Никто не смеётся над Богом в больнице
Никто не смеётся над Богом в больнице,
Никто не смеётся над Ним на войне…
Там вера в сердцах начинает искриться,
И чаще молитвы звучат в тишине.
Никто не смеется над Ним при пожаре,
И всем не до смеха, когда идет смерч,
При голоде и при подземном ударе
Насмешки проходят, меняется речь…
Слетает с лица вдруг надменная маска,
Когда самолет начинает трясти…
Никто не заявит, что Бог - это сказка,
Преступника встретив на узком пути…
Никто не воскликнет, что вера - для глупых,
Услышав смертельный диагноз врача,
И с пеной у рта спорить мало кто будет,
Когда встретит взгляд своего палача…
Издёвки, плевки и глупые шутки
Теряют свою актуальность, когда
Ты вдруг понимаешь, что нет и минутки -
Призвать в cвою жизнь Иисуса Христа…
Машина на скорости… Ты на дороге…
Вот резкий обрыв… Вот об камень висок…
Вот пуля шальная, беда на пороге…
От смерти и ада ты на волосок…
Откуда ты знаешь, смеющийся ныне,
Что будет с тобой на развилках судьбы?
Смеяться легко, пока Бог дает силы
И терпит смиренно твои кулаки.
Смеяться легко под греховные мысли
И под одобряющий взгляд пьяных глаз,
Но Бог всё же ждет и дыхание жизни
Тебе оставляет, даря тебе шанс…
Он рядом, молчит и милости полон…
Но может Он Имя Свое защитить -
Он лишь отойдёт… и тогда своим словом
Ты можешь себя навсегда погубить.