Детская страничка
Здравствуйте, дорогие мои мальчики и девочки!
Я, Ростик, рад приветствовать вас на детской страничке. Вот и наступила долгожданная весна! Ласковое солнышко стало нежно протягивать ко всем нам свои лучики. Оно, как заботливая мама, дарит всем нам тепло, пробуждает в нас силы. Как хорошо, что у вас, ребята, есть мамы, папы, бабушки, дедушки, которые изо дня в день заботятся о каждом из вас! А благодарите ли вы Бога за то, что Он дал вам таких заботливых родителей?! Я приготовил для вас поучительный рассказ про одного мальчика, который попал в очень неприятную ситуацию... А из-за чего - узнайте сами, прочитав этот рассказ.
Мамин урок
Ване было 10 лет. Ему хотелось быть старше, выше и иметь в кармане немножко денег. Мама заметила его желание и сказала:
- Ваня, я буду платить тебе по 5 рублей каждый раз, когда ты принесешь дрова для печки. Только записывай. И Ваня с особым желанием взялся за работу.
Прошло несколько дней, Ваня решил предоставить маме счет по всем правилам бухгалтерии. И вот что у него получилось.
1. Ходил за дровами 2 раза - 10 рублей.
2. Ходил за водой 2 раза - 10 рублей.
3. Делал другие дела - 10 рублей.
4. За то, что был хорошим мальчиком, - 10 рублей.
Итого: 40 рублей.
Ваня положил на стол матери счет и ждал дня расплаты. На другой день он нашел на своем столике 40 рублей и приложенный к ним листочек, на котором было что-то написано маминой рукой. Ваня положил в карман деньги и записку и побежал на улицу. От радости он обнял клен, на который часто лазил. Первые заработанные деньги! На что же их потратить?! Вдруг Ваня вспомнил о маминой записочке. Ему стало интересно, что же написала мама. Он развернул листочек и стал читать.
1. За десятилетнюю заботу и уход - ничего.
2. За пищу и питие - ничего.
3. За покупку и ремонт одежды - ничего.
4. За доброту мамы - ничего.
Итого: ничего.
Он читал, краснел, на глазах появились слезы. Ваня прибежал к матери, обнял ее и сказал:
- Прости, мама! Возьми твои деньги. Я неблагодарный мальчик.
Совесть
Я наелся, помолился,
В сад гулять пошел.
У пенька, где жук возился,
Прутик тоненький нашел.
И помчался по дорожке —
Прутик мой свистит!
Ну какой я детка-крошка?
— Зря так мама говорит.
Стукнул мак я по макушке
— Как и не было цветка!
А под кустиком лягушка
От испуга — «ква!»
Я запнулся обо что-то
И прутом машу над ней,
А во мне, не знаю, Кто-то
Прошептал: «Смотри, не бей!»
Видно, мама увидала
Из окошка своего,
Или бабушка сказала...
Оглянулся — никого.
Я пошел назад тихонько,
Стал искать среди ветвей:
«Кто тут любит лягушонка?
Сознавайтесь поскорей!» —
Никого... Я быстро — к маме,
Про лягушку рассказал:
- Кто же мне на ухо прямо:
«Не убей!» - в тот миг шептал?
- Я, сынок, посуду мою,
Не видала никого.
Хочешь, тайну я открою
Удивленья твоего?
Чтоб понять такую новость,
Ты, сынок, подрос уже.
Знай отныне, это — совесть
Говорит в твоей душе.
Как я рада, что ты тоже
Слышишь нежный зов души!
Голос неба, голос Божий
Ты грехом не заглуши!
Прочти стих из Библии