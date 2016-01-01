Я видел ад

Я видел ад


       Здравствуйте, уважаемая редакция газеты «Мир с Богом». Напечатайте, пожалуйста, мою историю о том, как я нашел Бога. Быть может, кто-нибудь тоже сейчас мучается, не зная выхода, не зная к кому обратиться?
       Мне сейчас 28 лет. В 19 лет я ушел в армию. Служил в Кантемировской дивизии под Москвой. Служба была тяжелой. День и ночь были стрельбы, учебные тревоги, тактические занятия… В общем, хороший урок выживания в экстремальных ситуациях.
       Пришел из армии. Через полгода женился. Устроился на работу. Стал понемногу выпивать. Сначала по выходным. Потом все чаще в будние дни после работы. В общем, алкоголь стал практически постоянным атрибутом моей жизни.
       Бросил работу, уехал в Москву на заработки. Через месяц вернулся. Стал опять выпивать. Работу найти было непросто, поэтому основным местом моего пребывания был пивной ларек. Находил там друзей, топил в вине свои проблемы. Но сколько веревочке ни виться, а конец ей будет.
       Однажды, после очередного запоя, я три ночи не спал. И на четвертый день я увидел у себя в комнате прозрачных, голубого цвета, существ. Да! Белая горячка. Они со мной разговаривали, входили и выходили из меня. Сначала было страшно, потом страх ушел, и они стали как бы «друзьями». Они затащили меня в петлю. Спасла жена. Через газету ей хочу сказать, что я ее очень люблю.
       На следующий день утром отец отвез меня в больницу. Мне сделали укол, и я уснул. Проснулся я один, без «друзей». Врач сказал, что это были галлюцинации. Но я знаю, что это не так. То, что я видел, было самой настоящей духовной реальностью!
       Трезвой жизни хватило ровно на 10 суток… Опять пиво, самогон и встречи с «чудовищной реальностью». Через некоторое время я сделал укол от пьянства. Не пил полгода. Размышлял: «Что я видел? Кого слышал?» Эти мысли не давали покоя.
       Через год друг позвал меня на заработки в Москву. Я согласился. И там я «развязался». Мой друг был со своим отцом, а тот – страстный любитель выпить. И вот мы с ним вдвоем шли на работу и начинали с пива. А заканчивали – вечером «в стельку» пьяные. Так что засыпали прямо в одежде.
       Но деньги заканчиваются, и водка – тоже. Начинается похмелье. Я ждал, что снова что-то случится. И случилось. Ночью я услышал, что меня кто-то зовет. Я понял, что скоро пропаду, если что-нибудь не предприму. Но что я мог предпринять? Кто меня послушает? Мы были далеко от города, связь была плохая, но все-таки мы вызвали скорую помощь. Приехал санитар, сделал мне успокаивающий укол и сказал, что я скоро усну. Но заснуть я не мог.
       Когда настало утро, видения возобновились. Я видел жену с дочерью, которые якобы попали под колеса автомобиля. Я видел изрубленными дочь и бабку с дедом, будто это было сделано мной. Я просил у них прощения и пытался доказать, что я здесь ни при чем. Потом, когда я выбил в общежитии две двери (за которыми будто бы скрывались моя жена с любовником), комендант вызвал скорую помощь.
       Пока ждали на улице машину, я ходил и говорил, что я посланник сатаны. Но я не понимал того, что говорил. Я понял это потом, когда однажды на потолке увидел сатану. Он требовал назвать его отцом. Я не хотел говорить, но меня вынудили. И я сказал! На потолке стали сгущаться краски. То, что я видел, не приведи никому, Господь!!! Я не буду описывать, на что это похоже. Но ничего настолько ужасного я не видел никогда. Я видел ад.
       Через некоторое время я впал в депрессию. Я не знал, куда податься, и лег в психиатрическую больницу. Лечащий врач говорил, что после лечения все придет в норму. Мне ставили капельницы, делали уколы, но присутствие демонической силы я не перестал ощущать. Я видел на стенах лица. Я жил в постоянном страхе. Больше всего я боялся, что исполнится «предсказание», которое я слышал от «них», что по истечении трех лет я убью своих родных, а потом повешусь.
       Из больницы я вышел таким же. Облегчения не было.
       Моим родным посоветовали обратиться к так называемым народным целителям. Ходили то к одной бабке, то к другой. Ничего не помогало. Да и как сатанинские горе-врачеватели могли освободить меня от своего духовного хозяина?
       Я устал от постоянного страха. Я не мог заснуть без таблеток. Однажды я возвращался с работы, а кто-то мне нашептывал: «Приди домой и убей всех своих». Я боялся идти домой…
       Я закодировался от пьянки. Жизнь немного стала налаживаться. Устроился на работу в частный деревообрабатывающий цех. Попал в бригаду к Роману, который оказался верующим. Я смотрел, как он себя ведет, как рассуждает, как терпит лишения. И думал: «Вот парень – с Богом, а я с кем?»
       Где-то через месяц я рассказал ему о своей «болячке». Он сказал, что мне надо обратиться к Богу, покаяться, и Господь обязательно поможет. И тогда я прямо за рабочим станком сказал: «Я каюсь. Я больше не хочу так жить. Господи, прости меня, грешного». У меня выступили слезы. Я хочу поблагодарить Романа, что он сказал мне слова спасения. Если бы не он, я, наверное, так и ходил бы тенью.
       Я почувствовал облегчение после покаяния. Как будто какой-то тяжелый груз свалился с меня. Но я промолчал, боясь ошибиться, боясь «сглазить».
       Мы работали во вторую смену. Я пришел домой в 2 часа ночи. Лег в постель. И вдруг в моей голове возникла мысль (не голос, как в горячке, а мысль): «Андрей, ты прощен. Ты чист. И жилище твое чисто». Потом сквозь меня прошло что-то два раза. Мое сердце готово было вырваться наружу. И ушло все, что меня мучило: страх, боль, переживания, злоба, ненависть, беспокойство, тревога и все остальное, чуждое мне. Какое это блаженство, когда тебя обнимает Сам ГОСПОДЬ!!!
       Да! Ко мне пришел Сам Иисус Христос! Он заключил меня в Свои объятья, Он успокоил меня. Я упал на колени. Слезы счастья лились из моих глаз.
       Слава Господу нашему Иисусу Христу!!! Слава Богу-Отцу за то, что Он послал к нам Спасителя, Который окропил меня Кровью Своею и сказал: «Ты чист, иди за Мной». И я иду… Я верую в Господа нашего. Он не бросит. Он всегда верен. Люди бывают не верны – Он всегда верен. Слава Ему!
       Но бывший претендент на меня не сдавался. Мне было трудно. Я чувствовал, как идет борьба за мою душу. За меня молились люди из Церкви, Роман, моя жена. И как вы думаете, кто победил? Правильно. Наш Славный, любимый Бог! Слава Ему!
       Люди добрые! Мы порой не знаем, к кому обратиться со своей проблемой, ищем каких-то целителей. А вы уверены, что они от Бога? Многие не знают, что Лекарь всех лекарей рядом. Только протяни руки, и Он подхватит тебя в Свои объятья. И все плохое уйдет. Поверьте.
       Разве я, грешник, который сатану называл «отцом», который два раза пытался повеситься и резал себе вены, достоин был прощения и милости?! Я первый должен был стоять в очереди в геенну огненную.
       Но мой Господь умер на кресте за мой грех. Он умер за меня, чтобы потом воскреснуть и спасать, вытаскивать из болота греха таких, как я. Я прощен, и это счастье! Это дал Иисус! Слава Ему во веки веков. Аминь.
       Я обращаюсь ко всем непокаявшимся в своих грехах: кайтесь, люди! Кайтесь, пока не поздно! Я видел ад и всякую мерзость. И никому этого не пожелаю. Я очень надеюсь, что моя история произведет на кого-нибудь впечатление, и он раскается, пока еще не поздно. Если таковые будут, пусть мне сообщат. Мой адрес и телефон – в редакции.


Андрей Тришин, г. Каменка, Пензенская область.

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ВЫПУСК 27 2005\2