Пророческая книга

Библию писали почти 1500 лет более 40 авторов из различных мест, культур, имеющих различное воспитание и образование. Более 25% текста всех 66 книг Библии носит характер пророчеств того, что должно случиться после их написания или произнесения.Моисей написал первые пять книг Ветхого Завета примерно в 1400 году до Рождества Христова. Последняя книга Ветхого Завета была написана приблизительно на 1000 лет позже Пятикнижия Моисеева, а Новый Завет был закончен приблизительно в 100 году нашей эры.На протяжении всей истории попытки доказать неправильность Библии составляли предмет фанатичного труда многих Божьих противников. Но никто до сих пор не смог привести примера ее неточности, как в целом, так и в частности в отношении пророчеств.Проверка на исполнение пророчества не является чем-то незначительным. Псалмопевец провозглашает, говоря обо всем Писании:(Пс. 118:160). Павел пишет в Новом Завете:(2 Тим. 3:16). Если хотя бы одно библейское пророчество случайно не исполнилось по какой-либо причине, из-за людей или даже из-за демонического вмешательства, — то это немедленно принизило бы Слово Божье до уровня подделки.Библия перечисляет более 300 пророчеств относительно пришествия Мессии, которое произошло приблизительно 2 тысячи лет назад. Все они исполнились в Иисусе Христе. Эти пророчества были специфичны и включали сотни деталей, не поддающихся человеческому контролю, в особенности время и место рождения Мессии, а также обстоятельства Его смерти и погребения. Целый ряд современников доказали невозможность того, чтобы все эти предсказанные события произошли в жизни какого-либо человека чисто случайно. Эти пророчества были провозглашены пророками Божьими, а Бог исполнил их через Своего Сына.Моисей провозгласил, что грядущий Мессия будет из колена Иудина. (Быт. 49:10). Пророк Михей предсказал, что Он родится в городе Вифлееме. (Мих. 5:2). Исайя указал на то, что Он будет из рода Иессеева. (Ис. 11:1). Иеремия говорит нам, что Мессия должен прийти из рода Давидова, одного из восьми сыновей Иессея. (Иер. 23:5,6). Как вы можете видеть, в этих предсказаниях нет ничего неопределенного или запутанного.Давид за тысячу лет до рождения Иисуса дал несколько невероятно специфических деталей относительно Его смерти в своем 21 Псалме. Но распятие не было тогда известно иудеям как высшая мера наказания. Поэтому вполне возможно, что пророчество все это время было покрыто ореолом таинственности и неправильно интерпретировалось или истолковывалось теми, кто жил во времена Давида и в последующие века. Однако, когда настало время его исполнения, это смущение, которое преобладало на протяжении девяти веков, должно было быть рассеяно. Все должно было стать ясным для каждого.Римляне ввели распятие на кресте в Израиле, когда они завоевали эту землю и начали властвовать в 63 году до Рождества Христова. Одной из целей такой формы наказания было стремление показать всем, что происходит с теми, кто нарушает римские законы. Это эффективное средство устрашения не ускользнуло ни от чьего внимания и было известно всем почти за целый век до жертвенной смерти Христа на кресте.Исайя предсказал, что Мессия умрет среди злодеев (Ис. 53:12), а Давид пророчествовал, что Его одежду будут делить и бросать о ней жребий. (Пс. 21:19). Иисус действительно умер, распятый между двумя разбойниками, и римские солдаты бросали жребий, чтобы поделить Его одежды. Пророк Захария писал за 500 лет до самого события о том, что ребра Мессии будут пронзены, а Исайя предсказывал, что Его будет хоронить богатый человек. Для того, чтобы убедиться в том, действительно ли Иисус умер, когда Он висел на кресте, римский солдат пронзил копьем грудь Иисуса. Когда Иисус был мертв, Иосиф, богач из Аримафеи, положил тело Иисуса в свою собственную новую гробницу.В Иисусе исполнилось все, что было написано относительно первого пришествия Мессии. Христос упрекал иудейских лидеров за их слепоту, самообман и намеренное неповиновение. Он говорил:(Ин. 5:39-40).Помоги и нам, Господь, не быть невежественными слепцами, не принимающими истины, чтобы потом, когда Христос возвратится на землю за Своей Церковью, не оказаться отвергнутыми Им за неверие.