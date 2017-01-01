Мы продолжаем серию публикаций о протестантах - евангельских христианах. Эти статьи призваны донести до читателя суть их верований и жизненные принципы.

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Как евангельские верующие истолковывают Библию?

Христиане евангельского вероисповедания считают, что каждый христианин ответственен за качество своей духовной жизни. Каждый может сам понимать основные доктрины Библии с Божьей помощью, размышляя над Писанием и внимательно изучая его.

В Библии говорится: «Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас; … сие помазание учит вас всему» (1 Послание Иоанна 2:27). Иисус Христос сказал: «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину» (Евангелие от Иоанна 16:13, 6:45; Книга пророка Исайи 8:20).

Библия одобряет личное изучение Писания: «Здешние были благомысленнее Фессалоникских: они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писания, точно ли это так» (Деяния 17:11). Интересно заметить, что жители города даже не были христианами, но Божье Слово хвалит их за то, что они сверяли учение Павла с Библией.



Что евангельские христиане думают о церковных традициях?

Христиане не имеют ничего против церковных традиций, кроме тех случаев, когда эти традиции противоречат Писанию. Они обосновывают это, в первую очередь, замечаниями Иисуса в Евангелии от Марка 7:8 «Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого…» и в Евангелии от Матфея 15:3 «…Зачем вы преступаете заповедь Божию ради предания вашего? … таким образом, вы устранили заповедь Божию преданием вашим».



Почему евангельские христиане крестятся в воде, когда становятся взрослыми?

Многие верующие считают, что крещение без покаяния бессмысленно, и так как младенец не может покаяться из-за незнания добра и зла, то взрослым часто рекомендуют креститься после того, как они покаются.

Большинство протестантов следуют библейским примерам, в которых крещение происходит после покаяния, а не наоборот (Евангелие от Матфея 3:6). Во время крещения человек обещает Богу служить в доброй совести (1 Петра 3:21).



Почему в церквях и домах евангельских верующих нет икон?

Христиане считают, что одна из десяти заповедей (Исход 20:4) запрещает использование образов для поклонения: «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли».

В Книге Левит (26:1) записано: «Не делайте себе кумиров и изваяний, и столбов не ставьте у себя, и камней с изображениями не кладите на земле вашей, чтобы кланяться перед ними; ибо Я Господь Бог ваш».

Во Второзаконии (4:15–16) Господь говорит: «Твердо держите в руках ваших, что вы не видели никакого образа в тот день, когда говорил к вам Господь… дабы вы не развратились и не сделали себе изваяний, изображений какого-либо кумира…».

Поэтому христиане не используют образов для поклонения из опасения, что некоторые люди могут поклоняться этим образам вместо Бога.



Почему христиане, верующие по Евангелию, не молятся святым и деве Марии?

Евангельские верующие предпочитают следовать наставлениям Иисуса, где Он учил молиться, говоря: «Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах!» (Евангелие от Матфея 6:9). Они говорят, что в Писании нет примеров, где кто-либо молился бы Марии или святым. Они считают, что Библия запрещает обращать молитвы к людям, которые умерли, даже к христианам (святым), находящимся в раю. Только Бог может одновременно находиться везде, ибо Он вездесущий, и может слышать все молитвы, обращенные к нему, а человек, находящийся в раю, не вездесущ и поэтому не может слышать ни одной молитвы. В 1 Тимофею (2:5) говорится: «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус».

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Конституция Российской Федерации

Cтатья 28:

«Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними».

Статья 14, пункт 1:

«Российская Федерация - светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной».

Статья 14, пункт 2:

«Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом».

Статья 29, пункт 2:

«Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства».