сыну: "Ваш сын - гений. Эта школа слишком мала, и здесь нет учителей, способных его чему-то научить. Пожалуйста, учите его сами".

Через много лет после смерти матери Эдисон (к тому времени он уже стал известным) пересматривал старые семейные архивы и наткнулся на то письмо.

Он открыл его и прочитал:

«Ваш сын - умственно отсталый. Мы не можем больше учить его в школе вместе со всеми. Поэтому рекомендуем вам учить его самостоятельно дома».

Эдисон прорыдал над ним несколько часов. А потом написал в своем дневнике: «Томас Эдисон был умственно отсталым ребенком. Но благодаря своей героической матери он стал одним из величайших гениев своего века».

Уже в зрелые годы Томас Эдисон сказал: «Величайшее мое уважение и восхищение – всем инженерам, особенно же самому великому из них – Богу!»







Томас Эдисон – изобретатель, имя которого известно во всем мире. Он создал первую экономичную лампу накаливания, фонограф, усовершенствовал киноаппаратуру, телеграф и телефон. Получил несколько тысяч патентов во многих странах.