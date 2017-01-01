Общение мужчины с посторонними женщинами

Мужчина не собирался обманывать свою жену. Но тайные редкие разговоры с посторонней женщиной в конце концов превратились в частые задушевные беседы с детальным обсуждением его личной жизни, его жены, его семьи. Все это в результате привело к потере доверия в семье и разрушению брака.



Самый быстрый способ подорвать доверие в браке - хранить секреты от своей жены».

Обратите внимание на три «нужно» и три «нельзя» при общении женатого мужчины с посторонней женщиной.

Нельзя №1

Никогда не жалуйтесь другой женщине на свою жену и не принимайте жалобы посторонней для вас женщины на ее мужа. Это будет неуважением по отношению к вашей жене или к мужу той женщины.

Нельзя №2

В разговорах с посторонней женщиной держитесь подальше от тем секса, различных тайн и переживаний. Не разговаривайте на интимные темы с чужими женщинами. У вас есть ваша жена.

Нельзя №3

Никогда не встречайтесь с посторонней женщиной в приватной обстановке. Искушение лучше всего работает в обстановке скрытности. Поэтому проводите свои встречи в общественных местах.

Если встречи по каким-то причинам нужны, то следующие три «можно» покажут, как это сделать, не нанося ущерба своей семье.

Нужно №1

В разговоре всегда упоминайте о своей жене и обязательно отзывайтесь о ней положительно. Это будет создавать «здравые границы» в общении и послужит некоторыми «вспышками безопасности», напоминая вашей собеседнице, что вы женаты.

Нужно №2

Если возможно, пригласите свою жену принять участие в этой встрече или разговоре. Особенно если женщина, с которой вы беседуете, переживает какой-то кризис в своей жизни. Предложите такой женщине, чтобы ваша жена поговорила с ней вместо вас. Всегда смотрите на свою жену, как на помощника в таких вопросах.

Нужно №3

Рассказывайте своей жене о разговорах и встречах с другими женщинами. Не важно, насколько коротким и обыденным был тот разговор. Расскажите о нем своей супруге. Это покажет вашу ответственность по отношению к ней.

Если же ваши беседы, общение, утешение или консультирование других женщин заставляет вашу жену чувствовать себя некомфортно, то подумайте, почему это комфортно для вас. Не называйте свою жену сумасшедшей. Лучше спросите себя: почему вы больше озабочены тем, как чувствует себя посторонняя женщина, а не тем, как чувствует себя ваша жена?

Стоит заметить, что точно такие же правила во взаимоотношениях действуют и в противоположной ситуации, когда замужняя женщина общается с посторонним мужчиной.

Библия призывает: «Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью; так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает» (Евангелие от Марка 10:7-9).