Всемирно известный проповедник Давид Вилкерсон, пастор Церкви Нью-Йорка (численность около 8000 человек), погиб 27 апреля 2011 г. в автокатастрофе незадолго до своего 80-летия.Он родился 19 мая 1931 года. Известно, что его отец и деды тоже были священнослужителями и сильными молитвенниками. Эту любовь к молитве они воспитали и у Давида. Он уже в шесть лет пережил мощное прикосновение Господа, а в двенадцатилетнем возрасте по его молитве был исцелен его умирающий отец. С того времени Давид окончательно поверил в силу молитвы.Он еще был пастором небольшой церкви, когда однажды ему в руки попал журнал с фотографией группы подростков, обвиняемых в совершении преднамеренного убийства. Эта история вызывала чувство отвращения, но Господь сказал Давиду: “Поезжай в Нью-Йорк и помоги этим ребятам”. Эта мысль не давала ему покоя. В этом же году он переехал жить в Нью-Йорк. Четыре месяца он ходил по улицам и проповедовал Евангелие подросткам, наркоманам, проституткам и организованным шайкам малолеток, проводил массовые собрания для бандитских группировок. Бог касался сердец этих молодых людей, лишенных любви. Банды начали распадаться. Так было положено начало служению “Благовестие для подростков”. Давид с помощниками проводил в школах, на радио и телевидении лекции о проблемах наркомании, секса, алкоголя, насилия, предлагая в помощь библейские истины. Его следующим шагом было открытие Реабилитационного центра для наркоманов. Программа освобождения наркоманов от наркозависимости, имеющая библейскую основу, была признана эффективной даже национальным правительственным институтом. Через несколько лет аналогичные центры открылись в Чикаго, Филадельфии, Бостоне, Лос-Анджелесе и Торонто. Сегодня подобные Центры реабилитации есть по всему миру, в том числе и в России.В начале девяностых годов Вилкерсон расширил свое служение, проповедуя пастырям всего мира. Несмотря на возраст, он обращался к сотням тысяч людей, которые регулярно получали копии его проповедей. Многим христианам России тоже хорошо известно имя Давида Вилкерсона. Этот проповедник является автором около 30 книг. Некоторые из них были переведены на русский язык. Среди них книга “Крест и нож”, рассказывающая о начале пробуждения среди подростков Нью-Йорка. После трагических событий, связанных с землетрясением в марте 2011 г. в стране восходящего солнца, многие люди обратились к пророчеству Вилкерсона, опубликованному в 1973 г. под названием “Видение”. В этой книге он предвозвестил мощные землетрясения в Японии, после которых еще более сильные должны произойти в США. Многие пророческие предсказания, опубликованные в этой книги, год за годом продолжают сбываться на наших глазах.Давид Вилкерсон был посвященным Богу служителем, который оставил нам пример бескомпромиссного следования за Иисусом Христом.