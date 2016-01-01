

«Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу» (Иаков 4:4).

Под дружбой с миром Христос имеет ввиду дружбу с грехом. Все грешники являются друзьями диавола, исполняя его волю, становятся врагами Богу. Христос сказал: «Кто не со Мною, тот против Меня» (Матф.12:30). В другом месте Он говорит: «Не любите мира, ни того, что в мире» (1 Иоан. 2:15). А это значит: не любить греховных дел этого мира. Но грешников, людей живущих в этом мире, надо любить, как и Христос возлюбил этот мир и умер за всех человеков.

Общаясь с людьми, нужно помнить, что худые сообщества развращают добрые нравы.

Поэтому общаться с ними нужно там, где мы можем влиять на них добром и истиной. Удаляться от них там, где они могут влиять на нас.

«Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе Его размышляет он день и ночь!» (Пс. 1:1-2).

Христос сказал: «Вы, друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам» (Иоан. 15:14), поэтому христианин должен жить для Бога и отвергать грех этого мира.