Есть ли место для Христа?

Есть ли место для Христа?


       В книге пророка Михея, в 5-й главе, во 2-м стихе, сказано, что Мессия должен родиться в Вифлееме Иудейском. Мария же зачала Христа от Духа Святого в Назарете, городе Галилейском. Но Бог устроил так, что перед родами она отправилась в Вифлеем и там родила Его, чтобы исполнилось Писание. И когда родила, то «спеленала Его, и положила Его в ясли, потому что не было им места в гостинице» (Лк. 2:7). Заметьте, Христу, Сыну Божию, Творцу всей вселенной, не нашлось места в гостинице. Иисусу на протяжении всей Его короткой жизни, прожитой на земле во спасение человечества, в сущности, не было места нигде. Его преследовали, изгоняли, не впускали...
       Ради спасения чудного Младенца Иосиф и Мария должны были бежать с Ним из Вифлеема в Египет. (Мф. 2:13). В Иудее не нашлось для Него безопасного места, как впоследствии не найдется Ему места среди народа Его, к которому послал Иисуса Небесный Отец. Почему? Некоторые объясняют это тем, что пришествие Мессии евреи представляли совершенно иначе – не таким, каким оказалось оно в действительности. Они-то думали, что Он придет как земной царь, и не узнали и «не познали» Его (1 Кор. 2:8).
       ...Ему не оказалось места в Назарете: «И вставши выгнали Его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть Его» (Лк. 4:29).
       ...И жители Гадаринской страны просили Его уйти, оставить их пределы. (Лк. 8:26-37).
       ...И в Иерусалимском храме Его ожидали с тем, чтобы схватить, как только Он появится. (Ин. 11:55-57).
       Иудейское духовенство злобно отвергло Его. Евангелист Иоанн замечает: «Пришел к своим, и свои Его не приняли» (Ин. 1:11).
       В разговоре с одним из книжников Сам Спаситель сказал об этом в таких словах: «лисицы имеют норы, и птицы небесные – гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где приклонить голову» (Мф. 8:20).
       Ситуация не изменилась за прошедшие два тысячелетия. Спросим себя: как теперь, в наши дни, относится мир ко Христу? Обрел ли Он в нем надлежащее место? Нет, конечно. По-прежнему нет Ему места ни в коммунистических странах, ни в Индии, ни в Китае, ни в странах арабского Востока, ни во многих африканских странах. Ему нет места в торговых предприятиях; в большинстве школ – как государственных, так и частных, включая и те, которые называются «христианскими»; Ему нет места во многих церквах. В миллионах семей, где не читают Его Слова, не молятся Ему, практически Он бывает изгнан.
       Вдумайтесь: Он ведь действительно изгнан из современной жизни в масштабах всего мира. И мир сам свидетельствует об этом, захлебываясь и увязая в неразрешимых своих проблемах: в преступности, в наркомании, в чудовищном разврате и в порождаемых ими неизлечимых болезнях. Все эти проблемы могут быть объединены одним названием: ГРЕХ.
       Почему же люди не дают место Христу в своей жизни? Ответ может быть только один: потому что они любят грех, во всех его проявлениях, ведь сплошь и рядом он несет с собой удовольствия и наслаждения. Именно ради этих временных «утешений» люди, отвернувшиеся от Бога, забывают, что жизнь на земле -– не просто временна, но и очень коротка, вечность же конца не имеет. Они забывают об этом, предпочитают не знать, не думать... Господь же, Который абсолютно чист и свят, не может присутствовать там, где царит грех. Он непрестанно зовет людей к Себе, но насилия над их свободной волей не совершает.
       Да, Христос желает и может быть одновременно везде и со всеми. Но для этого нам, людям, надо захотеть, чтобы Он был с нами: «Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со Мною» (Отк. 3:20).
       Друзья! Откройте же ваши сердца Христу и примите Его. Дайте Ему сегодня, сейчас, место в вашей жизни, и Он благословит вас.


П. Т. Плешко

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ВЫПУСК 27 2005\2