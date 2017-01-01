Никто не смеётся над Богом в больнице,

Никто не смеётся над Ним на войне…

Там вера в сердцах начинает искриться,

И чаще молитвы звучат в тишине.

Никто не смеется над Ним при пожаре,

И всем не до смеха, когда идет смерч,

При голоде и при подземном ударе

Насмешки проходят, меняется речь…

Слетает с лица вдруг надменная маска,

Когда самолет начинает трясти…

Никто не заявит, что Бог - это сказка,

Преступника встретив на узком пути…

Никто не воскликнет, что вера - для глупых,

Услышав смертельный диагноз врача,

И с пеной у рта спорить мало кто будет,

Когда встретит взгляд своего палача…

Издёвки, плевки и глупые шутки

Теряют свою актуальность, когда

Ты вдруг понимаешь, что нет и минутки -

Призвать в cвою жизнь Иисуса Христа…

Машина на скорости… Ты на дороге…

Вот резкий обрыв… Вот об камень висок…

Вот пуля шальная, беда на пороге…

От смерти и ада ты на волосок…

Откуда ты знаешь, смеющийся ныне,

Что будет с тобой на развилках судьбы?

Смеяться легко, пока Бог дает силы

И терпит смиренно твои кулаки.

Смеяться легко под греховные мысли

И под одобряющий взгляд пьяных глаз,

Но Бог всё же ждет и дыхание жизни

Тебе оставляет, даря тебе шанс…

Он рядом, молчит и милости полон…

Но может Он Имя Свое защитить -

Он лишь отойдёт… и тогда своим словом

Ты можешь себя навсегда погубить.