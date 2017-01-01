Самое ценное

Один человек в детстве был дружен со стариком–соседом. Но время шло, появился колледж и увлечения, затем работа и личная жизнь. Каждую минуту молодой мужчина был занят, и у него не было времени ни вспомнить о прошлом, ни даже побыть с близкими.

Однажды он узнал, что сосед умер – и неожиданно вспомнил: старик многому научил его, стараясь заменить мальчику погибшего отца. Ощутив свою вину, он приехал на похороны.

Вечером, после погребения, мужчина зашел в опустевший дом покойного. Всё было так, как и много лет назад. Вот только маленькая золотая коробочка, в которой, по словам старика, хранилась самая ценная для него вещь, исчезла со стола. Подумав, что ее забрал кто-то из немногочисленных родственников, мужчина покинул дом.

Однако через две недели он по- лучил посылку. Увидев на ней имя соседа, мужчина вздрогнул и открыл коробку. Внутри лежала та самая золотая коробочка.

В ней оказались карманные золотые часы с гравировкой: «Спасибо за время, что проводил со мной». И он понял -- самым ценным для старика было время, проведённое со своим маленьким другом. С тех пор мужчина старался как можно больше времени уделять - жене и детям.

Жизнь измеряется не количеством вдохов. Она измеряется – временем, добрым вниманием и добрыми делами, которые мы отдали и сделали своим ближним.

Время утекает от нас каждую секунду. И его нужно разумно тратить -- прямо сейчас.