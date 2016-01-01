В Библии описывается последний день жизни халдейского царя Валтасара. Его отцом был царь Навуходоносор, который захватил и поработил множество народа. Однажды Валтасар со своими вельможами пиршествовал. Написано, что он, вкусив вина, приказал принести золотые и серебряные сосуды, которые его отец Навуходоносор вынес из храма Иерусалимского, из святилища Дома Божия. Валтасар приказал пить из них своим вельможам, женам и наложницам, и сам пил вместе с ними. Они пили и славили богов серебряных, золотых, деревянных... И вот внезапно «вышли персты руки человеческой и писали против лампады на извести стены чертога царского». Валтасар увидел все это и сильно испугался и смутился. И приказал позвать гадателей, мудрецов и обаятелей царских, чтобы они объяснили написанное. Но никто не мог прочитать надписи. Тогда царица рассказала Валтасару, что есть в его царстве некий Даниил, в котором дух Святого Бога и который может разгадать эту тайну. Когда привели Даниила, царь обещал вознаградить его, если тот прочитает и объяснит ему написанное. И вот, что ответил Даниил:(Дан. 5:17-29). Далее сказано, что в ту же ночь царя Валтасара убили, и престол его занял Мидянин.Вот она, жизнь человеческая... И не важно, кто ты: царь или простой человек. Важно, как ты живешь. Чтишь ли ты Бога, в руке Которого дыхание твое? Или ты, как царь Валтасар, ходишь своими путями, каждый день бросая вызов сотворившему тебя Господу.Испокон веков на земле были люди, которые противились Богу и Его Слову. И в наши дни, к сожалению, таких людей немало. Начинаешь свидетельствовать о Христе, о милости Божьей, а в ответ слышишь: «Думаю, что для каждого своя истина и свой путь спасения!» или «Если Бог учил прощать врагов, то и меня Он простит!» или «Библия – может, самое величайшее заблуждение человечества!»Страшно слышать такие слова! Что мешает этим людям поверить истине? Чаще всего гордость, беспечность и обманутое сердце! Но однажды, закончив свой земной путь, эти души придут к Тому Самому Иисусу и, может быть, услышат такие слова: «Вы могли бы спастись, да сами не захотели...»Бог все сделал для человечества! Бог Жизнь Свою отдал, чтобы любой из людей смог примириться с Ним. Он дал нам голос совести, который с самого детства судит нас. Дал нам бессмертную душу, которая влечет нас к чистому, прекрасному, бессмертному. Он дал нам разум и сердце, которые так чутко чувствуют и видят всякую фальшь и ложь. Но человек и здесь нашел лазейку – научился обманывать самого себя. Но Слово Божие строго предупреждает нас:(Рим. 1:18-20).Задумайся над этим, дорогой читатель. Есть только одна истина во всем мире. Она записана в Библии, Слове Божьем. Отбрось все свои мудрствования. Перестань спорить. Обратись к Богу, к Его Слову. Ведь ты можешь совершить самую большую ошибку в своей жизни. А за подобные ошибки приходится слишком дорого платить!