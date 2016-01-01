Детская страничка

Мамин урок

Совесть

Ване было 10 лет. Ему хотелось быть старше, выше и иметь в кармане немножко денег. Мама заметила его желание и сказала:- Ваня, я буду платить тебе по 5 рублей каждый раз, когда ты принесешь дрова для печки. Только записывай. И Ваня с особым желанием взялся за работу.Прошло несколько дней, Ваня решил предоставить маме счет по всем правилам бухгалтерии. И вот что у него получилось.1. Ходил за дровами 2 раза - 10 рублей.2. Ходил за водой 2 раза - 10 рублей.3. Делал другие дела - 10 рублей.4. За то, что был хорошим мальчиком, - 10 рублей.Итого: 40 рублей.Ваня положил на стол матери счет и ждал дня расплаты. На другой день он нашел на своем столике 40 рублей и приложенный к ним листочек, на котором было что-то написано маминой рукой. Ваня положил в карман деньги и записку и побежал на улицу. От радости он обнял клен, на который часто лазил. Первые заработанные деньги! На что же их потратить?! Вдруг Ваня вспомнил о маминой записочке. Ему стало интересно, что же написала мама. Он развернул листочек и стал читать.1. За десятилетнюю заботу и уход - ничего.2. За пищу и питие - ничего.3. За покупку и ремонт одежды - ничего.4. За доброту мамы - ничего.Итого: ничего.Он читал, краснел, на глазах появились слезы. Ваня прибежал к матери, обнял ее и сказал:- Прости, мама! Возьми твои деньги. Я неблагодарный мальчик.

Прочти стих из Библии

Я наелся, помолился,В сад гулять пошел.У пенька, где жук возился,Прутик тоненький нашел.И помчался по дорожке —Прутик мой свистит!Ну какой я детка-крошка?— Зря так мама говорит.Стукнул мак я по макушке— Как и не было цветка!А под кустиком лягушкаОт испуга — «ква!»Я запнулся обо что-тоИ прутом машу над ней,А во мне, не знаю, Кто-тоПрошептал: «Смотри, не бей!»Видно, мама увидалаИз окошка своего,Или бабушка сказала...Оглянулся — никого.Я пошел назад тихонько,Стал искать среди ветвей:«Кто тут любит лягушонка?Сознавайтесь поскорей!» —Никого... Я быстро — к маме,Про лягушку рассказал:- Кто же мне на ухо прямо:«Не убей!» - в тот миг шептал?- Я, сынок, посуду мою,Не видала никого.Хочешь, тайну я откроюУдивленья твоего?Чтоб понять такую новость,Ты, сынок, подрос уже.Знай отныне, это — совестьГоворит в твоей душе.Как я рада, что ты тожеСлышишь нежный зов души!Голос неба, голос БожийТы грехом не заглуши!