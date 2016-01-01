Земное богатство

Один богатый фермер, житницы которого ломились от запасов зерна, в ожидании повышения цен часто произносил ставшую для него привычной молитву «о бедных и находящихся в нужде». Молясь, он всегда присоединял такую просьбу:- Боже, вспомни о бедных и голодных и восполни их нужду!Сам же фермер не помогал никому и только ожидал, чтобы все это сделал Бог. Однажды, когда фермер опять произнес свою молитву «о бедных и голодных», его сын обратился к нему с просьбой:- Можно мне взять половину того зерна, что находится в твоих закромах?Удивленный этой просьбой, отец спросил:- А для чего оно тебе? Что ты будешь с ним делать?Сын сказал:- Я отвечу на твою молитву!

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Жена одного миллиардера, находясь на смертном одре, приказала принести ей ее самое любимое платье, которое нравилось ей больше всех остальных. Но для любования платьем не было уже времени. Когда платье было принесено, умирающая в смертном ужасе едва успела схватить своей холодной рукой за край платья и тут же судорожно скончалась. Пока сообщили об этом мужу и стали готовить покойницу к погребению, рука, схватившая платье в смертной судороге, настолько застыла, что после всех безрезультатных стараний высвободить платье из рук миллиардерши пришлось взять ножницы, обрезать платье вокруг пальцев и с этим зажатым лоскутком материи похоронить ее.Какая горькая ирония смерти: из всех неисчислимых богатств, которыми обладала эта женщина, она унесла с собой в могилу только этот ничтожный кусочек платья, который остался в ее сжатой ладони!