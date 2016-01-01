Возле города Сихаря,Чтимый памятью людской,Был Иаковлев колодецС очень вкусною водой.Вот однажды самарянкаЗа водой к нему спешит.Видит, кто-то незнакомыйУ колодезя сидит.Подошла она к колодцу,Чтоб воды себе набрать,Слышит, этот НезнакомецПросит пить Ему подать.Поглядела самарянкаИ с усмешкой говорит:«Где же гордость иудея?Иль тобой закон забыт?Вы же брезгуете нами,Презираете всегда,Как же просишь ты напитьсяУ язычницы тогда?»Отвечает Незнакомец:«Знала б ты Кто пред тобой,Ты сама бы попросилаНапоить тебя водой.Той водой, когда напившись,Век уже не хочешь пить».Самарянка рассмеялась:«Где же воду ту добыть?Ни кувшина и ни кружкиУ Тебя с Собою нет,Где ж та чудная водица,О какой не знает свет?»Он ответил: «Вот, при жаждеКаждый снова воду пьет,А Моя вода – Живая –В Царство Божие ведет.Раз испив Живую воду,Не возжаждешь ты опять...»А она опять смеется:«Где ж мне той воды набрать?»Незнакомец ей ответил:«Ты сейчас домой пойдиИ сюда на это местоВместе с мужем приходи».«Я одна живу без мужа,Где ж его так быстро взять?»Он в ответ: «Вот это верно,У тебя ж их было пять.Да и тот, который ныне,Не был мужем никогда».Самарянка изумилась:«Ты пророк, как вижу я!Так скажи мне, Господин мой,Объясни и дай совет,Наши предки поклонялисьНа горе уж много лет.Вы же вот, израильтяне,Храмом хвалитесь своимИ велите поклонятьсяПриходить в Иерусалим.Поклоняться на горе ведьНам закон отцов велит...»Незнакомец самарянке,Объясняя, говорит:«Вы не знаете и сами,Поклоняетесь кому.Мы же чтим Живого Бога,Поклоняемся Ему.Но скажу тебе, отнынеНаступают времена,Что ни храм в ИерусалимеУж не нужен, ни гора.Настает другое время:Каждый, Бога воззовя,Может в истине и ДухеПомолиться за себя».Снова молвит самарянка:«Говорят, Христос придет.А когда придет, всю правдуОн от Бога принесет».И ответил НезнакомецСамарянке на вопрос:«Вот, с Которым говоришь ты,Тот и есть Иисус Христос».И оставив у колодцаЖенщина свой водоносПоспешила к горожанамВозвестить: «пришел Христос!»И по слову самарянкиЛюди города тогоСмогли с Богом повстречатьсяИ уверовать в Него.Вот и нам, друзья, сегодняНадо Господу служитьИ заблудших в тьме греховнойК Иисусу приводить.Чтоб и ныне на планете,В этот день и в этот час,Кто-то, точно самарянка,Встретился с Христом сейчас.Встретился, чтоб быть навечноВ сердце с Господом Христом,Славить Бога в жизни этой,В Царстве Божьем жить потом.