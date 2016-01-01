Небеса проповедуют славу Божию!

Воистину Бог написал нам, людям, величественную книгу Мироздания, книгу природы, читая которую мы не можем не восхищаться ею и не восклицать вместе с царем Давидом:(Пс. 18:1-4).Божья книга природы поражает нас своим необъятным величием, абсолютной гармонией и порядком, а также своей таинственной непостижимостью. В эту книгу включены не только видимые, но и невидимые планеты Мирозданья. Наш ограниченный разум теряется при мысли о беспредельности Вселенной и не в состоянии постичь или объять ее. Не только мы, простые смертные, но и наука, которой некоторые люди склонны приписывать свойства всезнания, смиренно сознается в полном своем бессилии понять и объяснить Вселенную. Главные трудности для науки в объяснении происхождения Вселенной заключаются в появлении материи и возникновении небесных тел. Откуда произошло такое неисчислимое количество звезд, солнц, комет, аэролитов, галактик, созвездий, звездных туманностей и сияющих светил? Некоторые ученые имеют мужество признать, что здесь, в этом вопросе, наука, по-видимому, осуждена на состояние вечной гипотезы, т. е. не подтвержденных фактами догадок и предположений.Странно, что для многих, любящих ссылаться на науку, никаких трудностей в объяснении Космоса не существует. На вопрос: кто создал материю, пространство, планеты? - они отвечают одним словом:- Природа!- А кто создал природу?- Природа создала сама себя!- Но если природа создала себя, значит, было время, когда ее не было? А если природы не было, то как же она могла создать себя? Если же природа была еще до своего создания, то зачем тогда надо было ей создаваться?Библия говорит нам, что невидимый для наших плотских очей Творец Вселенной становится видимым(Рим.1:20). Поэтому Он предлагает людям:(Ис. 40:26).Наблюдая за движением небесных тел, Коперник сказал: «Созерцаю откровение Творца!» Кеплер: «Читаю замысел Божий!» Гете: «Хочешь узреть Невидимого, вглядись в видимое». Кант: «Вечно новым и постоянно возрастающим удивлением и благоговением две вещи наполняют мою душу: звездное небо надо мною и закон нравственности во мне».Нас поражают масштабы Космоса. Представьте себе, если можете, величину видимых вами звезд или хотя бы размеры нашего Солнца - самой ближайшей к Земле звезды. Оно находится почти в 150 млн км от нас! Ученые говорят, что Солнце в 1300 раз больше объема нашей Земли и в 750 раз превосходит массу всех девяти планет солнечной системы, вместе взятых.Но что такое Солнце в сравнении со всей Вселенной? Ведь наше Солнце с его системой является только ничтожной частью огромнейшей звездной туманности и галактики, носящей название Андромеды. По подсчетам ученых, наша галактика содержит в себе около 150 миллиардов звезд. Это количество настолько громадно, что его трудно себе представить. Но таких галактик бесчисленное множество! Каждая галактика, как отдельная система, вращается вокруг своего центра, являясь только звездным островком в беспредельной Вселенной. Так что за пределами нашей галактики во все стороны простирается беспредельное пространство Космоса, где на расстоянии сотен тысяч и миллионов световых лет (1 световой год – это расстояние, которое свет пробегает в течение 1 года, равняющееся 9 460 миллиардам км) рассеяны бесчисленные звездные системы, подобные нашей галактике.Расстояния, отделяющие одну планету от другой в нашей солнечной системе, должны поразить, потрясти нас, а что надо сказать или думать о тех расстояниях, которые отделяют одно солнце от другого? Ближайшее такое солнце, Проксима в созвездии Центавра, находится от нашего Солнца на расстоянии более сорока триллионов км. Самая яркая звезда на небесном своде - Сириус - в два с лишним раза дальше Проксимы.Современные, усовершенствованные астрономические инструменты позволяют ученым проникать в глубину Вселенной на расстояние более 10 миллиардов световых лет, но, к изумлению ученых-астрономов, они и там видят такие же галактики, разбросанные на таких же непостижимых расстояниях во все стороны Космоса. Мы содрогаемся при этой мысли, и наш ум отказывается сосредоточиваться на ней. Вряд ли мы ошибемся, если скажем, что пространство Вселенной так же бесконечно, как и вечность.Объем некоторых звезд также ошеломляет нас. Альфа из созвездия Геркулес имеет диаметр более миллиарда км! Другими словами, размер диаметра этой звезды в несколько раз больше расстояния между Землею и Солнцем. Откуда появилось это страшилище?- восклицает псалмопевец Давид (Пс. 144:6).Чтобы отчасти почувствовать величие Вселенной, предположим, что звезды одной только нашей галактики Андромеды были бы розданы поровну всем обитателям Земли; тогда на долю каждого из нас пришлось бы по 40-50 гигантских небесных светил. И это при распределении звезд одной только нашей галактики. А что было бы при «дележе» звезд всех галактик, всей Вселенной?Ученые убеждаются в том, что Вселенная не является простым, беспорядочным нагромождением небесных тел, произведенным слепой случайностью или самопроизвольным, бессознательным возникновением материи. Напротив, всем известно, что Вселенная представляет собой образец точности, порядка и гармонии. Каждому небесному телу отведено свое место, которое остается неизменным, несмотря на то, что тело это летит безостановочно в пространстве.Мы знаем, насколько трудно поддерживать любое движение. Поэтому никто еще не мог изобрести безостановочного «вечного» движения. Установлено, что всякий предмет, когда-либо и кем-либо приведенный в движение, рано или поздно останавливается. А громадные небесные тела движутся, и движение их на протяжении тысячелетий не прекращается и не нарушается.Как правило, для поддержания темпа необходимо поставлять все новые и новые запасы горючего или энергии, а планеты движутся все время с той же силой, не утомляясь и не ослабевая. Вращение Земли вокруг своей оси, например, не замедляется и не учащается ни на частицу секунды. Откуда такая поразительная точность? Современная механика не имеет на этот вопрос ответа.Созерцая Вселенную, мы созерцаем славу Божию. Взгляните на бесконечную кавалькаду солнц и солнечных систем, столпившихся на Млечном пути, вникните в смысл всего сущего и скажите:(Иов 26:14). И, действительно, это только часть того, что Бог приоткрыл нам, только границы, только берега, только капля в море по сравнению с тем, на что Бог способен.(Пс. 103:24).Одной из самых поразительных истин Библии является ее взгляд на временность Вселенной. Не взирая на то, что Вселенная подчинена строго установленным законам и всюду царит абсолютный порядок, который может длиться до бесконечности, - Вселенная со всеми ее мирами не вечна. По словам Библии, Вселенная имела свое начало и, конечно, должна будет иметь свой конец. Библия говорит о конце Солнца и звезд, но не о естественном их исчезновении, а как о результате Божественного вмешательства, которое должно произойти в процессе Божьего плана спасения человечества:(2 Петр. 3:10).(Мф. 24:29) - законы природы будут нарушены. Апокалипсис говорит, что будет(Откр. 8:12; 6:12, 14). Описывая видение последнего Божьего Суда, апостол Иоанн говорит:(Откр. 20:11; 21:1). Таково откровение Божие, относящееся к прошлому и будущему Вселенной. Что же касается времени настоящего, то(Пс. 96:6). Итак, Бог явил Себя человечеству, как Создатель и Зиждитель окружающего нас Мирозданья, и этого факта не может устранить ни один смертный.