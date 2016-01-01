Детская страничка

Детская страничка
       Здравствуйте, дорогие мои мальчики и девочки!
       Я, Ростик, рад приветствовать вас на детской страничке. Вот и наступила долгожданная весна! Ласковое солнышко стало нежно протягивать ко всем нам свои лучики. Оно, как заботливая мама, дарит всем нам тепло, пробуждает в нас силы. Как хорошо, что у вас, ребята, есть мамы, папы, бабушки, дедушки, которые изо дня в день заботятся о каждом из вас! А благодарите ли вы Бога за то, что Он дал вам таких заботливых родителей?! Я приготовил для вас поучительный рассказ про одного мальчика, который попал в очень неприятную ситуацию... А из-за чего - узнайте сами, прочитав этот рассказ.


       Мамин урок

       Ване было 10 лет. Ему хотелось быть старше, выше и иметь в кармане немножко денег. Мама заметила его желание и сказала:
       - Ваня, я буду платить тебе по 5 рублей каждый раз, когда ты принесешь дрова для печки. Только записывай. И Ваня с особым желанием взялся за работу.
       Прошло несколько дней, Ваня решил предоставить маме счет по всем правилам бухгалтерии. И вот что у него получилось.
       1. Ходил за дровами 2 раза - 10 рублей.
       2. Ходил за водой 2 раза - 10 рублей.
       3. Делал другие дела - 10 рублей.
       4. За то, что был хорошим мальчиком, - 10 рублей.
       Итого: 40 рублей.
       Ваня положил на стол матери счет и ждал дня расплаты. На другой день он нашел на своем столике 40 рублей и приложенный к ним листочек, на котором было что-то написано маминой рукой. Ваня положил в карман деньги и записку и побежал на улицу. От радости он обнял клен, на который часто лазил. Первые заработанные деньги! На что же их потратить?! Вдруг Ваня вспомнил о маминой записочке. Ему стало интересно, что же написала мама. Он развернул листочек и стал читать.
       1. За десятилетнюю заботу и уход - ничего.
       2. За пищу и питие - ничего.
       3. За покупку и ремонт одежды - ничего.
       4. За доброту мамы - ничего.
       Итого: ничего.
       Он читал, краснел, на глазах появились слезы. Ваня прибежал к матери, обнял ее и сказал:
       - Прости, мама! Возьми твои деньги. Я неблагодарный мальчик.




       Совесть


             Я наелся, помолился,
             В сад гулять пошел.
             У пенька, где жук возился,
             Прутик тоненький нашел.

             И помчался по дорожке —
             Прутик мой свистит!
             Ну какой я детка-крошка?
             — Зря так мама говорит.

             Стукнул мак я по макушке
             — Как и не было цветка!
             А под кустиком лягушка
             От испуга — «ква!»

             Я запнулся обо что-то
             И прутом машу над ней,
             А во мне, не знаю, Кто-то
             Прошептал: «Смотри, не бей!»

             Видно, мама увидала
             Из окошка своего,
             Или бабушка сказала...
             Оглянулся — никого.
             Я пошел назад тихонько,
             Стал искать среди ветвей:
             «Кто тут любит лягушонка?
             Сознавайтесь поскорей!» —

             Никого... Я быстро — к маме,
             Про лягушку рассказал:
             - Кто же мне на ухо прямо:
             «Не убей!» - в тот миг шептал?

             - Я, сынок, посуду мою,
             Не видала никого.
             Хочешь, тайну я открою
             Удивленья твоего?

             Чтоб понять такую новость,
             Ты, сынок, подрос уже.
             Знай отныне, это — совесть
             Говорит в твоей душе.

             Как я рада, что ты тоже
             Слышишь нежный зов души!
             Голос неба, голос Божий
             Ты грехом не заглуши!





       Прочти стих из Библии




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ВЫПУСК 32 2007\1