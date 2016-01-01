Вопросы и ответы

Откуда мы знаем, что Бог существует?

Почему вокруг так много страданий?

Где истина, а где заблуждение?

Мы не можем видеть ветер. Но мы знаем, что он существует, потому что видим, как он раздувает сохнущее на веревке белье и колеблет листья на деревьях.Мы не можем видеть электричество. Но мы знаем, что оно существует, потому что видим свет, излучаемый электрической лампочкой.Мы не видим воздух. Но мы знаем, что он существует, потому что не можем прожить без него ни минуты.Мы не можем видеть любовь, но мы чувствуем ее проявление, когда кто-нибудь заботится о нас.Мы не можем увидеть Бога. Но мы знаем, что и Он существует, потому что видим прекрасный мир вокруг себя. Он полон прелести и красоты и изумителен по своему устроению, от мельчайших насекомых до бесконечной вселенной. Ни одна вещь не образуется по воле случая. Как, например, не возникает сама по себе книга: слова не прилетают по воздуху и не приземляются случайно в правильном порядке. Кто-то должен расположить их так, чтобы в сочетании друг с другом они приобрели определенный смысл. Следовательно, у каждой книги должен быть автор - тот, кто бы ее написал. Картина должна иметь своего создателя: она произведение какого-то художника. Здание не возникает без определенного плана - для его постройки требуется архитектор.И так же с нашим мирозданием. Оно не возникло случайно, само собой.Кто-то спланировал его и собрал воедино его части. Этого великого Проектировщика, Архитектора, Творца мы называем - Бог.Это вопросы, на которые мы не можем ответить до конца. В нашей жизни столько непонятного, необъяснимого, и нам приходится с этим мириться. В том, что касается Бога, много такого, чего мы, кажется, никогда не сможем понять, прежде всего потому что Бог, по сравнению с нами, обладает необъятной мудростью и силой. Но в то же время Библия проливает свет на многие темные, непонятные стороны нашей жизни. Без веры в Бога вопрос о страданиях, например, кажется узлом, который невозможно развязать. Страдание может быть следствием греха человека.Пьяный водитель, например, может стать виновником невыра-зимой боли и мучений ни в чем не повинного человека. Непомерная гордость и алчность Гитлера принесла ужасные страдания миллионам людей.Когда Бог сотворил нас, Он даровал нам свободную волю. Сам человек имеет право использовать этот чудесный дар - любить или ненавидеть, помогать другим или оставаться равнодушным, быть милосердным или безжалостным. Без этой свободы мы были бы роботами, бесчувственными механизмами, неспособными любить.Но этот величайший дар свободы может быть вновь и вновь использован, чтобы творить зло. Ибо последствия каждого нашего решения или поступка влияют на окружающих положительно или отрицательно.Причиной страданий может быть то, что человек живет в смертном теле. Нет ни одного совершенного мужчины или женщины, и поэтому мы болеем, стареем и умираем. Иногда на свет рождаются дети-инвалиды. И не Бог тому причиной. Не Он наказывает родителей, не Он посылает болезни.Болезнь и боль - это часть греховного мира, к которому мы все принадлежим независимо от того, христиане мы или нет.Страдания могут быть следствием человеческих ошибок.Сотни детей родились калеками в результате того, что их матери принимали талидомид во время беременности.Никаким образом Бог не может быть повинен ни в этой, ни в других трагедиях, которые являются результатом человеческой небрежности, беззаботности и недостатка знаний.Причиной страданий могут быть стихийные бедствия. Каким-то странным образом грех оказывает влияние на нашу планету. Землетрясения, наводнения и засухи происходят в густонаселенных местах, и люди, живущие в этих районах, всегда беззащитны перед опасностью стихийных бедствий.В Библии постоянно встречаются случаи, когда Божья кара постигала безнравственных людей или целые нации. Но не Бог посылает страдания. Он допускает их. Бог полон любви и справедливости. Он не допускает ошибок. Он видит конец так же хорошо, как и начало. Мы же подобны людям, которые разглядывают изнанку гобелена: какие-то обрывки ниток, узлы по всему полю и только смутное представление о том, что представляет собой картина на самом деле.Бог не ограничен временем. Мы бываем огорчены и разочарованы, если Бог отвечает на нашу молитву не сразу и иначе, чем мы себе вообразили. Бог слышит молитвы и отвечает на них, но так и именно тогда, когда Он это считает нужным. Нам кажется, что Бог должен бы ограждать нас от всяких несчастий и болезней. Но Он иногда допускает страдания для испытания и укрепления «мускулатуры» нашей веры. То, как мы реагируем на страдания, решит: будем ли мы возрастать и укрепляться в вере или потонем в сомнениях и обидах. Бог страдает вместе с нами. Он всегда рядом, чтобы помочь нам смириться, жить и переносить страдания. От нас требуется решимость перенести все, а Бог даст нам силу.Страдания только сближают народ Божий с Небесным Отцом. Христиане отказываются быть побежденными ими, потому что знают: крестные страдания Иисуса Христа были прелюдией к превосходнейшему исходу, какой только может быть - Пасхе, Воскресению в вечность.Действительно, повсеместно распространяются самые разнообразные вероучения, многие из которых так или иначе пытаются опереться на цитаты из Библии. Как разобраться? Ложные учения, заблуждения можно сравнить с фальшивыми деньгами. В банках сейчас везде вывешены плакаты, на которых подробно описываются детали ПОДЛИННЫХ купюр. Это сделано для того, чтобы ПРОСТЫЕ люди могли с легкостью отличить фальшивые деньги от настоящих. Так же и с религиозными заблуждениями - человек, хорошо знающий истинное, правильное учение, записанное в первоисточнике - Библии - чаще всего легко может отличить ложное утверждение от истинного.