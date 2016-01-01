Пройти с Христом по закоулкам своей души…

Сегодня в мире много людей считают себя верующими, христианами. И это хорошо! Но, к сожалению, некоторые из нынешних верующих не понимают, чего поистине хочет от них Господь. Когда человек впервые сталкивается с реальностью Бога, он переживает многие благословения и милости в своей жизни. Некоторые люди начинают верить в Господа, получив, например, ответ на молитву о спасении их близкого человека от чего-то страшного или помощь в тяжелой ситуации. Пережив такую милость, человек начинает теперь уже регулярно посещать Церковь, даже, быть может, становится ее членом. Но что дальше? А дальше мы слышим многочисленные свидетельства о том, что сделал Бог в их жизни, как Он по своей великой любви освободил от тяжких грехов (пьянства, наркомании и т.д.), как Он благословил материально, дал прекрасную семью и т.д. И это хорошо! Наш Бог любит благословлять и миловать! Но зачастую люди на этом и останавливаются, не понимая, какова основная цель Господа относительно человека. Один известный проповедник однажды сказал:Наша цель – небо… На небо мы не сможем взять с собой роскошных домов и машин, не сможем взять свою красавицу и умницу жену и всех остальных Божьих благословений, но то, что есть в нас, – то и возьмем с собой, с тем и предстанем пред Богом! И даже если Господь освободил Вас от тяжкого греха, и Вы рады и благодарны за то Ему, но на этом остановились, то значит, Вы еще не поняли, чего по-настоящему хочет от Вас Бог!В первую очередь Господь желает исправить наше собственное сердце! Для этого мы должны позволить Ему провести нас по закоулкам и тупикам наших собственных душ.Просто поразительно, насколько мы плохо знаем самих себя! Мы не замечаем зависти, когда завидуем, лени, когда ленимся, гордыни, когда гордимся. Но мы хорошо видим пороки других. А Христос желает открыть нам глаза на все то, что уютно гнездится в нашей собственной душе, гнездится до тех пор, пока в ней не начала вершить свое дело Его освобождающая, спасительная благодать. Но чтобы этот процесс начался, надо захотеть пойти этим путем, потому что очень трудно и больно порой человеку посмотреть правде в глаза, увидеть, кем же он является на самом деле, и признать, что он нуждается не просто в обновлении, а в полной перемене, чтобы стать новым творением, созданным в Иисусе Христе.Порой нам кажется, что мы настолько хорошие, что просто сделали подарок Богу тем, что пришли к Нему. Нам нужно избавиться от подобных мыслей! Потому что Библия говорит:. Знает нас один только Бог! Если мы хоть раз, хоть краешком глаза посмотрим на себя с точки зрения Бога, мы уже никогда не скажем: "Я хороший человек", - потому что того, что мы увидим, словами нельзя будет описать.Но если мы еще не совсем уверены в своей неприглядности, Бог будет нас теснить, пока мы не признаем необходимость исправления. Он проведет нас через стыд ущемленной гордости, показав, что мы не знаем как раз того, чем хвалимся, проведет через сокрушение сердца. Он покажет нам, какой хаос царит в наших желаниях и симпатиях, -- а нам-то казалось, что это такие мелочи, на которые Бог никогда и внимания не обратит.Духу Святому еще есть, что открыть каждому из нас, - быть может, огромные залежи нашего собственного упрямства и невежества, - и очистить все это.. Но произойти это может лишь тогда, когда мы пожелаем нашего внутреннего очищения и откроем для этого Ему свое сердце, как бы больно нам это не было!