Несколько лет назад в один жаркий летний день в Южной Флориде маленький мальчик решил поплавать в озере за домом. Спеша нырнуть в холодную воду, он выбежал через задние двери дома, сбрасывая на бегу свою одежду. Он влетел в воду, не замечая, что недалеко от него плавал огромный аллигатор.В доме была его мать, которая наблюдала за ним в окно. Вдруг она увидела, что к ее сыну приближается крокодил. В порыве страха она бросилась к воде, истошно крича мальчику. Услышав ее голос, маленький сын встревожился и развернулся, чтобы плыть к матери. Но было поздно. Когда он уже почти добрался до нее, аллигатор настиг его.Находясь на пристани, мать схватила своего сына за руки как раз в то время, когда аллигатор схватил его за ноги. Началась ожесточенная борьба. Аллигатор был намного сильнее матери, но мать изо всех сил сражалась за жизнь сына. Огромная любовь к сыну не давала ей отпустить его! В то время мимо проезжал какой-то фермер. Услышав ее крики, он выбежал из своего грузовика, прицелился и застрелил аллигатора.Удивительно, что после долгих недель в больнице тот маленький мальчик выжил. Его ноги были в шрамах от ужасных зубов животного. А на руках у него были глубокие следы от ногтей его матери, которая крепко вцепилась в своего любимого сына.Репортер газеты, бравший у мальчика интервью о случившемся, спросил, может ли он показать свои шрамы. Мальчик поднял штанины. А потом с явной гордостью сказал репортеру:...Вы и я можем сравнить себя с этим маленьким мальчиком. У многих из нас тоже есть шрамы. Нет, не после укусов аллигатора, а шрамы после болезненного прошлого, когда мы были на краю гибели. Но некоторые раны у нас из-за того, что Бог отказался нас отпустить… Посреди ваших страданий Он был рядом с вами, крепко держа вас, спасая от самой страшной гибели – гибели души, - и направляя на путь спасения!