Бог меня исцелил

В 1975 году я заболел бронхиальной астмой. К тому времени я уже 22 года был верующим человеком. До этого никогда ничем серьезным не болел и в больницу обращался очень редко. Я даже и не знал, что такая болезнь существует. Но когда мне стало совсем плохо, пошел в больницу. Врач спросил, болел ли я когда-нибудь воспалением легких. Я ответил, что нет. А он «порадовал»: «Да у тебя бронхиальная астма», – и положил в больницу. Там я пролежал 40 дней, но состояние мое за это время стало еще хуже: я уже не мог без отдыха подняться в свою палату на третий этаж. Не смотря на это, меня выписали, объяснив, что больше держать в больнице не могут. А если приду через день, то опять положат в стационар и откроют новый больничный.Так периодически я и лежал в больнице по 30-40 дней. Врачи старались меня вылечить, пробовали разные лекарства: одну неделю лечили одним, другую другим. Помню, как-то приходит врач на обход и спрашивает у медсестры, указывая на меня: «Какое лекарство он принимает?» Она называет лекарство. «Давай попробуем другое (не помню его названия, так как в лекарствах не разбираюсь)». – «Этого лекарства нет». – «Тогда давай третье (тоже называет)». – «Да. Этот препарат есть». – «Давайте его». Я удивился: «Как же вы так лечите?» А врач ответил: «Для лечения вашей болезни есть разные лекарства. Одному помогает одно, другому другое. Вот мы и подбираем».Время шло. Мы вместе с женой молились, просили Бога о моем исцелении. Но болезнь не оставляла меня. Однажды мне предложили поехать в санаторий, в Соленые шахты на Западной Украине. Люди, имеющие болезни легких, дышат там воздухом, насыщенным солью. Врач выписала мне туда направление и дала на раздумье дня три. Попасть в этот санаторий мог далеко не каждый человек, но мне почему-то предложили. А я ни с того, ни с сего отказался. Врач очень удивилась и попыталась меня переубедить: «Соглашайтесь, вам ведь больше туда не попасть».В санаторий я не поехал, но продолжал молиться Богу, прося об исцелении. Работать на производстве я не прекращал, хотя состояние мое ухудшалось, и мне выписали ингалятор. Я носил его всегда в кармане и применял, когда совсем становилось трудно дышать.Находясь очередной раз в больнице, я стал невольным свидетелем разговора двух мужчин-астматиков, которые были на II группе инвалидности и из больницы почти не выходили. Один из них рассказывал: «Я, когда заболел, работал в цехе, где большая загазованность. Жена советовала сменить работу, надеясь, что мне станет лучше. А я ей ответил, что, может, наоборот, будет хуже. Зарплата здесь большая, и пенсия будет большой. И вот, я как в воду смотрел: деньги есть, а здоровья нет». Этот человек даже и не думал о выздоровлении. Он больше помышлял о том, что сможет иметь в будущем благодаря своей болезни. Человек, желающий выздороветь, меняет работу, меняет место жительства – делает все, только бы ему стало лучше. А верующие в Бога люди имеют преимущества перед другими людьми: они, кроме всего прочего, надеются на Божью помощь, на Его милость и могущество. За меня молилась жена, дети, Церковь. И сам я не раз просил Бога о чуде. И вот, глядя на этих мужчин, находящихся со мной в больнице в 1984 году, невольно думалось, что если не Бог, то такое же состояние ожидает и меня.Как врачи ни старались, улучшения не было. И я однажды в молитве обратился к Богу с такими словами: «Господи, со своей болезнью я иду к Тебе, потому что люди помочь не могут». Когда через несколько дней меня выписывали из больницы, я сказал медикам: «Я к вам больше не приду». – А врач: «Что так? Разве мы плохо за вами ухаживаем?» – «Нет, ухаживаете хорошо, но помочь не можете». Не знаю, как сказал эти слова. Я не собирался их заранее говорить. Но как сказал, так и сбылось. Больше в больницу не ходил. Дома мне становилось все лучше и лучше. В течение месяца болезнь оставила меня. Бог ответил на наши молитвы и исцелил меня! Слава Ему!С тех пор прошло 20 лет, через месяц мне будет 70, а я и сегодня бодр и полон сил и не испытываю никаких симптомов своей бывшей болезни. Так как я до сих пор работаю на предприятии, то каждые два года приходится проходить медкомиссию. На одной из таких комиссий врач спросил меня: «Чем болел?» – «Бронхиальной астмой, но Бог меня исцелил». -– «Астма не излечивается». -– «А я и не говорю, что вылечился. Бог меня исцелил. С тех пор не пользуюсь никакими лекарствами и благодарю за все Бога».Бог хочет, чтобы люди благодарили и прославляли Его. Иисус Христос однажды исцелил 10 прокаженных, и только один пришел поблагодарить Бога за оказанную милость.(Лк. 17:17-19).