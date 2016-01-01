У колодца

У колодца


Возле города Сихаря,
Чтимый памятью людской,
Был Иаковлев колодец
С очень вкусною водой.
             Вот однажды самарянка
             За водой к нему спешит.
             Видит, кто-то незнакомый
             У колодезя сидит.
Подошла она к колодцу,
Чтоб воды себе набрать,
Слышит, этот Незнакомец
Просит пить Ему подать.
             Поглядела самарянка
             И с усмешкой говорит:
             «Где же гордость иудея?
             Иль тобой закон забыт?
Вы же брезгуете нами,
Презираете всегда,
Как же просишь ты напиться
У язычницы тогда?»
             Отвечает Незнакомец:
             «Знала б ты Кто пред тобой,
             Ты сама бы попросила
             Напоить тебя водой.
Той водой, когда напившись,
Век уже не хочешь пить».
Самарянка рассмеялась:
«Где же воду ту добыть?
             Ни кувшина и ни кружки
             У Тебя с Собою нет,
             Где ж та чудная водица,
             О какой не знает свет?»
Он ответил: «Вот, при жажде
Каждый снова воду пьет,
А Моя вода – Живая –
В Царство Божие ведет.
             Раз испив Живую воду,
             Не возжаждешь ты опять...»
             А она опять смеется:
             «Где ж мне той воды набрать?»
Незнакомец ей ответил:
«Ты сейчас домой пойди
И сюда на это место
Вместе с мужем приходи».
             «Я одна живу без мужа,
             Где ж его так быстро взять?»
             Он в ответ: «Вот это верно,
             У тебя ж их было пять.
Да и тот, который ныне,
Не был мужем никогда».
Самарянка изумилась:
«Ты пророк, как вижу я!
             Так скажи мне, Господин мой,
             Объясни и дай совет,
             Наши предки поклонялись
             На горе уж много лет.
Вы же вот, израильтяне,
Храмом хвалитесь своим
И велите поклоняться
Приходить в Иерусалим.
             Поклоняться на горе ведь
             Нам закон отцов велит...»
             Незнакомец самарянке,
             Объясняя, говорит:
«Вы не знаете и сами,
Поклоняетесь кому.
Мы же чтим Живого Бога,
Поклоняемся Ему.
             Но скажу тебе, отныне
             Наступают времена,
             Что ни храм в Иерусалиме
             Уж не нужен, ни гора.
Настает другое время:
Каждый, Бога воззовя,
Может в истине и Духе
Помолиться за себя».
             Снова молвит самарянка:
             «Говорят, Христос придет.
             А когда придет, всю правду
             Он от Бога принесет».
И ответил Незнакомец
Самарянке на вопрос:
«Вот, с Которым говоришь ты,
Тот и есть Иисус Христос».
             И оставив у колодца
             Женщина свой водонос
             Поспешила к горожанам
             Возвестить: «пришел Христос!»
И по слову самарянки
Люди города того
Смогли с Богом повстречаться
И уверовать в Него.
             Вот и нам, друзья, сегодня
             Надо Господу служить
             И заблудших в тьме греховной
             К Иисусу приводить.
Чтоб и ныне на планете,
В этот день и в этот час,
Кто-то, точно самарянка,
Встретился с Христом сейчас.
             Встретился, чтоб быть навечно
             В сердце с Господом Христом,
             Славить Бога в жизни этой,
             В Царстве Божьем жить потом.


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ВЫПУСК 27 2005\2