Больше не сирота

Как часто мы, когда подходим к критическому возрасту, задаем себе философские вопросы о смысле жизни. Рождение и быт в любящей семье, безусловно, отличаются от жизни на гособеспечении. Дети, оставленные родителями, задают себе такие вопросы гораздо раньше…

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Бог

- Евгения, какие вопросы вас волновали, и как вы находили ответы на них?

- Вопросов было много - от «Кто я?» и «Зачем родилась?» до «Есть ли Бог?»… Однажды в нашем детском доме после осуждения за кражу ее родителей появилась девочка Юля, которая к тому моменту уже несколько лет посещала собрания верующих. Каждое утро Юля просыпалась раньше всех других детей, садилась на краешек кровати и читала книгу. Я этому очень удивлялась. И однажды я к ней подошла: «А что ты читаешь?» Она подняла Библию: «Вот в этой Книге весь смысл жизни!» Меня настолько потрясло это высказывание! Это же то, что я ищу! Это то, что мне нужно! Она сказала эти слова и ушла. Мне стало еще интереснее. И когда она впервые рассказала мне про Иисуса Христа, я подумала: «Вот, вот оно!»

- Как у вас получился этот разговор? Вы где-то уединились? Вы ее спрашивали?

- Вообще в нашем детском доме было запрещено говорить о религии. Особенно когда узнали, что Юля христианка. На нее сразу начались атаки со стороны учителей, воспитателей, детей. Но меня очень тянуло к ней. Я помню: мы уединились в одной комнате. И она рассказала мне, зачем Иисус Христос пришел, для чего Он умер, что Он умер именно за меня, за мои грехи.

Как так? За мои грехи? Когда она говорила, это настолько коснулось моего сердца! Я ей сказала: «Я хочу покаяться прямо сейчас! Не хочу ждать! Не хочу думать, нужно мне принять Христа или нет. Прямо сейчас! Ты мне скажи, как молиться, как я могу обратиться к Богу». Она говорит: «А ты повторяй за мной». И когда я повторяла за ней молитву грешника, во мне все горело. Я понимала - нашла!

Теперь жизнь не казалась жалкой и бессмысленной. Совместное изучение Библии с моей духовной сестрой не оставило места старым привычкам: драки и обиды, словно по команде, канули в лету. Осталась только одна боль, которая не отступала: очень хотелось увидеть маму… У меня было очень много вопросов: «Как она выглядит? Где живет? Похожа ли я на нее? Почему она меня не забрала? Почему она меня оставила в детском доме? Как выглядит мой папа?» День за днем я мысленно писала письмо, в котором говорила о любви и прощении.

Однажды нас переводили в какой-то класс и дали на руки личное дело. И на первой странице был адрес, где живет моя мама. Я этот адрес выучила наизусть. У меня он как будто сфотографировался. Личное дело я больше не видела. А адрес повторяла каждый день. Когда я вышла из детского дома, я очень хотела найти маму. Но ничего не получилось...



Пустота

Я попала в плохую компанию, увлеклась курением, алкоголем, дискотеками. У меня была независимость, свобода. Какая мама! Государство мне платило деньги. Я свободна! Я поступила в университет. Что мне еще было нужно?

- А где была Юля?

- После того, как мы закончили интернат, она приглашала меня в Церковь: «Мы поедем в большой город, в Чебоксары, там у нас есть огромная Церковь. Там прекрасный пастор. Там есть верующие». Я очень хотела поехать с ней. Думала: неужели есть настолько любящая семья? Она так восхищалась, как пастор проповедует! Мы с Юлей жили в одном городе, просто в разных местах: я жила в общежитии, она – со своими родителями, которые уже вышли из тюрьмы. Она звала меня каждый раз, когда приходила в общежитие: «Разве ты не помнишь, как мы читали Библию, пели песни?» Я говорила: «Нет! Я свободна! Я независима! Вот моя жизнь! Почему я должна идти в Церковь? У меня есть деньги! У меня есть всё! Какая Церковь? Ты о чём?» У меня пропало всё желание. Я сразу забыла Бога, как только окунулась в «свободу» этого мира. Юля приезжала несколько раз, потом перестала.

А я жила для себя. Даже Библию далеко спрятала. Было очень тяжело, конечно. Приходила в общежитие, садилась на кровать и думала: «Неужели в этом смысл жизни? Неужели это то, что я искала? Я познала «прелести» этого мира – и что? У меня есть деньги. Я могу купить себе, что хочу, могу пойти выпить с друзьями. Но разве всё это – удовольствие? Разве это жизнь?»



Перелом

Перелом был тогда, когда я поняла, что из-за неуспеваемости мне придется покинуть университет. А значит я лишалась пособия от государства и комнаты в общежитии. Я поняла, что идти мне некуда, у меня нет ни мамы, ни папы, у меня даже все друзья моментально исчезли. Они были со мной, только когда у меня были деньги. И вот я стою одна, идти мне некуда. Решила: я же сильная, что-нибудь придумаю! Пойду в другой университет поступлю, и мне опять начнут платить. Подам документы снова на первый курс! Ничего страшного, главное – чтобы деньги были. Я собиралась уже отнести документы, открываю сумку – а они пропали!

Без документов на работу было не устроиться. От постоянного недоедания начал болеть желудок. Так продолжалось целое лето. Внутри меня была борьба: где я буду завтра, что будет, если я сегодня умру? Я стала планировать: всё, возьму ремень, это же секунды, главное – покончить со всем этим.

И после этого я легла спать с мыслью: всё, это моя последняя ночь… И в эту ночь мне приснился очень яркий, потрясающий сон, который всё изменил. В нём я видела Юлю, которая улыбалась. Она была настолько счастливой! Помню её улыбку – красивую, настоящую!



Подруга

Я встала на следующее утро. Первая мысль была – мне надо её найти. Я даже не знала, где она живёт, куда мне идти. Я оделась и пошла. Я шла часа два или три. Молилась про себя: «Господи! Мне бы найти её! Хотя бы увидеть её, хотя бы просто поговорить, хоть слово сказать». Думала: буду бродить целый день. Зашла в арку – стоит девушка спиной ко мне. Очень похожа на Юлю. Я побежала: «Привет, Юля!» Она поворачивается: «Привет, Женя! Я так и знала, что ты сегодня придёшь! Я целых два года каждый день за тебя молилась!»

- Это такой ангел в вашей жизни, Евгения! Просто ангел Божий! Два года она молилась каждый день за вас!

- Я была настолько поражена этими словами! Один человек в молитве заботился обо мне! Мы стали разговаривать. Я рассказала о себе, всю душу ей излила! Она не говорила: «Как ты могла такое сделать?» Она просто выслушала меня от начала до конца. И сказала только одно: «Иисус тебя простит!» Я уходила от неё с надеждой.



Мама

- Вопреки тому отчаянию и смерти, которую в этот день определил для вас дьявол, Бог сделал его днём надежды!

- Это было такое теплое чувство! Есть выход! Мысли о самоубийстве после встречи с Юлей сразу исчезли, стали появляться мысли о маме. Бог стал работать с моим сердцем: «Навести маму! Сходи к ней!» Через два-три дня после встречи с Юлей я впервые увидела маму. Она расплакалась: «Ты копия отца!» Она сразу меня узнала. Рассказала мне всю историю: как она забеременела, как посадили в тюрьму за подделку документов… На шестом месяце беременности в камере строгого режима начал болеть живот. Она поняла, что рожает. Испугалась. «Когда ты родилась, ты была совсем маленькая, недоношенная. С ладонь. Первая мысль: как бы избавиться от тебя, чтобы никто не слышал в тюрьме. Я положила тебя на холодный подоконник, чтобы ты тихо-тихо умерла. Ты продолжала плакать. Две, три, четыре минуты… Ты начинаешь плакать ещё сильнее! Я подумала: ещё минуты две и утихнешь. А ты продолжала плакать! Вдруг забегает в камеру дежурная, берёт тебя, согревает, укутывает и уносит. Минут через двадцать она снова зашла и спросила, как я хочу назвать дитя. Я спрашиваю: а кто это, мальчик или девочка? «Девочка!» «Женя. В честь отца».

Больше мама меня не видела. Она приходила в детский дом и стояла у ворот. Просила: «Отдайте мне мою дочь! Я на всё готова! Я изменюсь! Я не буду пить!» Но её не пускали, ведь если дети видят свою мать, у них появляются мысли сбежать оттуда. Поэтому нам строго запрещали видеться с кем-то из своих родственников.



Примирение

После той встречи я уверовала в Бога и стала христианкой, прошло время. Я закончила университет. Выучилась в миссионерской школе. Возвращаюсь однажды, вдруг Дух Святой говорит мне: «Иди, навести маму!» А я: «Нет, Господи! Мне надо в Церковь! У меня дела!» - «Сходи к маме сейчас!» Послушалась. Она открыла дверь вся бледная: «Как ты узнала?» Я смотрю – на столе целая тарелка таблеток. «Ещё бы одна минута, и я бы это всё проглотила! Я хотела покончить жизнь самоубийством, потому что устала от этой жизни. У меня столько ран, столько ненависти к людям… Но как ты узнала об этом?»

Тогда я поняла, что значит «ждать Бога», видеть, как Он действует. Я стала рассказывать маме о Боге, о том, что Он любит её, несмотря ни на что, о том, что я её прощаю. «Как ты можешь меня простить? Я настолько плохая мама…» Она стала очень сильно себя винить и упала в обморок. Когда очнулась, попросила: «Расскажи мне об Иисусе сейчас! Я хочу покаяться. Моё сердце разрывается». Я сказала молитву грешника. Она повторила. Опять упала в обморок. Я её поднимаю, уже соседи сбежались, плач, видимо, услышали. Она опять очнулась: «Что со мной? На сердце легко! Я вижу свет!» Она обнимает меня, прижимает, наконец-то, как свою дочь. И после этого было духовное примирение с ней! Это было удивительно! Я благодарна Богу за этот момент!

После этого мы стали часто вместе молиться, читать Евангелие.

Мне не давал покоя вопрос: кто мой отец? И вот однажды я уснула и сквозь сон слышу: «Я твой Отец!» Три раза! Это был очень громкий голос… Я прекратила поиски отца. Я поняла, что Бог удочерил меня. Я теперь в руках Божиих!

Многих из моих одноклассников уже нет в живых. После детского дома выживают двое-трое… И если бы не Бог, меня бы тоже не было…

Евгении повезло. Когда-то она приняла в своё сердце слово о Боге. И когда вернулась к Нему как к Отцу, от чувства сиротства не осталось и следа. Сегодня вместе с мужем они воспитывают сыночка Давида. На смену страху пришла жизнь, полная мира и утешения.

«Ибо Сын Человеческий пришёл взыскать и спасти погибшее» (Лк. 19:10)

Интервью, взятое ведущим передачи «Угол»

Александром Шевченко у Евгении Валенции.

МОЛИТВА ПОКАЯНИЯ

Отец Небесный, я обращаюсь к Тебе от всего сердца. Я прошу Тебя, прости все мои грехи. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей.

Иисус Христос! Я верю, что Ты Сын Божий, Который умер за мои грехи и воскрес в мое оправдание для вечной жизни!

Иисус! Войди в мое сердце, омой меня Своей Святой кровью, исцели и благослови меня!

Я исповедую: Ты мой Господь и Спаситель навсегда. Во Имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.