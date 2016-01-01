О чем вы думаете?

Мудрый Соломон писал, характеризуя жадного, завистливого человека: «Какие МЫСЛИ в душе его, таков и он сам». Пророки древности также свидетельствовали:(Ис. 55:7). Очень часто люди хотят освободиться от греха, но не желают расстаться с греховными мыслями. Первый мир был истреблен водой не только за беззаконие, потому что Бог, наверняка, был готов простить людям, жившим во времена Ноя, их согрешения. Но Бог определил сущность этих людей по их помыслам.(Быт. 6:5). Из этого следует, что Бог смотрит не только на наши дела, но и на наши мысли. Мало того, между помыслами человека и самим человеком стоит знак равенства.Многие люди расценивают грязные помыслы как что-то безобидное. Ну и что, я просто подумал, я же этого не сделал! Но Библия говорит, что(Иак. 1:14-15).Мы с вами живем в духовном мире. Дьявол, враг душ человеческих, рвется в наше сознание, желая обольстить нас, склонить под свое ярмо. А в каждом человеке есть греховное начало, плотские желания, посредством которых грех входит в человека. Поэтому в разуме человека порой возникают греховные помышления. Но у каждого из нас есть выбор: принять мысль в свое сердце и начать жить ею или отвергнуть ее! И если мы принимаем греховную мысль (то есть продолжаем всего лишь думать об этом, «смаковать» эту мысль в своем сердце), то она зачинает грех. И рано или поздно мы не сможем устоять и совершим то, о чем так долго помышляли. Поэтому Писание говорит, что(Марк. 4:22).Сейчас я скажу то, что, может быть, возмутит вас, но это истина. Закон государства обвиняет человека за факт совершенного преступления при наличии доказательств и свидетелей. Пред Богом же греховная мысль, которую человек не отверг, но оставил в своем сердце, уже является преступлением. Просто у греховной мысли и преступления разные этапы развития. Семя, брошенное в землю, растет какое-то время под землей, сокрытое от глаз. Но оно есть там и когда-то принесет свой плод. Поэтому Христос учил, что тот,(Матф. 5:28). Греховные помыслы оскверняют человеческое сердце так же, как уже сделанный грех:(Марк 7:21-23).Однажды мне позвонил юноша и сказал, что он впал в блуд. Я спросил его, когда это случилось. Он сказал, что три недели назад. Я у него спросил о том, как давно он носил в себе мысль это сделать. Он сначала не понял, почему я спросил о мыслях. Я еще раз задал вопрос. Тогда он подумал и ответил, что где-то полтора года назад. На что я ему сказал, что уже полтора года назад он стал блудником, когда пустил к себе эту мысль, согласился с ней. И не удивительно, что он это совершил.В 138 Псалме сказаны такие слова:(Пс. 138:1-7). Вот так Бог знает жизнь каждого из нас независимо от того, являетесь вы верующим человеком или нет. И рано или поздно настанет день, когда Бог откроет все сокрытое во мраке. Тогда откроются помышления многих, и каждый получит соответственно тому, как он жил пред лицом Божьим. Задумайтесь над этим!