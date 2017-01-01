«Двенадцати же Апостолов имена суть сии: первый Симон, называемый Петром, и Андрей, брат его, Иаков Зеведеев и Иоанн, брат его, Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей мытарь, Иаков Алфеев и Леввей, прозванный Фаддеем, Симон Кананит и Иуда Искариот, который и предал Его».

(От Матфея, 10:2-4)

Если вы были достаточно внимательны, то заметили, что рядом с именем одного из апостолов стоит неожиданное слово - «мытарь». Так евангелист Матфей, являясь автором этих строк, написал о себе. Для нас это действительно повод к удивлению, если мы знаем, что означает слово «мытарь».

Мытарем в те времена в Израиле называли человека, который собирал с народа налоги для Рима. Часть отдавали Риму, а остальное присваивали себе, наживаясь на своем же народе.

Итак, говоря кратко, мытарь — это предатель родины, продажный человек, занимающийся безнаказанным и наглым грабительством своего же собственного народа.

Матфей на момент, когда писал это Евангелие, был уже отнюдь не мытарем. Как мы знаем, это занятие он оставил, когда последовал за Иисусом. Однако, спустя много лет, в списке Апостолов, он решает именно так назвать себя! Казалось бы, перечисляя самых близких служителей такого великого Учителя, как Иисус Христос, можно было бы подчеркнуть достоинства этих людей, не правда ли? Но Матфей решил просто назвать себя мытарем, самым презренным членом общества, самым подлым человеком того времени. А почему? Почему именно этот факт о себе он решил донести до читателя?

Матфей помнит, кем он был

Став Апостолом, будучи спасенным от всех грехов, которые ранее держали его в рабстве, Матфей продолжает помнить, что сам по себе он — мытарь. Он понимает, что все лучшее в нем сделано Богом, сам же по себе, без Божьей милости, без Его силы он просто жалкий грешник.

Спустя много лет евангелист не гордится тем, что Иисус избрал его и поставил Апостолом, одним из столпов Церкви. Напротив, он напоминает себе и всем, что он просто жалкий мытарь, бессовестный грешник, которого однажды нашел Благой Иисус Христос. И вся слава, все почести, все заслуги — Ему Единому.

Иисус избирает мытаря Своим учеником

Из истории известно, что евреи ставили таких людей наравне с нечистыми животными. Мытарей отлучали от синагоги, не пускали в храм, не давали свидетельствовать в суде, считали людьми без чести и совести. Они были самые презренные, самые отвергнутые, самые недостойные.

И именно к одному из таких подходит Иисус и, как мы читаем в Еванг. от Мф.9:9, говорит: «Следуй за Мною». Это ошеломляет! Представьте, пришел Божий Сын и набирает Себе последователей. Где, казалось бы, Ему взять их? Наверное, среди книжников и фарисеев, самых религиозно продвинутых, самых досточтимых и уважаемых людей! Однако нет, Божий Сын, написано, «увидел человека, сидящего у сбора пошлин по имени Матфей, и говорит ему: следуй за Мною».

Незнатное мира и уничиженное и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. (1Кор.1:28-29) Этот всеми отвергнутый, презренный грешник имел сердце, жаждущее спасения и прощения. Именно такие раскаивающиеся, плачущие люди становятся теми, к кому приходит Иисус Христос и дарует прощение, спасение от греха и вечной гибели. Чтобы напомнить об этом, Матфей и пишет здесь о себе именно так.

Матфей оставил всё и последовал за Христом

Мы читаем о том, как уверовал Матфей в Еванг. от Мф.9:9. «Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин, по имени Матфей, и говорит ему: следуй за Мною. И он встал и последовал за Ним». Посмотрите, как в ответ на простой, до боли простой призыв Иисуса, мытарь сразу же встает и следует за Ним! Знаете, что он сделал в тот момент? Он навсегда отрезал себе путь обратно! Легко ли взять и бросить свою работу, отказавшись от средств к существованию? Но ничто не страшит его. Перед ним — Иисус Христос, Спаситель, Который есть путь, истина и жизнь. Как и Апостол Павел, Матфей тоже «от всего отказался, и все счел за сор, чтобы приобрести Христа».

И вот мы уже видим его собирающим всех своих друзей — мытарей, блудниц, пьяниц — у себя дома, чтобы познакомить их с Иисусом Христом, которого он так полюбил. (Об этом написано в Лк.5:28).

Выходит, мытарь, жадно собиравший свои богатства, в один миг решил отказаться от всего; Матфей, который раньше нагло отбирал у других, вдруг захотел делиться с ними; человек, который был предателем собственной родины, стал верным Богу, даже приняв мученическую смерть. Почему все это произошло? Потому что в жизнь Матфея пришла преображающая Божья благодать. Иисус Христос пришел к нему, грешному, и сказал без упреков и укоров: следуй за Мною. Его грехи прощены, его прошлое забыто, его внутренность изменена Богом — вот почему такие перемены произошли с ним. И именно чтобы это подчеркнуть, Матфей называет себя мытарем.

Заключение

Если вы еще не уверовали во Христа, то внутри вас тлеет грех. Это факт. Он руководит вами и определяет ваши действия. Вот почему ваше положение перед Богом ужасно, как и того бедного мытаря раньше! Вы не можете претендовать на подлинное общение с Ним, на Его милость, пока вы не примирились с Ним! Но послушайте, как за того жалкого мытаря, так и за вас, Бог отдал Своего Единственного Сына — Иисуса Христа. Он принял наказание за ваши грехи! Он страдал вместо вас, чтобы вы могли иметь прощение и вечную жизнь!

И Он говорит: «следуй за Мною».

Все, что нужно сделать, это покаяться во грехах перед Богом и уверовать в Иисуса Христа. Он умер за вас, так примите Его! Как и Матфей, встав, оставьте все и последуйте за Ним! Искренне признайте себя грешником, веруйте в Иисуса Христа и будете спасены!