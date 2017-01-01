Евангельские христиане

Евангельские христиане

 

          Мы продолжаем серию публикаций о протестантах - евангельских христианах. Эти статьи призваны донести до читателя суть их верований и  жизненные принципы.

________________________________________________________________


          Как евангельские верующие истолковывают Библию?

          Христиане евангельского вероисповедания считают, что каждый христианин ответственен за качество своей духовной жизни. Каждый может сам понимать основные доктрины Библии с Божьей помощью, размышляя над Писанием и внимательно изучая его.

          В Библии говорится: «Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас; … сие помазание учит вас всему» (1 Послание Иоанна 2:27). Иисус Христос сказал: «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину» (Евангелие от Иоанна 16:13, 6:45; Книга пророка Исайи 8:20).

          Библия одобряет личное изучение Писания: «Здешние были благомысленнее Фессалоникских: они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писания, точно ли это так» (Деяния 17:11). Интересно заметить, что жители города даже не были христианами, но Божье Слово хвалит их за то, что они сверяли учение Павла с Библией.


          Что евангельские христиане думают о церковных традициях?

          Христиане не имеют ничего против церковных традиций, кроме тех случаев, когда эти традиции противоречат Писанию. Они обосновывают это, в первую очередь, замечаниями Иисуса в Евангелии от Марка 7:8 «Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого…» и в Евангелии от Матфея 15:3 «…Зачем вы преступаете заповедь Божию ради предания вашего? … таким образом, вы устранили заповедь Божию преданием вашим».


          Почему евангельские христиане крестятся в воде, когда становятся взрослыми?

          Многие верующие считают, что крещение без покаяния бессмысленно, и так как младенец не может покаяться из-за незнания добра и зла, то взрослым часто рекомендуют креститься после того, как они покаются.

          Большинство протестантов следуют библейским примерам, в которых крещение происходит после покаяния, а не наоборот (Евангелие от Матфея 3:6). Во время крещения человек обещает Богу служить в доброй совести (1 Петра 3:21).

          
          Почему в церквях и домах евангельских верующих нет икон?

          Христиане считают, что одна из десяти заповедей (Исход 20:4) запрещает использование образов для поклонения: «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли».

          В Книге Левит (26:1) записано: «Не делайте себе кумиров и изваяний, и столбов не ставьте у себя, и камней с изображениями не кладите на земле вашей, чтобы кланяться перед ними; ибо Я Господь Бог ваш».

          Во Второзаконии (4:15–16) Господь говорит: «Твердо держите в руках ваших, что вы не видели никакого образа в тот день, когда говорил к вам Господь… дабы вы не развратились и не сделали себе изваяний, изображений какого-либо кумира…».

          Поэтому христиане не используют образов для поклонения из опасения, что некоторые люди могут поклоняться этим образам вместо Бога.


          Почему христиане, верующие по Евангелию, не молятся святым и деве Марии?

          Евангельские верующие предпочитают следовать наставлениям Иисуса, где Он учил молиться, говоря: «Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах!» (Евангелие от Матфея 6:9). Они говорят, что в Писании нет примеров, где кто-либо молился бы Марии или святым. Они считают, что Библия запрещает обращать молитвы к людям, которые умерли, даже к христианам (святым), находящимся в раю. Только Бог может одновременно находиться везде, ибо Он вездесущий, и может слышать все молитвы, обращенные к нему, а человек, находящийся в раю, не вездесущ и поэтому не может слышать ни одной молитвы. В 1 Тимофею (2:5) говорится: «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус».

 

______________________________________________________________



Конституция РФ

Конституция Российской Федерации

Cтатья 28:
          «Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними». 

Статья 14, пункт 1:
          «Российская Федерация - светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной».

Статья 14, пункт 2:
          «Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом».

Статья 29, пункт 2:
          «Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства».

 

 

 

А.Полищук

Переход к другому выпуску

62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10
ВЫПУСК 62 2017\1