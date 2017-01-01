Никто не смеётся над Богом в больнице

Никто не смеётся над Богом в больнице

 

Никто не смеётся над Богом в больнице,
Никто не смеётся над Ним на войне…
Там вера в сердцах начинает искриться,
И чаще молитвы звучат в тишине.

Никто не смеется над Ним при пожаре,
И всем не до смеха, когда идет смерч,
При голоде и при подземном ударе
Насмешки проходят, меняется речь…

Слетает с лица вдруг надменная маска,
Когда самолет начинает трясти…
Никто не заявит, что Бог - это сказка,
Преступника встретив на узком пути… 

Никто не воскликнет, что вера - для глупых,
Услышав смертельный диагноз врача,
И с пеной у рта спорить мало кто будет,
Когда встретит взгляд своего палача…

Издёвки, плевки и глупые шутки
Теряют свою актуальность, когда
Ты вдруг понимаешь, что нет и минутки -
Призвать в cвою жизнь Иисуса Христа…

Машина на скорости… Ты на дороге…
Вот резкий обрыв… Вот об камень висок…
Вот пуля шальная, беда на пороге…
От смерти и ада ты на волосок… 

Откуда ты знаешь, смеющийся ныне,
Что будет с тобой на развилках судьбы?
Смеяться легко, пока Бог дает силы
И терпит смиренно твои кулаки.

Смеяться легко под греховные мысли
И под одобряющий взгляд пьяных глаз,
Но Бог всё же ждет и дыхание жизни
Тебе оставляет, даря тебе шанс…

Он рядом, молчит и милости полон…
Но может Он Имя Свое защитить -
Он лишь отойдёт… и тогда своим словом
Ты можешь себя навсегда погубить.

 

 

 

Наталья Шевченко

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ВЫПУСК 62 2017\1