Рубрика «Спрашивали? Отвечаем!»

Рубрика «Спрашивали? Отвечаем!»

 

          Вопрос: Здравствуйте. У меня есть верующие знакомые, которые курят электронные сигареты. Скажите, пожалуйста, является это таким же грехом, как и обычное курение?

          Ответ: К сожалению, в наше время слово "верующий" мало о чём говорит. Если раньше, в недалёком прошлом, "верующим" называли искренне верующего в Бога человека, скромного, честного, порядочного, справедливого, доброго, в том числе не употребляющего алкоголь, бранную речь, не курящего, не участвующего в мирских развлечениях, удовольствиях, азартных играх и грехах, то сегодня мы можем наблюдать совершенно другую картину. Некоторые, называя себя "верующими" легко позволяют себе то, что делают большинство людей в этом мире. Всё это происходит по причине невежества, уклонения от Слова Божьего, потери страха Божия. Что касается электронных сигарет, это далеко не безобидное, не дешёвое и не безвредное новшество. Балуясь и увлекаясь электронными сигаретами, человек также приобретает привычку, от которой ему будет трудно отказаться. Это прямой путь к зависимости - пороку, который удаляет от Господа! Он относится к грехам непотребства, от которых порабощается дух и тело, в результате чего действия человека становятся плотскими и безрассудными. В Библии об этом написано в Евангелии от Марка 7 глава 22 стих и в послании к Галатам 5 глава 19 стих.


          Вопрос: Приветствую Вас! Может ли христианин быть донором крови?

          Ответ: Относясь с уважением к телу человека, мы однако не придаем такого значения его физическим элементам, при котором считали бы душу человека настолько связанной с любым из них, что пересадка органов или переливание крови нарушили бы целостность личности человека и замысел Божий о нем. В этом смысле и донорская пересадка органов, если она ведет ко благу и спасению больного, и переливание крови, без которого многие люди просто погибли бы, является делом, угодным Богу в самом непосредственном и высоком смысле этого слова. Человек, который отдает свою кровь ради блага другого, поступает в соответствии с заповедью Спасителя о любви к ближнему. Не является грехом использование донорской крови вне зависимости от того, кто ее сдавал (христианин или нет). Это относится и к использованию органов живого или умершего донора.

          Однако мы не рекомендуем сдавать кровь, руководствуясь какими-либо корыстными мотивами или делая это во вред своему собственному здоровью.

 

          Вопрос: Если размножение людей, как говорят ученые-эволюционисты, началось миллион лет тому назад, то, даже по самым скромным подсчётам, прошло более 26 000 поколений, и сегодня на Земле должно быть столько людей, что они даже не поместились бы на планете, стоя друг к другу плечом к плечу. Почему человечество насчитывает только 7 млрд. людей?

 
        Ответ: Если мы, руководствуясь Словом Божьим, предположим на основании библейских родословий, что потоп произошёл примерно 4300 лет тому назад, а продолжительность поколения - 38 лет, то получается, что прошло всего 113 поколений со времени Всемирного потопа времён Ноя. Используя формулы, принятые в демографии и статистике, можно посчитать, что на Земле и должно быть приблизительно семь миллиардов человек.

 

 

 

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ВЫПУСК 62 2017\1