Грех
Однажды атеист спросил верующего сослуживца:
–А что если в конце вашей жизни, после смерти не окажется такого рая, о котором вы проповедуете?
На вопрос атеиста верующий ответил следующее:
– А что если в конце земного пути, за гробом, окажется тот вечный ад, который вы, атеисты, отрицаете?
– Я надеюсь, что этого никогда не случится! – сказал атеист.
– Вы надеетесь? – переспросил его верующий. – Вот в этом-то и вся разница между вашими убеждениями и моими. Вы живете, ни на чем не основываясь, ложными надеждами. А я живу верою, основанной на исторических фактах, на непреложных обетованиях Божьих, на духовном опыте верующих людей всех веков, на моем личном опыте и на бесчисленных свидетельствах всей Вселенной и окружающей нас природы, которые говорят каждому здравомыслящему человеку красноречивее слов и всех научных теорий, что, ЕСЛИ ЕСТЬ СОЗДАНИЕ, ЗНАЧИТ, ЕСТЬ И СОЗДАТЕЛЬ!
Всегда, во все времена люди задавались вопросом, каков смысл человеческой жизни. Если верить в теорию материализма, то все очень просто: мое начало – это день моего зачатия, а конец – день смерти, и я живу всего каких-то 50-70 лет. Получается, что все вопросы о смысле жизни – это сущая глупость, зачем тогда все эти размышления, весь этот поиск: «Станем есть и пить, ибо завтра умрем!» (1 Кор. 15:32). Но если верить Библии, которая говорит, что человек живет вечно, то мурашки бегут по спине. Если мы вечны и имеем вечное предназначение, тогда и ответы нужно искать не у людей, а у Бога. Некоторые люди говорят: «Я нашел себя в музыке!» или «Я нашел себя в искусстве!» Но если человек может обмануть свой разум, то души обмануть нельзя, потому что она продолжает искать. Душа ищет Родины, свое Родство, своего Отца и Создателя. Сам Бог вложил в человека это неистовое чувство потери, и без Бога человек никогда не сможет утолить этой жажды. Только найдя Бога, вы сможете найти смысл жизни!
А самым первым шагом, который должен сделать человек навстречу к Богу, является признание себя грешником и покаяние в своих грехах: «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться; ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную, посредством предопределенного Им Мужа, подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых». ( Деян. 17:30-31).
Разъяснение грехов:
Надменность - превозношение над другими. Когда человек думает, что он знает больше другого, что он умнее. «Погибели предшествует гордость, и падению НАДМЕННОСТЬ» (Пр. 16:18).
Вражда — отношения и действия, проникнутые неприязнью и ненавистью. Противостояние между людьми, приводящее к войне. «Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, ВРАЖДА, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, (соблазны), ереси, ненависть, убийства, пьянство, бесчинство и тому подобное; предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствия Божия не наследуют» (Гал. 5:19-21).
Воровство — всякое незаконное, тайное присвоение того, что тебе не принадлежит. «...Не обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни ВОРЫ, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники – Царства Божия не наследуют» (1Кор. 6:9-10).
Злословие, злоречие — злые, недоброжелательные слова, поношение злыми словами напрямую или «за спиной» у человека. Наговор, клевета, хуление. «НЕ ЗЛОСЛОВЬТЕ друг друга, братия: кто злословит брата или судит брата своего, тот злословит закон и судит закон; а если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья. Един Законодатель и Судия, могущий спасти и погубить: а ты кто, который судишь другого?» (Иак. 4:11-12).
Наглость — дерзкое, бессовестное поведение. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, не любящие добра, предатели, НАГЛЫ, напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся» (2 Тим. З:1-5).