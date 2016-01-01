Как ты живешь?

Как ты живешь?


       В Библии описывается последний день жизни халдейского царя Валтасара. Его отцом был царь Навуходоносор, который захватил и поработил множество народа. Однажды Валтасар со своими вельможами пиршествовал. Написано, что он, вкусив вина, приказал принести золотые и серебряные сосуды, которые его отец Навуходоносор вынес из храма Иерусалимского, из святилища Дома Божия. Валтасар приказал пить из них своим вельможам, женам и наложницам, и сам пил вместе с ними. Они пили и славили богов серебряных, золотых, деревянных... И вот внезапно «вышли персты руки человеческой и писали против лампады на извести стены чертога царского». Валтасар увидел все это и сильно испугался и смутился. И приказал позвать гадателей, мудрецов и обаятелей царских, чтобы они объяснили написанное. Но никто не мог прочитать надписи. Тогда царица рассказала Валтасару, что есть в его царстве некий Даниил, в котором дух Святого Бога и который может разгадать эту тайну. Когда привели Даниила, царь обещал вознаградить его, если тот прочитает и объяснит ему написанное. И вот, что ответил Даниил: «...дары твои пусть останутся у тебя, и почести отдай другому; а написанное я прочитаю царю и значение объясню ему. Царь! Всевышний Бог даровал отцу твоему Навуходоносору царство, величие, честь и славу. Пред величием, которое Он дал ему, все народы, племена и языки трепетали и страшились его: кого хотел, он убивал, и кого хотел, оставлял в живых; кого хотел, возвышал, и кого хотел, унижал. Но когда сердце его надмилось и дух его ожесточился до дерзости, он был свержен с царского престола своего и лишен славы своей, и отлучен был от сынов человеческих, и сердце его уподобилось звериному, и жил он с дикими ослами; кормили его травою, как вола, и тело его орошаемо было небесною росою, доколе он познал, что над царством человеческим владычествует Всевышний Бог и поставляет над ним, кого хочет. И ты, сын его Валтасар, не смирил сердца твоего, хотя знал все это; но вознесся против Господа небес, и сосуды Дома Его принесли к тебе, и ты и вельможи твои, жены твои и наложницы твои пили из них вино, и ты славил богов серебряных и золотых, медных, железных, деревянных и каменных, которые ни видят, ни слышат, ни разумеют; а Бога, в руке Которого дыхание твое и у Которого все пути твои, ты не прославил. За это и послана от Него кисть руки, и начертано это писание. И вот что начертано: мене, мене, текел, упарсин. Вот и значение слов: Мене – исчислил Бог царство твое и положил конец ему; Текел – ты взвешен на весах и найден очень легким; Перес – разделено царство твое и дано Мидянам и Персам» (Дан. 5:17-29). Далее сказано, что в ту же ночь царя Валтасара убили, и престол его занял Мидянин.
       Вот она, жизнь человеческая... И не важно, кто ты: царь или простой человек. Важно, как ты живешь. Чтишь ли ты Бога, в руке Которого дыхание твое? Или ты, как царь Валтасар, ходишь своими путями, каждый день бросая вызов сотворившему тебя Господу.
       Испокон веков на земле были люди, которые противились Богу и Его Слову. И в наши дни, к сожалению, таких людей немало. Начинаешь свидетельствовать о Христе, о милости Божьей, а в ответ слышишь: «Думаю, что для каждого своя истина и свой путь спасения!» или «Если Бог учил прощать врагов, то и меня Он простит!» или «Библия – может, самое величайшее заблуждение человечества!»
       Страшно слышать такие слова! Что мешает этим людям поверить истине? Чаще всего гордость, беспечность и обманутое сердце! Но однажды, закончив свой земной путь, эти души придут к Тому Самому Иисусу и, может быть, услышат такие слова: «Вы могли бы спастись, да сами не захотели...»
       Бог все сделал для человечества! Бог Жизнь Свою отдал, чтобы любой из людей смог примириться с Ним. Он дал нам голос совести, который с самого детства судит нас. Дал нам бессмертную душу, которая влечет нас к чистому, прекрасному, бессмертному. Он дал нам разум и сердце, которые так чутко чувствуют и видят всякую фальшь и ложь. Но человек и здесь нашел лазейку – научился обманывать самого себя. Но Слово Божие строго предупреждает нас: «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Ибо, что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им; ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание творений видимы» (Рим. 1:18-20).
       Задумайся над этим, дорогой читатель. Есть только одна истина во всем мире. Она записана в Библии, Слове Божьем. Отбрось все свои мудрствования. Перестань спорить. Обратись к Богу, к Его Слову. Ведь ты можешь совершить самую большую ошибку в своей жизни. А за подобные ошибки приходится слишком дорого платить!


И. Мартынова

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ВЫПУСК 27 2005\2