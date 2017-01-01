Шёл сильный дождь. Я стоял на повороте шоссе: ловил машину в Новосибирск. В этом месте дороги очень опасный участок – резкий поворот… Затормозив в плохую погоду, машина может улететь на обочину. Я голосую. Все проезжают мимо. Едет чёрная иномарка. Сначала тоже проехала мимо, потом остановилась, водитель дал задний ход, подъезжает ко мне. Открывается дверь, водитель южной внешности говорит:

– Садись, дорогой!

Я, весь мокрый, сажусь на кожаное сидение дорогого автомобиля. Поехали. Завязался разговор.

– Ты откуда здесь такой? – спрашивает мой попутчик.

– Я служитель Божий, еду к своей семье, – отвечаю.

– Слушай, а можешь помолиться о моём друге? Его зовут Махмут. У него одни проблемы: с женой, с детьми, в бизнесе... Ведь ты служитель, Бог тебя услышит.

Я помолился за Махмута: попросил Бога поработать в его сердaдороги, где наши пути расходятся. Мне пора выходить. Я оборачиваюсь, чтобы попрощаться, и вижу, что мой попутчик плачет. Слёзы сильным потоком текут у него из глаз.

– Знаешь, что ты сейчас сделал? – спросил он сквозь слёзы.

– Что случилось? – спрашиваю я.

– Ты мне жизнь спас! – говорит он. – Этот Махмут - я. Знай теперь, я ехал в лес, чтобы повеситься. А тут вдруг увидел тебя на дороге, подумал - поговорю с последним человеком в жизни...

Мы еще час проговорили с ним. Вместе поплакали. Потом он поехал домой к семье. Счастливый. Мне тоже было радостно. Я понял, почему Господь допустил мне стоять на том месте в тот день под дождем.