У колодца
Возле города Сихаря,
Чтимый памятью людской,
Был Иаковлев колодец
С очень вкусною водой.
Вот однажды самарянка
За водой к нему спешит.
Видит, кто-то незнакомый
У колодезя сидит.
Подошла она к колодцу,
Чтоб воды себе набрать,
Слышит, этот Незнакомец
Просит пить Ему подать.
Поглядела самарянка
И с усмешкой говорит:
«Где же гордость иудея?
Иль тобой закон забыт?
Вы же брезгуете нами,
Презираете всегда,
Как же просишь ты напиться
У язычницы тогда?»
Отвечает Незнакомец:
«Знала б ты Кто пред тобой,
Ты сама бы попросила
Напоить тебя водой.
Той водой, когда напившись,
Век уже не хочешь пить».
Самарянка рассмеялась:
«Где же воду ту добыть?
Ни кувшина и ни кружки
У Тебя с Собою нет,
Где ж та чудная водица,
О какой не знает свет?»
Он ответил: «Вот, при жажде
Каждый снова воду пьет,
А Моя вода – Живая –
В Царство Божие ведет.
Раз испив Живую воду,
Не возжаждешь ты опять...»
А она опять смеется:
«Где ж мне той воды набрать?»
Незнакомец ей ответил:
«Ты сейчас домой пойди
И сюда на это место
Вместе с мужем приходи».
«Я одна живу без мужа,
Где ж его так быстро взять?»
Он в ответ: «Вот это верно,
У тебя ж их было пять.
Да и тот, который ныне,
Не был мужем никогда».
Самарянка изумилась:
«Ты пророк, как вижу я!
Так скажи мне, Господин мой,
Объясни и дай совет,
Наши предки поклонялись
На горе уж много лет.
Вы же вот, израильтяне,
Храмом хвалитесь своим
И велите поклоняться
Приходить в Иерусалим.
Поклоняться на горе ведь
Нам закон отцов велит...»
Незнакомец самарянке,
Объясняя, говорит:
«Вы не знаете и сами,
Поклоняетесь кому.
Мы же чтим Живого Бога,
Поклоняемся Ему.
Но скажу тебе, отныне
Наступают времена,
Что ни храм в Иерусалиме
Уж не нужен, ни гора.
Настает другое время:
Каждый, Бога воззовя,
Может в истине и Духе
Помолиться за себя».
Снова молвит самарянка:
«Говорят, Христос придет.
А когда придет, всю правду
Он от Бога принесет».
И ответил Незнакомец
Самарянке на вопрос:
«Вот, с Которым говоришь ты,
Тот и есть Иисус Христос».
И оставив у колодца
Женщина свой водонос
Поспешила к горожанам
Возвестить: «пришел Христос!»
И по слову самарянки
Люди города того
Смогли с Богом повстречаться
И уверовать в Него.
Вот и нам, друзья, сегодня
Надо Господу служить
И заблудших в тьме греховной
К Иисусу приводить.
Чтоб и ныне на планете,
В этот день и в этот час,
Кто-то, точно самарянка,
Встретился с Христом сейчас.
Встретился, чтоб быть навечно
В сердце с Господом Христом,
Славить Бога в жизни этой,
В Царстве Божьем жить потом.