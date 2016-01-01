Грехи

Грехи


Разъяснение грехов:


       Любостяжание - накопление богатства, любовь к богатству, богатство становится как идол. «Ибо знайте, что никакой блудник, или нечистый, или ЛЮБОСТЯЖАТЕЛЬ, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога» (Еф. 5:5).

       Лихоимство - корыстолюбие, жадность, хищничество. Цель - обобрать, разорить человека, нажиться за счет него. «Или не знаете, что неправедные Царства Божия не наследуют? Не обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни ЛИХОИМЦЫ, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники - Царства Божия не наследуют» (1 Кор. 6:9-10).

       Гордость - человек превозносит и возвеличивает себя, становясь «выше всех», это первый грех сатаны. «...Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог ГОРДЫМ противится, а смиренным дает благодать» (1 Пет. 5:5).

       Малакийство - самоудовлетворение (рукоблудие). «Или не знаете, что неправедные Царства Божия не наследуют? Не обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни МАЛАКИИ, ни мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники - Царства Божия не наследуют» (1 Кор. 6:9-10).

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ВЫПУСК 32 2007\1