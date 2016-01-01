А как спасутся аборигены?

А как спасутся аборигены?



       Многие люди задаются вопросом: "Если христиане утверждают, что божественная истина сокрыта лишь в Библии, и, читая именно её, человек может узнать об истинном Боге и о том пути спасения, который Он приготовил для человечества, то как быть с теми людьми, которые никогда в жизни не слышали о Библии (далее мы условно таких людей будем называть аборигенами)? Как же им узнать о Божьей истине? И как Бог собирается их судить и наказывать за то, чего они не знали и не могли знать в силу определённых обстоятельств?"

       Очень серьёзный вопрос, и мы постараемся показать вам, что он намного глубже, чем может показаться на первый взгляд. Для этого нам придётся взглянуть на эту проблему совсем с другой стороны.

       Люди всегда хотят знать, как Бог поступит с другими, вместо того, чтобы для начала задуматься о себе и о своей участи. Почему они так делают? Да потому, что легче сместить фокус с себя и с личной ответственности перед Богом на других людей или на самого Бога, нежели разобраться в себе и в своих взаимоотношениях с Творцом.

       Библия говорит: "Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? или какой выкуп даст человек за душу свою?" (Матфея 16:26). Говоришь, что тебя волнует судьба аборигена? В действительности, это не так; абориген и его судьба тебя вовсе не интересуют. Он для тебя лишь является поводом поспорить с Богом...

       Те люди, которых действительно волновала судьба бедных аборигенов, стали миссионерами и поехали в малоизученные уголки земли, чтобы донести им истину о Спасителе. А как ты можешь беспокоиться о душе других людей, когда ты ещё не позаботился о своей?

       Итак, что тебе до дикаря? Ты-то сам услышал о Боге? Познал Божественную истину? Примирился с Небесным Отцом кровию Иисуса Христа? Получил прощение грехов?.. Или ты смотришь на туземца, у которого никогда не было Библии, и думаешь, что тебе от этого станет легче?

       Если тебе сейчас нет дела до дикаря, то когда ты умрешь, тебе вообще будет не до него... Вопрос, стоящий на повестке дня: "Дошло ли это Слово до тебя, до меня, до каждого из нас, и приняли ли мы его за истину или отвергли?" Когда каждый из нас будет стоять пред Богом, то отговорки типа: "Причем тут я, когда он не читал Библию?" или "А как насчет него, ведь он вообще не подозревал о существовании Библии?" - не пройдут. Потому что знание или незнание аборигена о Библии не сможет спасти тебя и помочь тебе оправдаться на Суде.

       Что же касается Самого Бога, то Он есть Cудья праведный. Он знает, как кого судить, потому что Ему известно всё о каждом из нас. Кроме того, каждый человек находится в определённых взаимоотношения с Творцом. Откуда же нам знать, какие взаимоотношени с Господом у аборигена? Может быть, этому дикарю, который ничего не знает о Библии и вообще не умеет читать, Господь является лично и Сам ему открывает божественную истину??? Дикарь есть творение Божье, и только Господь знает, что происходит в его душе. Кроме того, Бог даёт каждому человеку шанс принять или отвергнуть истину, признать Бога Господом и обрести жизнь вечную или нет. Господь "...просвещает всякого человека, приходящего в мир" (Иоан.1:9) А как Он это делает - одному Богу известно, на то Он и Бог: "Мои мысли - не ваши мысли, ни ваши пути - пути Мои, говорит Господь" (Исаия 55:8).

       Что же касается Библии, то там черным по белому написано: "Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Ибо, что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце; называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся, - то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божию ложью, и поклонялись, и служили твари вместо Творца, Который благословен во веки, аминь" (Послание Рим. 1:18-25).

       Мы только что прочитали, что Господь явил людям знания о Себе в окружающем нас мире. Только слепец не может этого не увидеть и не признать величия и могущества нашего Творца.

       И, разумеется, у Господа существует ещё один принцип, по которому Он будет нас судить: "От всякого, кому дано много, много и потребуется, и кому много вверено, с того больше взыщут" (Лука 12:48). Если абориген никогда не видел и не держал в руке Библию, то с него и спросится в соответствие с этим. Что же касается нас, до которых Слово Божье дошло в печатном виде, с нас спросится по-другому, ибо нам было доверено больше, чем дикарю.

       Посему не будем смотреть на людей, а будем взирать на Господа и, читая Слово Божье, думать о своей собственной душе...




Страницу подготовила И. Мартынова

Переход к другому выпуску

59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10
ВЫПУСК 45 2011\2