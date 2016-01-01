Любостяжание

Лихоимство

Гордость

Малакийство

- накопление богатства, любовь к богатству, богатство становится как идол.(Еф. 5:5).- корыстолюбие, жадность, хищничество. Цель - обобрать, разорить человека, нажиться за счет него.(1 Кор. 6:9-10).- человек превозносит и возвеличивает себя, становясь «выше всех», это первый грех сатаны.(1 Пет. 5:5).- самоудовлетворение (рукоблудие).(1 Кор. 6:9-10).