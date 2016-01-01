Его нет здесь. Он воскрес!

«Чтобы кто-нибудь воскрес из мертвых? Невозможно! - скажете вы. - Уж если умер, то умер - возврата нет!»Вне всякого сомнения - Христос умер на кресте. По окончании экзекуции распятья римляне всегда проверяли, действительно ли те, кого они казнили, мертвы. Поэтому один из солдат ударил Иисуса копьем в сердце, между ребер. Он сделал это именно для того, чтобы убедиться в Его смерти.Нет никаких сомнений, что Христос был похоронен. Человек из Аримафеи по имени Иосиф вместе с друзьями взял тело Иисуса и положил в гроб, высеченный в скале, который он заранее приготовил для себя самого. Огромный камень загородил вход в пещеру и был опечатан.Иудеи так же, как и римляне, знали, что Христос был мертв и похоронен. Они позаботились о том, чтобы Он навсегда убрался с их дороги.Друзья Иисуса также знали, что Он умер, - они видели Его мертвым и положенным во гроб. Женщины приготовили ароматы для помазания тела Иисуса и пришли ко гробу на третий день. И тут произошло невероятное: тела в гробу не оказалось. Погребальные одежды лежали на месте, но гроб был пуст.Что же случилось с телом Иисуса Христа? Это ключевой вопрос. Гроб был пуст вне всяких сомнений. Каждый хорошо знал, в который из гробов Его положили, здесь не могло быть ошибки. Может быть, иудейские или римские власти взяли тело? Если бы это было так, они могли бы предъявить тело, когда ученики Иисуса стали утверждать, что Он воскрес из мертвых.Может ли быть, что ученики Иисуса Христа сами украли тело? Гроб охраняли римские солдаты, которые отличались своей дисциплинированностью. Не может быть, чтобы они, рискуя собственной жизнью, позволили украсть тело Иисуса. Если же тело Иисуса не было взято ни друзьями, ни врагами, тогда остается только одна возможность ответить на этот вопрос. Бог воскресил Его из мертвых!!! Ничто не подтверждает это лучше, чем явление Иисуса после воскресения. Сорок дней являлся Он Своим друзьям, обычно при дневном свете, в различных местах: в комнатах, на дорогах, на берегу моря. Иногда кому-нибудь одному, иногда двум-трем, иногда одиннадцати; однажды свидетелей было около пятисот. Эти явления не могли быть галлюцинациями.Он встречался с людьми, разговаривал, ел и пил с ними. Они могли видеть и осязать Его. Это был тот же Христос, Которого они видели умирающим на кресте. Следы ужасных ран остались на Его руках, ногах и груди. Он был Тот же, и в то же время было различие. Теперь Он имел воскресшее тело, не подвластное ни времени, ни пространству, ни смерти.(Мар. 16:19). Поэтому христианская вера распространилась так быстро на огромном пространстве Земли, и миллионы людей из разных стран, имеющие различную культуру и историческое прошлое, прославляют Иисуса Христа как своего Господа.Он и сегодня Духом присутствует в Своей Церкви, потому что Он любит Свою Церковь. Он живет в изменившейся жизни тех, которые познали Его в «силе Его воскресения». Он принимает каждого отчаявшегося и несчастного человека. Он также живет и в сердцах маленьких детей и слышит их простые молитвы:Я устал, иду к покою.Боже, глазки мне закрой.И с любовью будь со мною,Будь хранитель верный мой.Откатите прочь камень неверия и обратите внимание на славу пустого гроба. Тогда вы сможете прославить Его от всего сердца. Вам будет принадлежать тогда новая жизнь. Вложите свою немощную руку в Его руку и скажите Ему, как сказал некогда Фома: «Господь мой и Бог мой!»