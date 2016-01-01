Детская страничка

Побеждай зло добром

На дворе лето! Самая лучшая пора для отдыха, игр, развлечений. Я очень люблю это время года! А вы, ребята, любите лето? Конечно же, да! Летом совсем не хочется сидеть дома одному. А хочется играть с друзьями на улице, купаться на речке, загорать. Так здорово иметь друзей! Но Библия говорит:(Притч. 18:25). Что это значит? А на этот вопрос, ребята, постарайтесь ответить сами, прочитав стихотворение.Христос – наш лучший Друг, Учитель и НЕБЕСНЫЙ ВРАЧ. Он знает все наши грехи-болезни. Он может исцелить как наши телесные недуги, так и наши души. Может утешить, если нам грустно или больно. Но Бог помогает нам при одном условии. А какое это условие, вы можете узнать, прочитав рассказ про девочку Машу.

Открой свое сердце Иисусу

День прошедший догорает,Тихий вечер наступает,Только слышно – там и тутПтички весело поют.Солнце яркое устало –Поработало немало –И теперь спешит опятьПоскорей улечься спать.На крыльце сидит старушка,Перед ней лежит игрушка,У игрушки внук стоитИ старушке говорит:«Дал машину я Сергею,А теперь и сам жалею:И зачем я только дал?Всю машину изломал.А теперь, смотри, смеется,Да еще не сознается.Говорит: «Была такая», -Будто я его не знаю.Не прощу ему я это!Ты мне только посоветуй:Что мне делать, как мне быть,Как Сергею отомстить?»Смотрит бабушка на внука,Говорит ему: «А ну-ка,Подойди ко мне поближе,Я ведь, знаешь, плохо вижу.Сядь со мною на крылечко,Успокой свое сердечко,Мы с тобой поговорим,Как Сергею отомстим.Помнишь, я тебе, мой милый,Об Иисусе говорила:По земле как Он ходил,Как Он грешников любил,Как, горя святой любовью,Он больным давал здоровье,Как несчастных утешал,Как обиды все прощал.И слова Его звучали,Чтобы недругов прощали,Чтобы мы друзей любили,Чтоб добром за зло платили.Хочешь ты, как Он, любить,На Него похожим быть?»Внук кивает: «Да, конечно».Глубоко вздохнул, сердечно,А потом сказал, робея:«Только как же быть с Сергеем?»Молвит бабушка тогда:«Иисус учил всегда:Если голоден враг твой –Накорми его, родной.Если же он хочет пить –Постарайся напоить».Петя молча это слушал,Молча мылся, молча кушал,А потом, в постели лежа,Долго думал о Сереже.Утром рано встал с постели,Петухи уже пропели,Солнце красное встает,Петя завтракать идет.Он в веселом настроеньеМолоко попил с печеньем,Что-то думает сидитИ на бабушку глядит.Кто-то бабушку позвал.Внук со стула сразу встал,Быстро принял он решенье:Положил в карман печенье,Взял он кружку с молокомИ – к обидчику бегом.Как чудесно солнце греет!Увидал вдали СергеяИ кричит ему: «Сергей!Подойди сюда скорей!Да не бойся подходить –Я тебя не буду бить!»Подошел Сергей к порогу,На Петра глядит с тревогой.Тот с приветливым лицомДержит кружку с молоком,Говорит ему: «Сережа,Хочешь кушать ты, быть может?»А Сергей ему в ответПрошептал: «Да вроде нет...»Петя смотрит с сожаленьем:«Ах, как жалко! – и с волненьемГоворит: – А может быть,Ты, Сережа, хочешь пить?Вот давай попьём с тобою,Знаешь, вкусное какое!»И Сергею прямо в ротКружку полную сует.А Сергей стоит невесел,Низко голову повесил,Прямо под ноги глядитИ тихонько говорит:«Петя, где твоя машина?Мы её сейчас починим».Помолчал, потом сказал:«Это я её сломал...»

Ночью у Маши разболелся зуб. Утром мама повела ее к врачу. Но как только Маша вошла в кабинет – она испугалась.– Ну-ка, давай посмотрим, кто тебе не дает спать, – ласково сказал врач. – Покажи, где болит?Маше было страшно, и она указала на здоровый зуб. Врач осмотрел здоровый зуб, постучал по нему инструментом и сказал:– Так, всё в порядке. Ты свободна.Он всё понял, но решил не торопить девочку.По дороге домой Маше было очень стыдно за свой обман, но и возвращаться было стыдно.– Может, боль пройдет сама. Кажется, уже и не болит, как раньше, – думала Маша.Но ночью зуб разболелся еще сильней. Рано утром мама с Машей опять ждали у кабинета. Когда дверь открылась, и врач увидел девочку, он улыбнулся ей и сказал:– Здравствуй, Маша. А я тебя жду.Врач вылечил Маше больной зуб. По дороге домой она радостно говорила:– Знаешь, мама, а ведь было совсем не страшно. И не было так больно, как я думала.Часто так бывает и с людьми, приходящими к Иисусу Христу, нашему Небесному Врачу. Они рассказывают Ему о своих добрых делах и правильных поступках и умалчивают о том, что согрешили словом, делом и мыслями.А Христос, наш Небесный Врач, видит все наши грехи. Но Он никого не торопит. Он терпеливо ждет, когда мы сами откроем Ему двери своих сердец и пригласим Его. Тогда Он войдет и исцелит наши больные сердца.