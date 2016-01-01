Война между вами и Богом может прекратиться мгновенно!

Война между вами и Богом может прекратиться мгновенно!


       «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом чрез Господа нашего Иисуса Христа» (Рим. 5:1).
       Величайшей войной, происходящей в мире в настоящее время, является война между Богом и человечеством. Люди могут и не осознавать, что всю жизнь воюют с Богом. Эта война порождена неверием и человеческим грехом. Если человек не признает Иисуса Христа Спасителем, если не подчинится Ему как Господу, если не отвергнет греховную жизнь, то в этом случае он враждует с Богом.
       В Библии указан путь спасения для каждого человека. Написано, что «...Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться» (Деян. 17:30) и уверовать в Сына Его: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3:16). Библия подчеркивает, что Бог наш - Бог мира (1 Кор. 14:33). Он не желает, чтобы люди погибали, потому что наш Господь многомилостивый и человеколюбивый. Поэтому Он дал спасение для людей, отдав Самое дорогое, что у Него было, – Своего Сына Иисуса Христа. Война между вами и Богом может прекратиться мгновенно, ибо мирный договор уже подписан кровию Сына Его, Который умер за грехи всех людей. Но этот договор вступает в силу только при условии, если вы покаетесь в своих грехах и примете Христа в свое сердце.
       Может быть, кто-то подумает: «Но я же верю в Бога. Я крещенный». Но позвольте задать вопрос: а Иисус обитает в сердце вашем, а подчинили ли вы Ему свою жизнь, а стараетесь ли вы жить в соответствии со Словом Божьим? Ведь Христос сказал: «…кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое; и Отец Мой возлюбит его, и Мы придем к нему и обитель у него сотворим. Нелюбящий Меня не соблюдает слов Моих; слово же, которое вы слышите, не есть Мое, но пославшего Меня Отца» (Иоан. 14:23-24).
       Настоящая вера в Бога происходит от сердца. Это полное доверие Богу, полная посвященность Ему. Это новая, обновленная, измененная жизнь, когда человек отвергает прежнюю греховную жизнь и встает на путь Божий. И Сам Бог начинает Свою чудесную работу с таким сердцем, меняет его. Нет ни одной философии или науки, которая могла бы так изменять человеческие сердца! Такую силу имеет только Бог. И Его сила готова войти в вас по первому зову, если вы всем сердцем захотите этого. Бог сказал: «Не бойся, ибо Я - с тобою; не смущайся, ибо Я - Бог твой; Я укреплю тебя, и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды Моей» (Исайя 41:10).
       В одной газетной статье были приведены слова одного психиатра, который сказал, что ему нечего добавить к рецепту апостола Павла для избавления от тревоги. Павел говорил: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе» (Флп. 4:6-7). Не заботьтесь ни о чем. Сколько раз в жизни вы метались в поисках хоть минутного покоя? Но мир Божий может вселиться в сердца ваши. В Послании к Колоссянам 3:15 сказано: «И да владычествует в сердцах ваших мир Божий».
       Бушевала буря. Море билось о скалы, вздымая грозные волны. Выл ветер, ревели раскаты грома, сверкали молнии... А в расщелине скалы крепко спала птичка, спокойно подвернув голову под крыло. Это и есть мир: способность пребывать в покое среди бурь и бедствий!
       Во Христе нам дарован такой покой и мир, несмотря на все бури, волнения, тревоги и сомнения мира сего. Буря бушует, но спокойны сердца наши. Ведь Господь – упование и надежда наша!
       Как же достигается этот мир? Истинный христианин на протяжении всей своей жизни видит перед собой ту главную цель, ради которой он живет на этой земле. Писание учит, что у Бога есть предназначение для каждого исторического периода, для каждого народа и для каждого человека. Это дает уверенность, что, несмотря на все войны, несмотря на проблемы, наваливающиеся на нас, Бог остается на Своем престоле и повелевает всем. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу» (Рим. 8:28).
       Священное Писание раскрывает для нас Божье предначертание о втором пришествии Христа, когда будет установлено Царствие Его. И потому для христианина жизнь исполнена смысла, исполнена уверенности в конечной победе Бога над любой несправедливостью. На земле не будет мира - прочного мира, пока не придет Царь Мира. А Он грядет. Однажды откроются небеса, и придет Господь Иисус Христос за всеми любящими Его. Он привлечет всех любящих Его, живых и мертвых, к Себе. Написано, что все вострепещет и преклонится перед Ним. И будет Новое Небо и Новая Земля, где будет царствовать Бог и народ, который примирился с Ним. Там не будет ни плача, ни болезней, ни смерти, ни голода, ни зла. И Бог отрет всякую слезу. Какое это будет время! Исайя предрек: «...Владычество на раменах Его, и нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира. Умножению владычества Его и мира нет предела...» (Ис. 9:6-7). Подумайте об этом: ни войн, ни убийств, ни насилия, ни ненависти. Во всем воцарится мир!
       Вы знаете Христа? Примирились ли вы с Ним? Уверены ли вы, что Он пребывает в сердце вашем? Надеетесь ли вы войти вместе с Ним в будущий мир? Если нет - отдайте ваше сердце и вашу жизнь в руки Христа немедленно!


По материалам книги Б. Грэма «Мир с Богом»

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ВЫПУСК 32 2007\1