Это интересно

Построение Вавилонской башни, смешение языков

Ной, будучи пророком, под водительством Божьим, после потопа возвратился на то место, где он жил раньше, в Евфратскую долину, туда, где он строил ковчег. И когда люди размножились, они начали отступать от Бога и решили в Сеннаарской долине построить большую башню в память о себе для горделивого самопрославления, и сделать себе имя, прежде, нежели разойдутся по земле.Это дело было неугодно Богу, и Он смешал языки так, что они перестали понимать друг друга и прекратили строить. (Быт. 11:1-9). Поэтому место сие названо Вавилон, то есть «смешение». Так рассеял их Бог по земле. С этого времени появились разные племена, народности и нации с языковым барьером, а до этого был один язык и одно наречие по всей земле.У Бога все разумно, поэтому и смешение языков, возможно, было по семьям и родам, чтобы они дальше могли жить семьями.Отступление от Бога и сегодня рождает ссоры, раздоры и деления.

Построение ковчега. Ноев Потоп

Ною было 500 лет, когда Бог повелел ему строить ковчег. У него было три взрослых сына, с которыми он строил ковчег на протяжении 60—70 лет. Они строили его по точным чертежам, которые Ной получил от Бога. Время строительства ковчега высчитывается по годам жизни Сима, старшего сына Ноя. Ему было 97 лет, когда начался потоп. (Быт. 7, 8).За сорок дней и ночей водой от дождя покрылись все низменные места, а потом 150 дней вода прибывала, поднимаясь из океанов, доколе покрылись все высокие горы. После потопа вода ушла обратно в океаны, а ее излишки Бог собрал и заморозил на Северном Ледовитом океане и в Антарктиде. Ледяной покров Антарктиды содержит около 80% всех пресных вод Земли.Ковчег является прообразом Иисуса Христа, в Котором есть спасение всем, кто призовет Его имя, а потоп указывает на праведный суд Божий в пример нам всем.

Как образовались материки?

До потопа был один материк, соединяющий Америку и Европу в одно целое. Об этом свидетельствует структура грунта, растительный и животный мир, находящиеся на этих материках. Если соединить вместе 4 континента: Евразию, Африку, Северную и Южную Америки, то получится один материк.Библия говорит:(Быт. 10:25). Разделение Земли на материки – это еще один процесс преобразования Земли Богом.

От кого произошлиразные расы на земле

До потопа на земле жили два рода людей: Сыны Божьи – это потомки Сифа, третьего сына Адама и Евы, которые служили Богу, и сыны человеческие – потомки Каина, которые не служили Богу. А после потопа землю начали населять три рода людей, которые произошли от трех сыновей Ноя: Сима, Хама и Иафета. (Быт. 9:19).От Сима произошли арабы и евреи. Ной за то, что Хам насмеялся над ним, проклял его сына Ханаана, и от него произошли все темные расы и 10 народностей, которых изгнали евреи из древней Палестины.От Иафета произошли европейские нации, в их числе и славяне.