Мы еще живы, а нас уже нет...

Многие слышали рассказ о девушке, попавшей в автокатастрофу, которая перед смертью говорила своей матери: «Ты учила меня красиво жить, но ты не научила меня, как надо умирать!» Подобные истории повторяются снова и снова... Снова и снова люди, обманываясь «красотами» этой жизни, бездумно мчатся навстречу своей гибели.









Впустите мать!



Она в автомобильной катастрофе

Разбилася в расцвете юных лет.

Лежит в больнице, заострился профиль,

Во взоре гаснет жизни слабый свет.



В халатах белых, не волнуясь очень,

Врачи шепнули где-то в стороне:

«Она, наверно, не протянет ночи...»

И слух поймал тот шёпот в тишине.



«Пришлите мать!- сказала она строго,-

Велите ей сейчас ко мне прийти!»

И мать вошла и встала у порога,

Как бы боясь поближе подойти.



«Встань здесь поближе, мам, я умираю...

Меня ты петь учила, танцевать.

Я на рояле хорошо играю,

А вот теперь... мне нужно умирать.



Мне страшно, мам, о Боге я не знаю.

Скажи, ответь, как вечность мне встречать?

Учила жить, но вот я умираю,

А ты не научила умирать...»



Мы прославляем матерей так много,

Благоговеем перед словом «мать».

Но только мать, что носит в сердце Бога,

Детей научит жить и умирать!









Письмо Ольги, которое мы приводим ниже в сокращении, обошло несколько газет. Это крик души, ещё не расцветшей, но уже обречённой увянуть навсегда... Он обращён к людям старшего поколения, но в надежде, что его прочтут также молодые и задумаются. Его нельзя читать без сердечной боли.

«Мне 18 лет. Зовут Ольга. Фамилию не сообщаю. Вот уже два года, как я больна СПИДом. В больнице я не одна. Здесь у меня такие же подруги и друзья. Теперь на всё смотрю иначе, чем раньше. Хочу спросить у всех взрослых людей и, особенно у тех, кто имеет власть: «Зачем вы, взрослые, нас, детей своих, под танк бросили?! Зачем смяли сексом, порнухой, наркотиками?! Вы виноваты в наших смертях! Вам хотелось раскованности, расслабленности, свободы... Вы проповедуете свободные связи, афишируете артистов нетрадиционной ориентации. Вы внушаете нам, что так живут все! А мы умираем! У нас не будет любви, не будет семей, мы не родим детей. Вы понимаете, что происходит с нами, поколением, которое пришло после вас?

Мы еще живы, а нас уже нет. Нас лишили детства, отобрали наше будущее. Мы умираем молодыми! Почему? За что? Почему вы не научили нас таким понятиям, как «стыд», «позор», «нравственность», «любовь», «целомудрие»? В моргах лежат молодые. Почему вы навязали нам ваш «безопасный секс»? Лучше бы нам целину пахать, чем умирать в иномарках от СПИДа.

Вы приложили все усилия, чтобы растлить и развратить нас, растрезвонивая во всех средствах массовой информации про «это» и про «современный образ жизни». Вы жеманничали в школах, открывая нам глаза, как хорошо «этим» заниматься не в подвалах, а «цивилизованно», уговаривали «раскрепоститься», отбросить «ложный стыд», преподносили фильмы, брошюры. И никто вас не осудит за нас. Вы же никого собственными руками не убивали. И вы продолжаете это делать с другими детьми, которые младше нас. Как была бы я теперь благодарна тому, кто вырвал бы у меня сигарету, кто отхлестал бы крапивой, когда меня можно было еще спасти. Помогите тем, кому не все равно остановить то, что происходит в стране повсюду. Помогите прекратить безумие! Срочно необходимо в СМИ ввести цензуру, запрещающую всевозможные развращающие ток-шоу, порнофильмы, рекламу спиртных напитков и сигарет. Мое письмо, может быть, кому-то поможет, ведь мы погибаем и вы - тоже!»

Ольга, пос. Усть-Ижора,

Санкт-Петербург, Россия





Сколько ещё есть таких, безвременно уходящих, ставших жертвами нашего бездушного, безбожного века? Сколько их ещё будет? Безжалостный бандитизм и безудержный разврат, циничный наркобизнес и лицемерная фальшь, стыдливо прикрывающая всё это... Это всё результат, логичное продолжение теории атеизма, отрицания ответственности человека перед Богом за свою жизнь. Перед этим бессильны мировые армии и все средства спасения; большие деньги и госпрограммы не могут остановить порок, разлагающий изнутри общество и отдельных людей.

Но выход есть! Библия, ныне отвергнутая многими людьми, призывает человечество остановиться, признать свое одиночество, беспомощность и греховность; обратиться к Богу, Который может избавить человека от власти греха. Слова покаяния, обращённые к Господу, приносят в жизнь ОТВЕТ от Бога, ответ, который меняет жизнь, который поднимает падших.

Одно из таких свидетельств мы уже публиковали в нашей газете. Речь шла о Татьяне Кирилловой, которая была больна СПИДом. Татьяна была в очень тяжелом состоянии, когда услышала весть о Боге, о Его милости. Последнее время она бомжевала, вся ее жизнь была разбита пьянством и наркотиками. Но Татьяна захотела изменить свою жизнь и поехала в христианский реабилитационный центр в Санкт-Петербург. Там она покаялась пред Богом в своих грехах и приняла в свое сердце Христа. Если бы даже Господь вскоре забрал Татьяну, то она уже имела бы самое главное, дарованное ей Христом, - спасение и жизнь вечную! Но человеколюбивый Бог явил Тане милость, дав ей и исцеление от СПИДа. Татьяна вышла замуж и родила дочь.

Библия говорит, что невозможно изменить мир, в котором мы с вами живем. Но и по сей день посреди этого мира стоит Голгофский крест с распятым на нем Иисусом Христом. И всякий человек, который с верою приходит ко Христу, получает ОТ БОГА ВЫХОД из любой, даже, казалось бы, самой безвыходной ситуации!

