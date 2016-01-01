Не оставлю вас сиротами...

Не оставлю вас сиротами...

       Троица, светлый христианский праздник... Верующий человек в такой день стремится на богослужение в церковь. Сердце ликует от радости, любви и благодарности за дар Божий.

       Троица! А знаете ли вы, что означает этот праздник, какое величайшее событие легло в его основу и какое отношение он имеет лично к вам?

       Ведь очень часто мы даже и не задумываемся над этим вопросом. Праздник как праздник! Что еще нужно?! Просто хороший повод собраться всей семьей или сказать кому-то теплые слова, а для кого-то это просто очередное застолье...

       Вот потому для многих людей Рождество, к примеру, ассоциируется не с Именем Спасителя Иисуса Христа, а с именем Санта-Клауса с мешком подарков. Пасха для большинства - это не Сын Божий, умерший за наши грехи и в третий день воскресший, а чисто убранный дом, крашеные яйца и т. п.
#       Чувствуете разницу?.. Что, по-вашему, важнее: подарок в красивой упаковке или спасение, крашеное куриное яйцо или жизнь вечная? Простите за такое сравнение. Но не так ли выходит на деле? Мы обращаем внимание на ничтожное, а главное, нет, самое важное - пропускаем.

       Итак, праздник Святой Троицы ежегодно отмечается на пятидесятый день после Пасхи.

       Но начнем с самого начала. Примерно за 850 лет до Рождества Христова через пророка Иоиля Бог предрек следующее: «И будет после того, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения» (Иоиль 2:28). Еще до пришествия Христа на землю Бог Отец заранее предвидел это событие.

       И вот пришел Спаситель мира - Иисус Христос, Сын Божий и Истинный Бог. Иоанн Креститель свидетельствовал о Нем: «…я крещу вас водою, но идет Сильнейший меня, у Которого я недостоин развязать ремень обуви; Он будет крестить вас Духом Святым и огнем» (Ев. Лук. 3:16). Во время Своего служения на земле Иисус неоднократно говорил ученикам о том, что Ему вскоре предстоит покинуть их и вернуться к Богу-Отцу, и тогда Его служение на земле продолжит Дух Святой, Утешитель. «Но Я истину говорю вам: лучше для вас, чтобы Я пошел; ибо, если Я не пойду, Утешитель не приидет к вам» (Ев. Иоан. 16:7). Иисус после Своего воскресения на протяжении 40 дней являлся ученикам, наставляя их и укрепляя в вере. И перед вознесением Он, собрав их, повелел: «…не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня, ибо Иоанн крестил водою, а вы, через несколько дней после сего, будете крещены Духом Святым. …Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли» (Деян. 1:4-5, 8).

       По прошествии 10 дней после вознесения Иисуса ученики находились вместе. И внезапно сделался шум, похожий на шум сильного ветра, и наполнил весь дом. И над головой у каждого явилось как бы огненное сияние. И все они исполнились Духа Святого и стали говорить на иных языках и пророчествовать.

       Весь Иерусалим пришел в смятение, так как до многих дошел слух о необычном явлении. В этом городе находились люди из всяких народов. И все они стали сходиться на это место. И дивились и изумлялись происходящему, так как слышали учеников, говорящих на их собственных языках о великих делах Божиих. При том собравшиеся понимали, что эти люди все Галилеяне, то есть знают только свой родной язык, а их слышали говорящими на других языках. И одни спрашивали: «Что значит происходящее?» Другие насмехались и говорили, что ученики просто напились вина.

       И вот Петр, со смелостью и с дерзновением возвысив голос, стал возвещать собравшемуся народу истину Божию. Фактически это была первая проповедь Петра, первое служение Церкви, после которого слушающие умилились сердцами своими и уже в раскаянии спрашивали, что им делать, чтобы загладить свою вину. На что Петр ответил им: «…покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов; и получите дар Святаго Духа. Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим и всем дальним, кого ни призовет Господь Бог наш» (Деян. 2:38-39).

       Дух Святой, сошедший на них, облек их силою свыше. И они уже с дерзновением проповедовали учение Иисуса, совершая чудеса и знамения силою Духа Святого.

       ДухИтак, в этот день около 2000 лет тому назад произошло сошествие третьей личности Троицы - Бога Духа Святого, что и выразилось крещением Духом Святым учеников Христа.

       И по сей день совершается обетование, данное через пророка Иоиля. Бог крестит Духом Святым каждого, кто искренне принимает Христа в свое сердце и просит об этом: «Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святаго просящим у Него» (Лук.11:13).


А. Мартынов

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ВЫПУСК 45 2011\2