Счастье обманет, Христос никогда!

Ничто земное не вечно. Любовь, семья, деньги, слава, образование, путешествия, спорт, учеба - все это приносит нам счастье лишь на время. Вроде было хорошо, но тут же это «хорошо» тускнеет и от него остаются одни воспоминания, и хорошо, если хоть они остаются.

Нет, конечно, счастье и радость есть, время от времени мы их действительно ощущаем. Но как же мимолетны эти счастливые мгновения, как непредсказуемы, как обманчивы!

Так почему же мы все ищем и ищем счастья? Да потому, наверное, что так уж мы устроены. Сами того не понимая, мы жаждем Бога. Всякое желание, всякое стремление, всякое влечение нашей души есть не что иное, как стремление к Богу. Мы рождены для Его любви и не можем без нее жить. Он-то и есть то счастье, которого мы ищем всю свою жизнь. И все, о чем мы мечтаем, в Нем есть - а еще больше того, о чем мы даже и не мечтаем.

Так что, если нет покоя, если чего-то хочется, но не понятно чего, примите предложение Христа: «...Иди ко Мне и пей» (Ин. 7:37). Иди, пей Его благодать, прощение грехов, упивайся истинной радостью.



Все, что мне нужно, есть во Христе

Радость дает Он во всей полноте,

Жизнь без Него и не жизнь никакая

Все, что мне нужно, я в Нем обретаю.