А как спасутся аборигены?

Многие люди задаются вопросом: "Если христиане утверждают, что божественная истина сокрыта лишь в Библии, и, читая именно её, человек может узнать об истинном Боге и о том пути спасения, который Он приготовил для человечества, то как быть с теми людьми, которые никогда в жизни не слышали о Библии (далее мы условно таких людей будем называть аборигенами)? Как же им узнать о Божьей истине? И как Бог собирается их судить и наказывать за то, чего они не знали и не могли знать в силу определённых обстоятельств?"Очень серьёзный вопрос, и мы постараемся показать вам, что он намного глубже, чем может показаться на первый взгляд. Для этого нам придётся взглянуть на эту проблему совсем с другой стороны.Люди всегда хотят знать, как Бог поступит с другими, вместо того, чтобы для начала задуматься о себе и о своей участи. Почему они так делают? Да потому, что легче сместить фокус с себя и с личной ответственности перед Богом на других людей или на самого Бога, нежели разобраться в себе и в своих взаимоотношениях с Творцом.Библия говорит: "Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? или какой выкуп даст человек за душу свою?" (Матфея 16:26). Говоришь, что тебя волнует судьба аборигена? В действительности, это не так; абориген и его судьба тебя вовсе не интересуют. Он для тебя лишь является поводом поспорить с Богом...Те люди, которых действительно волновала судьба бедных аборигенов, стали миссионерами и поехали в малоизученные уголки земли, чтобы донести им истину о Спасителе. А как ты можешь беспокоиться о душе других людей, когда ты ещё не позаботился о своей?Итак, что тебе до дикаря? Ты-то сам услышал о Боге? Познал Божественную истину? Примирился с Небесным Отцом кровию Иисуса Христа? Получил прощение грехов?.. Или ты смотришь на туземца, у которого никогда не было Библии, и думаешь, что тебе от этого станет легче?Если тебе сейчас нет дела до дикаря, то когда ты умрешь, тебе вообще будет не до него... Вопрос, стоящий на повестке дня: "Дошло ли это Слово до тебя, до меня, до каждого из нас, и приняли ли мы его за истину или отвергли?" Когда каждый из нас будет стоять пред Богом, то отговорки типа: "Причем тут я, когда он не читал Библию?" или "А как насчет него, ведь он вообще не подозревал о существовании Библии?" - не пройдут. Потому что знание или незнание аборигена о Библии не сможет спасти тебя и помочь тебе оправдаться на Суде.Что же касается Самого Бога, то Он есть Cудья праведный. Он знает, как кого судить, потому что Ему известно всё о каждом из нас. Кроме того, каждый человек находится в определённых взаимоотношения с Творцом. Откуда же нам знать, какие взаимоотношени с Господом у аборигена? Может быть, этому дикарю, который ничего не знает о Библии и вообще не умеет читать, Господь является лично и Сам ему открывает божественную истину??? Дикарь есть творение Божье, и только Господь знает, что происходит в его душе. Кроме того, Бог даёт каждому человеку шанс принять или отвергнуть истину, признать Бога Господом и обрести жизнь вечную или нет. Господь "...просвещает всякого человека, приходящего в мир" (Иоан.1:9) А как Он это делает - одному Богу известно, на то Он и Бог: "Мои мысли - не ваши мысли, ни ваши пути - пути Мои, говорит Господь" (Исаия 55:8).Что же касается Библии, то там черным по белому написано: "Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Ибо, что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце; называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся, - то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божию ложью, и поклонялись, и служили твари вместо Творца, Который благословен во веки, аминь" (Послание Рим. 1:18-25).Мы только что прочитали, что Господь явил людям знания о Себе в окружающем нас мире. Только слепец не может этого не увидеть и не признать величия и могущества нашего Творца.И, разумеется, у Господа существует ещё один принцип, по которому Он будет нас судить: "От всякого, кому дано много, много и потребуется, и кому много вверено, с того больше взыщут" (Лука 12:48). Если абориген никогда не видел и не держал в руке Библию, то с него и спросится в соответствие с этим. Что же касается нас, до которых Слово Божье дошло в печатном виде, с нас спросится по-другому, ибо нам было доверено больше, чем дикарю.Посему не будем смотреть на людей, а будем взирать на Господа и, читая Слово Божье, думать о своей собственной душе...