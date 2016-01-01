Надменность

Вражда

Воровство

Злословие, злоречие

Наглость

Всегда, во все времена люди задавались вопросом, каков смысл человеческой жизни. Если верить в теорию материализма, то все очень просто: мое начало – это день моего зачатия, а конец – день смерти, и я живу всего каких-то 50-70 лет. Получается, что все вопросы о смысле жизни – это сущая глупость, зачем тогда все эти размышления, весь этот поиск:(1 Кор. 15:32). Но если верить Библии, которая говорит, что человек живет вечно, то мурашки бегут по спине. Если мы вечны и имеем вечное предназначение, тогда и ответы нужно искать не у людей, а у Бога. Некоторые люди говорят: «Я нашел себя в музыке!» или «Я нашел себя в искусстве!» Но если человек может обмануть свой разум, то души обмануть нельзя, потому что она продолжает искать. Душа ищет Родины, свое Родство, своего Отца и Создателя. Сам Бог вложил в человека это неистовое чувство потери, и без Бога человек никогда не сможет утолить этой жажды. Только найдя Бога, вы сможете найти смысл жизни!А самым первым шагом, который должен сделать человек навстречу к Богу, является признание себя грешником и покаяние в своих грехах:( Деян. 17:30-31).- превозношение над другими. Когда человек думает, что он знает больше другого, что он умнее.(Пр. 16:18).— отношения и действия, проникнутые неприязнью и ненавистью. Противостояние между людьми, приводящее к войне.(Гал. 5:19-21).— всякое незаконное, тайное присвоение того, что тебе не принадлежит.— злые, недоброжелательные слова, поношение злыми словами напрямую или «за спиной» у человека. Наговор, клевета, хуление.— дерзкое, бессовестное поведение.