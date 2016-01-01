Детская страничка
Привет, девчонки и мальчишки!
На дворе лето! Самая лучшая пора для отдыха, игр, развлечений. Я очень люблю это время года! А вы, ребята, любите лето? Конечно же, да! Летом совсем не хочется сидеть дома одному. А хочется играть с друзьями на улице, купаться на речке, загорать. Так здорово иметь друзей! Но Библия говорит: «Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным...» (Притч. 18:25). Что это значит? А на этот вопрос, ребята, постарайтесь ответить сами, прочитав стихотворение.
Христос – наш лучший Друг, Учитель и НЕБЕСНЫЙ ВРАЧ. Он знает все наши грехи-болезни. Он может исцелить как наши телесные недуги, так и наши души. Может утешить, если нам грустно или больно. Но Бог помогает нам при одном условии. А какое это условие, вы можете узнать, прочитав рассказ про девочку Машу.
Побеждай зло добром
День прошедший догорает,
Тихий вечер наступает,
Только слышно – там и тут
Птички весело поют.
Солнце яркое устало –
Поработало немало –
И теперь спешит опять
Поскорей улечься спать.
На крыльце сидит старушка,
Перед ней лежит игрушка,
У игрушки внук стоит
И старушке говорит:
«Дал машину я Сергею,
А теперь и сам жалею:
И зачем я только дал?
Всю машину изломал.
А теперь, смотри, смеется,
Да еще не сознается.
Говорит: «Была такая», -
Будто я его не знаю.
Не прощу ему я это!
Ты мне только посоветуй:
Что мне делать, как мне быть,
Как Сергею отомстить?»
Смотрит бабушка на внука,
Говорит ему: «А ну-ка,
Подойди ко мне поближе,
Я ведь, знаешь, плохо вижу.
Сядь со мною на крылечко,
Успокой свое сердечко,
Мы с тобой поговорим,
Как Сергею отомстим.
Помнишь, я тебе, мой милый,
Об Иисусе говорила:
По земле как Он ходил,
Как Он грешников любил,
Как, горя святой любовью,
Он больным давал здоровье,
Как несчастных утешал,
Как обиды все прощал.
И слова Его звучали,
Чтобы недругов прощали,
Чтобы мы друзей любили,
Чтоб добром за зло платили.
Хочешь ты, как Он, любить,
На Него похожим быть?»
Внук кивает: «Да, конечно».
Глубоко вздохнул, сердечно,
А потом сказал, робея:
«Только как же быть с Сергеем?»
Молвит бабушка тогда:
«Иисус учил всегда:
Если голоден враг твой –
Накорми его, родной.
Если же он хочет пить –
Постарайся напоить».
Петя молча это слушал,
Молча мылся, молча кушал,
А потом, в постели лежа,
Долго думал о Сереже.
Утром рано встал с постели,
Петухи уже пропели,
Солнце красное встает,
Петя завтракать идет.
Он в веселом настроенье
Молоко попил с печеньем,
Что-то думает сидит
И на бабушку глядит.
Кто-то бабушку позвал.
Внук со стула сразу встал,
Быстро принял он решенье:
Положил в карман печенье,
Взял он кружку с молоком
И – к обидчику бегом.
Как чудесно солнце греет!
Увидал вдали Сергея
И кричит ему: «Сергей!
Подойди сюда скорей!
Да не бойся подходить –
Я тебя не буду бить!»
Подошел Сергей к порогу,
На Петра глядит с тревогой.
Тот с приветливым лицом
Держит кружку с молоком,
Говорит ему: «Сережа,
Хочешь кушать ты, быть может?»
А Сергей ему в ответ
Прошептал: «Да вроде нет...»
Петя смотрит с сожаленьем:
«Ах, как жалко! – и с волненьем
Говорит: – А может быть,
Ты, Сережа, хочешь пить?
Вот давай попьём с тобою,
Знаешь, вкусное какое!»
И Сергею прямо в рот
Кружку полную сует.
А Сергей стоит невесел,
Низко голову повесил,
Прямо под ноги глядит
И тихонько говорит:
«Петя, где твоя машина?
Мы её сейчас починим».
Помолчал, потом сказал:
«Это я её сломал...»
Открой свое сердце Иисусу
Ночью у Маши разболелся зуб. Утром мама повела ее к врачу. Но как только Маша вошла в кабинет – она испугалась.
– Ну-ка, давай посмотрим, кто тебе не дает спать, – ласково сказал врач. – Покажи, где болит?
Маше было страшно, и она указала на здоровый зуб. Врач осмотрел здоровый зуб, постучал по нему инструментом и сказал:
– Так, всё в порядке. Ты свободна.
Он всё понял, но решил не торопить девочку.
По дороге домой Маше было очень стыдно за свой обман, но и возвращаться было стыдно.
– Может, боль пройдет сама. Кажется, уже и не болит, как раньше, – думала Маша.
Но ночью зуб разболелся еще сильней. Рано утром мама с Машей опять ждали у кабинета. Когда дверь открылась, и врач увидел девочку, он улыбнулся ей и сказал:
– Здравствуй, Маша. А я тебя жду.
Врач вылечил Маше больной зуб. По дороге домой она радостно говорила:
– Знаешь, мама, а ведь было совсем не страшно. И не было так больно, как я думала.
Часто так бывает и с людьми, приходящими к Иисусу Христу, нашему Небесному Врачу. Они рассказывают Ему о своих добрых делах и правильных поступках и умалчивают о том, что согрешили словом, делом и мыслями.
А Христос, наш Небесный Врач, видит все наши грехи. Но Он никого не торопит. Он терпеливо ждет, когда мы сами откроем Ему двери своих сердец и пригласим Его. Тогда Он войдет и исцелит наши больные сердца.